Industria jocurilor de noroc a consiliat psihologic peste 3.000 de persoane

Dintre acestea, 719 au fost persoane aflate în linia întâi în lupta cu SARS-Cov-2 sau afectate psiho-emoţional de pandemie şi care au beneficiat de suport psihologic printr-o extensie a serviciului de Consiliere psihologică online creată special pentru perioada stării de urgenţă. Sesiunile de consiliere s-au desfăşurat, atât live ori prin videoconferinţă, cât şi prin intermediul unui serviciu unic în România de consiliere psihologică online, „Consiliere 24/7”.

Lansat în premieră pentru România, în septembrie 2019, programul Consiliere 24/7 reprezintă cea mai modernă metodă de facilitare a accesului la consilierea psihologică pusă la dispoziţia persoanelor cu potenţiale probleme legate de practicarea în exces a jocurilor de noroc, ori apropiaţilor acestora, şi care simt nevoia de îndrumare în timp real.

La capătul live chat-ului disponibil pe site-ul www.jocresponsabil.ro nu se află roboţi care trimit mesaje pre-stabilite, ci psihologi instruiţi în rezolvarea acestui tip de probleme de către Dr. Cristian Andrei, psihiatru, expert în problematica jocurilor de noroc şi ambasadorul Asociaţiei Joc Responsabil. În perioada stării de urgenţă, Asociaţia Joc Responsabil şi-a pus la dispoziţie serviciul de Live Chat şi linia de Help Line gratuită – 0800.800.099 - destinate jucătorilor cu potenţiale probleme legate de jocurile de noroc şi persoanelor aflate în linia întâi în gestionarea actualei epidemii de SARS-CoV-2: medici, paramedici, asistenţi medicali, infirmieri, cadre militare, poliţişti, jandarmi, pompieri sau altor persoane aflate în dificultate, în vârstă, cu handicap sau afectate psiho-emoţional de pandemie.

În 2020, 2.891 de persoane au apelat la serviciile de consiliere psihologică online din cadrul programului Consiliere 24/7. Dintre acestea, 741 au fost clasificate sub cod verde, 646 de cazuri sub cod galben, 949 în cod portocaliu şi 336 de cazuri în cod roşu, însemnând că puteau recurge la gesturi care ar fi putut deveni extreme. Cele patru coduri au fost create urmând modelul procedurii de triaj din practica medicală cu scopul de stabili prioritatea şi nivelul de asistenţă necesară. În funcţie de gradul de severitate, apelanţii serviciului sunt încadraţi în unul din cele patru coduri. Persoanele care sunt încadrate în codul verde sunt cele care accesează serviciul Consiliere 24/7 pentru a obţine informaţii de la consilierul de serviciu. Apelanţii care se află într-o etapă de autoevaluare şi care au nevoie de claritate şi conştientizare sunt încadraţi în codul galben, iar consilierul Joc Responsabil le va oferi o planificare a următorilor paşi (test online, soluţii, informaţii, motivare, etc).

În cazul beneficiarilor încadraţi în codul portocaliu, aceştia au nevoie de acţiuni care să îi ajute în mod concret şi imediat. Dat fiind specificul acestei etape, consilierul încearcă implicarea rudelor, prietenilor, partenerilor. În plus, este completată o fişă de caz mai detaliată şi este luată o decizie de intervenţie sistematică (programare terapie, serie de sesiuni de terapie online). Persoanele încadrate în codul roşu se află în pericol, respectiv declară că au intenţia să provoace rău propriei persoane sau altora. Consilierul Joc Responsabil urmează această procedură, află date de localizare şi identificare şi susţine persoana pregătind-o pentru demersul de recuperare.

Din rândul salvatorilor aflaţi în prima linie şi a cetăţenilor afectaţi de pandemie, dar care nu sunt clienţi ai industriei de jocuri de noroc, 719 persoane au apelat la acest serviciu – fie online, fie telefonic. Mai precis, au beneficiat de consiliere 117 persoane implicate direct în gestionarea Covid-19 şi 602 persoane din categoria persoanelor vulnerabile sau afectate psiho-emoţional de pandemie.

Durata medie a unei conversaţii online dintre un psiholog si un beneficiar al programului a fost anul trecut de 21 de minute şi 52 de secunde, iar timpul de răspuns din partea unui psiholog a fost de mai puţin de un minut, respectiv între 21 şi 41 de secunde. Vârful de accesări a fost în lunile Februarie (390 persoane consiliate online), Martie (297), Aprilie (244) şi Mai (319).

În paralel, prin programul Joc Responsabil, 707 persoane au beneficiat anul trecut, live (352) sau prin videoconferinţă (355, +114% faţă de 2019), de cinci şedinţe de evaluare şi terapie gratuite oferite la cele şase cabinete din Bucureşti (2), Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova şi Constanţa.

