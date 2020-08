Iohannis a promulgat legea PSD care interzice vânzarea acţiunilor statului şi privatizările timp de doi ani. Care sunt efectele negative

Proiectul a fost iniţiat de senatorul PSD Şerban Nicolae şi a fost atacat de PNL la Curtea Constituţională, dar cererea a fost respinsă ca neîntemeiată. Joi, 13 august, preşedintele Iohannis a promulgat legea.

„Pentru protejarea intereselor naţionale în economie, se impune interdicţia de a înstrăina orice participaţie a statului român astfel cum este deţinută în prezent. (...) Această perioadă de doi ani va permite şi măsuri prin care statul să-şi reevalueaze portofoliul de participaţii, să efectueze investiţii şi să-şi eficientizeze prezenţa în acţionariatul operatorilor economici care funcţionează în sectoarele de interes economic strategic”, se arată în expunerea de motive a legii iniţiată de PSD.

Ce efecte negative are legea

„Este o zi tristă pentru piaţă de capital din România. O lege promulgată astăzi interzice pentru doi ani vânzarea de acţiuni ale companiilor de stat. Adică interzice listările la bursă”, a opinat Cristian Popa , CFA, membru în consiliul de administraţie al BNR.

Acesta a explicat că Bursa este „barometrul economiei, când statul îşi listează companiile la bursă mii de investitori le analizează cu mare atenţie, le scrutinizează deciziile, le cer să fie eficiente şi profitabile, le cer să fie responsabile şi diligente, le cer să fie transparente şi aibă guvernantă corporativă la cele mai înalte standarde, le cer să creeze valoare”.

„Ce e rău în asta? De ce să nu vrei să le listezi la bursă?”, întreabă retoric analistul sugerând că alternativa ar fi ca statul să ţină pentru el aceste acţiuni, „ascunse de ochii publicului, netransparente, de multe ori căpşusate, fără că cetăţenii să ştie prea multe, mult mai vulnerabile şocurilor, responsabile doar în faţă unui ministru şi nu a publicului larg, predispuse la compromis, conduse doar de oameni numiţi politic etc... ”.

”Aţi înţeles ideea... Şi nu, argumentul că este pandemie şi nu vrem să ne vindem ţara la preţuri mici nu ţine, bursele şi-au revenit, au evoluat foarte bine în ultimele luni, funcţionează în parametrii normali, iar acţiunile unei companii cu potenţial vor avea mereu cerere din partea investitorilor la bursă şi vor fi evaluate la preţul corect, al pieţei”, conchide specialistul, referindu-se, cel mai probabil, la amânarea listării Hidroelectrica.

Recent, Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, a spus ca listarea este pe hold, pe fondul pandemiei şi al legii care interzice vânzarea participaţiilor de stat.

„Pe listare, am făcut o pregătire intensă în ultimii ani de zile. Am selectat consultantul juridic internaţional, am reuşit să semnăm contractul cu equity adviser, care va fi consultantul nostru inclusiv cu consorţiul de listare, pe care urma să îl selectăm. Din punct de vedere intern, făcusem toate pregătirile. Ne doream să ne listăm până la finalul anului. Odată cu apariţia pandemiei şi legea din Parlament (n.n. de interzicere a vânzării participaţiilor de stat), suntem pe hold, aşteptăm să se clarifice legislaţia. Noi suntem pregătiţi din punct de vedere tehnic“.

Privatizările, interzise 2 ani

Proiectul mai spune că se suspendă, în mod corespunzător, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998 şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare.

În condiţiile legii, statul român poate dobândi, în oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, participaţii la societăţile care desfăşoară activităţi economice în domeniile:

–producţia şi comercializarea de medicamente, dispozitive medicale, seruri şi vaccinuri, servicii medicale şi paramedicale;

-industria alimentară, agricultură, silvicultură, exploatarea forestieră

-producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie electrică şi energie termică;

– explorarea, exploatarea, extracţia, producţia şi prelucrarea resurselor minerale;

-transportul, construcţia şi administrarea de infrastructură rutieră, feroviară, navală şi aeriană<

-captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile şi a apei pentru irigaţii;

-poştă, comunicaţii şi tehnologia informaţiei.

Dobândirea de participaţii de către stat se face cu respectarea dispoziţiilor privind ajutorul de stat, concurenţa şi competitivitatea, mai precizează proiectul de lege.