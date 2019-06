Investitorii străini sună la instituţiile româneşti pentru proiecte de infrastructură: „Vorbiţi engleză?“ Răspuns. „Nu!“ Şi li se închide telefonul

„Sunt clienţi care vin la noi şi ne spun: Domnule, am sunat la agenţia aia de 100 de ori. «Hello, do you speak english?» Răspuns: «No!» Şi îi închide telefonul”, a declarat joi Ionuţ Simion, în cadrul unei conferinţe.

Calitatea infrastructurii de transport considerată cea mai mare limitare pentru creştere economică sustenabilă a României, arată răspunsurile date de investitori, cuprinse într-un studiu al AmCham publicat joi.

„Este evident din aceste răspunsuri că sursa de îngrijorare pentru mediul de afaceri se află în zona politicilor publice care s-au orientat preponderent către stimularea consumului, prin majorarea cheltuielilor curente ale statului, şi au lăsat în planul al doilea investiţiile deşi calitatea infrastructurii fizice este precară. Lipsa de investiţii publice acţionează ca o frână pentru creşterea sănătoasă a economiei şi, mai mult, creează vulnerabilităţi din cauza deficitelor şi a datoriei publice în creştere care restrâng tot mai mult posibilităţile de finanţare a investiţiilor şi generează riscuri în cazul unei recesiuni economice”, a mai declarat Ionuţ Simion.

