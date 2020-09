Ion Ghizdeanu, fostul preşedinte al Comisiei de Prognoză, a contestat probele depuse împotriva sa la instanţă

Redăm câteva dintre aspectele principale ale contestaţiei depuse de Ion Ghizdeanu, pus în vară sub control judiciar Ion Ghizdeanu a fost pus sub control judiciar de procurori, după ce ar fi falsificat 1080 de procese verbale necesare primăriilor pentru a obţine finanţare din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii pentru proiectele locale:



Solicitarile de probatoriu au fost următoarele:



“Solict administrarea următoarelor probe ce consider că sunt relevante în raport cu obiectul probaâiunii din prezenta cauză:



1. Documente ce consider că sunt necesare a se solicita de la FDI şi CNP, in scopul de a proba faptul ca a fost efectuata analiza dosarelor (proiecte de investitii depuse pentru a fi finantate), precum şi faptul că membrii Comisiei de evaluare aveau cunoştinţă de acestea:



- Lista proiectelor din domeniile secundare, care nu au fost eligibile şi care atestă analiza efectuată de de membrii comisiei;

- Întrebări şi interpelări de la deputaţi şi senatori şi răspunsurile transmise;

- Corespondenţa cu privire la FDI de pe e-mail-ul ”fdi@cnp.ro” şi prognoza@cnp.ro;

- Corespondenţa cu Ministerul Economiei cu privire la proiectele privind gazele naturale.





2. Cadrul legal privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea FDI.



FDI s-a înfiinţat prin OUG nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în MO nr. 1116/29 decembrie 2019.

• Înfiinţarea FDI este reglementată în Capitolul I, Secţiunea 1, respectiv în art. 1-11.

• Art. 3, alin. 5: „Beneficiarii de fonduri din grant au obligaţia întreprinderii oricăror acţiuni privind solicitarea rambursării din fonduri externe nerambursabile, la solicitarea CNSP. În cazul refuzului beneficiarilor se recuperează valoarea integrală a finanţării din grant, prin intermediul organismelor fiscale cetrale.

• Concluzie şi solicitare: începând cu luna decembrie, nu s-au mai prevăzut plăţi pentru contractele în derulare. Care au fost solicitările CNSP pentru solicitare de beneficiari a rambursării din fonduri UE şi dacă s-au făcut cereri de recuperare.

• Art. 7 – Contribuţia fiind calculată de beneficiar se plăteşte începând cu trimestrul I 2020; care este situaţia (solicitare de documente).”



La data de 23.06.2020 am primit prin intermediul serviciului postal Ordonanta nr. 11698/P/2019 prin care a fost admisa solicitarea de probatoriu a subsemnatului. In cuprinsul acesteia este mentionat faptul ca proba cu inscrisuri este necesara si utila solutionarii cauzei, astfel ca se va solicita CNSP predarea urmatoarelor documente:

a. Lista proiectelor din domeniile secundare, care nu au fost eligibile;

b. Corespondenţa cu privire la FDI de pe e-mail-ul ”fdi@cnp.ro” şi prognoza@cnp.ro;

c. Corespondenţa cu Ministerul Economiei cu privire la proiectele privind gazele naturale.



Va rog sa constatati faptul ca cererea subsemnatului a cuprins mai multe solicitari de probe, iar in cuprinsul ordonantei se regasesc doar o parte din ele, desi cererea a fost admisa la modul general, fara a se face vreo mentiune motivata cu privire la selectia partiala a probelor ce vor fi incuviintate.

Mai mult decat atat va rog sa aveti in vedere excesul cu privire la rapiditatea intocmirii rechizitoriului, in conditiile in care la data de 23.06.2020 mi-a fost comunicata ordonanta prin care s-a admis solicitarea subsemnatului de probatoriu, iar rechizitoriul este intocmit cu data de 22.06.2020. De altfel mentiunea cu privire la probele solicitate nu se regaseste in cadrul rechizitioriului si nici nu aveau cum sa se regaseasca atat timp cat acesta a fost intocmit cu data de 22.06.2020.



Art. 100 alin. 1 Cpp prevede ca in cursul urmăririi penale, organul de urmărire



II. Presupusa faptă de fals intelectual este în totală contradicţie cu declaraţiile martorilor evidenţiate în rechizitoriu şi chiar cu prevederile Codului Penal.



La pagina 46 din rechizitoriu în contradictoriu cu prevederile legale se consideră că ”Acţiunea de falsificare constă în semnarea la rubrica AVIZAT a celor patru procese verbale, prin care au fost atestate împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că membrii acestei comisii s-au întâlnit la datele de 17.09.2019, 20.09.2019, 02.10.2019, 24.10.2019, au analizat şi evaluat mai multe proiecte, cu toate că în realitate membrii comisiei nu s-au întrunit şi nu au făcut nicio apreciere proprie cu privire la proiectele propuse spre aprobare. Acţiunea de avizare a constat în exprimarea unei păreri autorizate într-o chestiune, a-şi da avizul, a decide.”



III. Precizari eronate cu privire la FDI.



La pagina nr. 3 din rechizitoriu se subliniază total eronat că finanţarea proiectelor de dezvoltare era asigurată sub formă de granturi.

De asemenea în tot cuprinsul punctului 1.1. referitor la înfiinţarea şi funcţionarea FDI nu se face nici o referire la articolele din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd restituirea sumelor avansate către UAT-uri.