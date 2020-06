Iohannis anunţă prelungirea stării de alertă. Când se deschid mall-urile şi ce activităţi economice sunt permise după 15 iunie

Am luat în discuţie situaţia actuală a pandemiei

Unele măsuri trebuie continuate: portul măştii în interior, distanţarea fizică, evitarea aglomerrăilor mari – aceste lucruri vor rămâne în continuare în vigoare.

Guvernul va dezbate în şedinţă de guvern aceste decizii, dar măsurile restrictive sunt mai puţine decât acum.

Mă adresez parlamentarilor, care trebuie să dezbată: Fiţi responsabili! Virusul nu dispare printr-un vot în Parlament. Dacă sprijiniţi guvernul, putem controla eficient această răspândire a epidemiei.

Subliniez expres că guvernul a luat cele mai bune măsuri, care au dus la o răspândire foarte limitată a epidemiei.

Aţi văzut un studiu foarte nou al unui institut prestigios din Londra: fără aceste măsuri am fi avut milioane de decese. Faptul că am impus din timp aceste măsuri ne-a permis să controlăm epidemia. Stimaţi parlamentari, nu puneţi acum sub semnul întrebării aceste măsuri care s-au dovedit corecte.