Vârful a fost atins în lunile Aprilie şi Mai 2020, atunci când 77 de persoane, respectiv 63 de persoane au solicitat ajutorul psihologilor din programul Joc Responsabil. Majoritatea beneficiarilor este alcătuită din bărbaţi (614) cu vârste cuprinse între 25-45 de ani. În plus faţă de cele cinci şedinţe de consiliere psihologică, programul Joc Responsabil pune la dispoziţie şi o linie telefonică de tip Telverde, 0800.800.099 la capătul căruia se află un psiholog şi la care au apelat telefonic pentru a se programa la şedinte sau a solicita informaţii, 1995 de persoane, cu 385 mai multe decât în 2019.

Din echipa de psihologi ai Asociaţiei Joc Responsabil fac parte 20 psihoterapeuţi specializaţi în problematica adicţiei, precum şi Dr. Cristian Andrei, psihiatru, expert în problematica jocurilor de noroc şi ambasador al Asociaţiei Joc Responsabil.

„Cei aproape 3600 de beneficiari ai acestor servicii nu pot fi consideraţi dependenţi de jocuri de noroc, în unele cazuri, persoanele cer informaţii despre program, cred că au o problemă şi solicită îndrumare. Din fericire, majoritatea cazurilor sunt acelea de simple probleme de joc şi se pot rezolva prin consiliere psihologică pe termen scurt. Cazurile pe care le numim noi mai complicate sunt, de fapt, mai puţin răspândite şi sunt doar un efect. Efectul problemelor emoţionale deja existente şi neabordate pe care persoana le manifestă în viaţa de zi cu zi. În multe dintre cazuri, vorbim despre persoane inteligente, cu un grad destul de bun de educaţie, dar aflate sub presiune sau în depresie şi care au nevoie de ajutor. De aceea, este important ca persoana care sesizează că are probleme cu jocurile de noroc să discute cu cineva chiar în acel moment şi să înceapă un proces de control al jocului. Putem interveni eficient în momentul producerii problemelor, fără a mai aştepta o programare la consultaţie. Li se creează posibilitatea de a se ţine de cuvânt faţă de ei înşişi şi de a iniţia rezolvarea problemelor fără a se răzgândi”, spune Dr. Cristian Andrei, psihiatru, expert în problematica jocurilor de noroc şi ambasador al Asociaţiei Joc Responsabil.

În plus, anul trecut, prin intermediul programului de educaţie Antrenat de Majorat, Dr. Cristian Andrei a vorbit cu aproximativ 400 de elevi din clasele a XI-a si a XII-a din liceele din Bucureşti şi din ţară despre conceptul de noroc, ce este cu adevărat important în relaţionarea socială şi cum trebuie să reacţioneze adolescenţii la tentaţiile divertismentului adresat adulţilor, cu scopul de a contribui la educarea tinerilor privind adoptarea unei atitudini responsabile faţă de tot ceea ce înseamnă distracţie pentru adulţi şi implicit faţă de jocurile de noroc. Pe fondul pandemiei de coronavirus şi al suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ, programul şi-a adaptat formatul, astfel că seminariile se desfăşoară în prezent în mediul online, iar în primele două luni din acest an, s-a ajuns deja la aproximativ 1000 de elevi din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Galaţi şi Buzău.

„Scopul programelor derulate de către Asociaţia Joc Responsabil este evitarea depăşirii de către practicanţii de jocuri de noroc a graniţei recreaţionale şi de divertisment şi ajungerea la adicţie. Piaţa jocurilor de noroc s-a dezvoltat mult în ultimii ani, iar operatorii din această industrie acţionează responsabil faţă de toţi cei cu care interacţionează direct şi indirect. Ştim cu toţii că, practicate fără măsură, jocurile de noroc pot genera probleme sociale, tocmai de aceea, derulăm şi programe educative, aşa cum este programul Antrenat de Majorat de exemplu, pentru a educa adolescenţii în legătură cu tot ceea ce înseamnă distracţie pentru adulţi şi implicit jocuri de noroc, cum să se poziţioneze corect în raport cu valoarea şi câştigarea banilor şi cum să se afirme altfel decât prin consumul de distracţie sau câştigul rapid de bani”, spune Ovidiu Iosif, Director Executiv al Asociaţiei Joc Responsabil.

Asociaţia Joc Responsabil închide cercul responsabilităţi: de la educaţie şi prevenţie - prin programul Antrenat de Majorat derulat în liceele din ţară şi adresat elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a - până la intervenţie - prin programul omonim, Joc Responsabil, care oferă jucătorilor cu potenţiale probleme evaluare şi terapie psihologică gratuită la unul din cele şase cabinete existente în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa şi Craiova şi prin programul Consiliere 24/7, un serviciu integrat de consiliere psihologică online. În plus faţă de activitatea pe care o desfăşoară în mod curent, anul trecut, Asociaţia Joc Responsabil şi-a dedicat serviciile de consiliere psihologică şi personalului aflat în linia întâi în lupta cu pandemia de Sars-Cov-2 sau persoanelor afectate psiho-emoţional de pandemie.