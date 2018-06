Hidroelectrica a scăpat de amenda dată de Garda de mediu pentru că nu a curăţat de deşeuri lacurile de acumulare

Hidroelectrica a obţinut în instanţă, în data de 21.06.2018, anularea măsurilor impuse de Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Neamţ, prin Nota de constatare nr. 245/29.04.2016, respectiv: îndepărtarea tuturor deşeurilor existente pe luciul apei la baraj Izvorul Muntelui, cu termen de realizare 28.06.2016; igienizarea luciului lacurilor de acumulare Izvorul Muntelui, Bâtca Doamnei, Vaduri şi Pângăraţi.

Astfel, prin Decizia Civilă nr. 872/21.06.2018 pronunţată de către Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1299/188/2016 a fost admis recursul Hidroelectrica S.A., iar în rejudecare s-a dispus admiterea excepţiei de nelegalitate a pct. 4 A din Anexa la Hotărârea 1/03.02.2016 a CJSU Neamţ, prin care s-a pus în sarcina Hidroelectrica S.A. obligaţia de a igieniza luciul de apă al lacurilor de acumulare Izvorul Muntelui, Bâtca Doamnei, Vaduri şi Pângăraţi, şi, de asemenea, s-a decis anularea Notei de constatare nr. 245/29.04.2016 a GNM prin care s-a impus ca măsură: ,,îndepărtarea tuturor deşeurilor existente pe luciul apei la baraj, cu termen la 28.06.2016’’.

Societatea a recurs la soluţionarea pe cale juridică a divergenţelor cu Instituţia Prefectului Jud. Neamţ şi Garda Naţională de Mediu, după ce a primit de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ notificarea prealabilă emiterii deciziei de suspendare a activităţii la punctul de lucru Baraj Izvorul Muntelui.

”Hidroelectrica face toate demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile ce îi revin privind protecţia mediului şi de cele mai multe ori le şi depăşeste. Cheltuielile pe care societatea le are anual cu igienizările în zona barajelor sunt foarte mari, de cca 1,15 milioane lei. Consider însă incorect să fim sancţionaţi periodic pentru poluarea de care nu suntem vinovaţi. Dacă autorităţile locale şi reprezentanţii Gărzii de Mediu ar impune ferm legea în zonele turistice din amonte de lacurile de acumulare ale Hidroelectrica S.A., s-ar înlătura cel putin una din cauzele majore ale prezentei deseurilor plutitoare pe luciul apelor. Ori, în condiţiile actuale, constatăm că autorităţile sunt mai preocupate să sancţioneze Hidroelectrica S.A. pentru efectele unei poluări pe care nu societatea a produs-o şi nici nu are instrumentele necesare pentru gestionarea acesteia. Susţinem cu fermitate şi cerem să fie respectat principiul conform căruia poluatorul plăteşte.” – a declarat Bogdan Badea, Preşedintele Directoratului Hidroelectrica.

Decizia obţinută în instanţă înlătură riscul de suspendare a activităţii la punctul de lucru Hidroelectrica Baraj Izvorul Muntelui.

Contractul se derulează pe o perioada de 7 ani şi până la acestă dată avem un procent de realizare de 24,61 % din valoarea de bază a contractului.

Centrala Stejaru se află în plin proces de retehnologizare, grupul HA 6 (unul din cele două grupuri mari ale centralei hidroelectrice) urmând a fi finalizat şi pus în funcţiune în cel mai scurt timp.

Se lucrează intens în acest moment şi la cel de-al doilea grup, unele echipamente fiind deja livrate spre a fi montate.

Astfel, orice perturbare a activităţii ar putea aduce prejudicii majore în derularea contractului în valoare de peste 75 milioane euro, impiedicând totodată respectarea termenelor de execuţie.