Isărescu răspunde invitaţiei lui Teodorovici: Discutăm la o şuetă, la o cafea?

Mugur Isărescu a răspuns, într-o conferinţă de presă, unei invitaţii lansate de Eugen Teodorovici, spunând că nu a primit nicio invitaţie de la Finanţe pentru discuţii. „Nu ştiu, nu am auzit sau am auzit, ca să zic aşa, prin piaţă. Dar aceste discuţii nu se fac la o şuetă, la televizor. Noi nu am primit deocamdată niciun fel de document”, a spus guvernatorul BNR.

El a răspuns, de asemenea, şi acuzaţiilor lansate de ministrul de Finanţe, care a spus că „sunt presiuni agresive din partea BNR către bănci pentru a nu scădea ROBOR”.

„Întrebaţi-l pe dânsul ce a vrut să spună, nu ştiu ce a vrut să spună. Ce presiune, ăsta e instrumentul nostru, ce presiuni să facem. Ne jucăm cu asta? E principalul instrument de politică monetară. Asta e o aiureală, că am făcut noi presiuni”, a spus Isărescu.

Guvernatorul a făcut aceste declaraţii în contextul în care ministrul de Finanţe a declarat recent că îl invită pe Mugur Isărescu, împreună cu preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, pentru a discuta cum se aplică taxa pe activele bancare. El a lansat o serie de acuzaţii la adresa BNR, despre care spune că pune „presiuni agresive” pe bănci pentru a nu scădea ROBOR.

„Sunt părţi din lege pe care cu greu le înţelegem”

Guvernatorul Mugur Isărescu a confirmat că atât Banca Naţională, cât şi industria bancară au în continuare nelămuriri în privinţa modului în care va fi aplicată taxa pe activele bancare, spunând că lucrează la impactul modificărilor ordonanţei: „Este o ordonanţă pe care nici nu ştii de unde o apuci”.

„Cred că domnul ministru de Finanţe va discuta cu industria. Au şi nelăm, cum se aplic, trebuie să vă spun că avem şi noi. Sunt părţi din lege pe care cu greu le înţelegem. În mod normal o asemenea ordonanţă trebuia prezentată întâi în Comitetul Naţional de Stabilitate Macroeconomică. Are impact şi probabil vom solicita să avem o discuţie într-o şedinţă extraordinară a comitetului”, a spus Isărescu.

Mugur Isărescu a numit ordonanţa de urgenţă „o bombă din-asta greu de înţeles”, dată la sfârşit de an, în prag de Crăciun.



El a precizat că au fost realizate deja câteva analize de impact ale ordonanţei, dar „cel mai bine ar fi să discutăm serios în cadrul legal pe care îl avem”.

„Se numeşte Comitetul Naţional de Stabilitate Macroeconomică. Acolo o să discutăm nu pe grafice colorate, nu facem şuetă la televizor. Sunt lucruri serioase, e vorba de miliarde de euro impact. Avem dreptul să facem propuneri, sugestii, nu putem noi să modificăm ordonanţa, dar să spunem că acesta este impactul şi, conform legii, legiuitorul, ministerul de Finanţe, să ne răspundă, comitetului. Mergem la Comitetul de Stabilitate Macroeconomică, acolo mergem, acolo discutăm, discutăm la o şuetă la o cafea?”, a conchis guvernatorul.