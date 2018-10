Georgescu, BNR: Trei sferturi dintre români sunt analfabeţi financiar

"Încă vedem o mare parte a populaţiei că are un nivel al cunoaşterii despre economie insuficient sau zero şi risc pentru viaţa lor economică. Ultimul sondaj despre alfabetizare financiară în România relevă că numai 22% din populaţia adultă ar putea fi considerată alfabetizată financiar. Aceasta înseamnă că restul respondenţilor au probleme în a înţelege pericolele inflaţiei şi riscul asociat cu un credit bancar. Mai departe putem spune că pentru a avea politici de succes noi ar trebui nu numai să integrăm mai multă cunoaştere în politicile noastre, dar şi să convingem oamenii să integreze mai multă cunoaştere în deciziile lor economice. Iar aceasta este de două ori mai greu de realizat. Acest lucru ne obligă să realizăm că pentru a schimba situaţia existentă trebuie în final să schimbăm mentalităţile, atât ale factorilor de decizie politică, cât şi ale cetăţenilor", a spus Florin Georgescu, la conferinţa cu tema "Challenging the status quo in management and economics".

Potrivit acestuia, Banca Naţională a României a demarat în urmă cu 9 ani activitatea de educaţie financiară, iar anul trecut a înfiinţat un departament specializat în acest scop.

De asemenea, Georgescu a afirmat că societatea noastră ar trebui să fie una care să se bazeze din ce în ce mai mult pe cunoaştere, dar, în loc să avem mai mulţi oameni educaţi şi informaţi, se constată un deficit în creştere de cunoaştere. Parţial, acesta vine din inegalităţi economice, o altă provocare în creştere, care de asemenea determină ignoranţă.