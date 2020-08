Gaura din buget va fi cu 5% mai mare decât s-a estimat iniţial. Ce ministere primesc mai mulţi bani la rectificare

Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, anunţă că rectificarea bugetară a luat în calcul contextul economic global al recesiunii. ”Noi am suplimentat resursele la Ministerul Transporturilor şi bugetul este unul record. La Sănătate, un domeniu prioritar în acest an, am alocat mai multe resurse. Sumele au crescut cu aproximativ 45%, faţă de bugetul iniţial”, spune Cîţu. El susţine că, pe lângă creşterea alocaţiilor, Guvernul a reuşit să crească pensiile ”cu cea mai mare sumă”.

”Rectificarea de astăzi reprezintă un angajament al Guvernului Orban şi o primă decizie de alocare de resurse suplimentare după prezentarea planului de reclădire a României”, a afirmat Cîţu.

El a spus că va prezenta toate datele onest şi transparent.

”Această rectificare are în calcul contextul economic global al recesiunii. Vă dau câteva elemente principale despre rectificare. Aşa cum am spus, am de fiecare dată am alocat mai multe resurse şi am cheltuit bani pentru investiţii.

Suma de 7 miliarde de lei e cea mai mare sumă cheltuită. Noi am suplimentat resursele la Ministerul Transporturilor şi bugetul este unul record. La Sănătate, un domeniu prioritar în acest an, am alocat mai multe resurse. Sumele au crescut cu aproximativ 45%, faţă de bugetul iniţial. Aici vorbim de echipamente medicale, sporuri pentru cei care sunt în prima linie în lupta cu pandemia. Bineînţeles nu am lăsat stocurile pe zero”, a spus Cîţu.

El a adăugat că şi în partea a doua dacă va mai fi nevoie de suplimentarea resurselor, Guvernul este pregătit să aloce sume.

”Educaţia are resurse şi aş vrea aici să fac o remarcă – transportul, sănătate, educaţie sunt domenii de unde PSD a tăiat în fiecare an la rectificarea bugetară. Nu facem acest lucru, din contră suplimentăm resursele pentru aceste sectoare importante. Ministerul Muncii, la care se uită toată lumea astăzi, are cel mai mare buget de fapt, chiar de la începutul anului a început cu cel mai mare buget.

Sumele alocate în plus ajung la aproape 10 miliarde lei în plus. În ciuda a tot ceea ce a făcut PSD şi a încercat să facă în această perioadă am reuşti să găsim resursele pentru a plăti la timp şi ajutoare sociale şi salarii şi pensii. Astăzi vă spunem că da, în România vom creşte pensiile. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creştere pe care am putut-o vedea vreodată. PSD nu a mărit niciodată pensiile cu această sumă”, a susţinut Cîţu.

”În această perioadă dificilă, pe lângă creşterea alocaţiilor, am reuşit să creştem pensiile cu cea mai mare sumă. Îl provoc pe dl Ciolacu să găsească o aşa creştere”, a subliniat ministrul de Finanţe.

El a afirmat că s-au alocat bani pentru desfăşurarea alegerilor locale în cele mai bune condiţii.

”Asigurăm pentru autorităţile locale, iniţial la încpeutul anului sumele de la buget pentru cheltuielile cu asistenţa persoanelor cu handicap era de 50%. Am crescut această sumă cu 70%. Am suplimentat pentru educaţia copiilor cu cerinţe speciale. Suntem conştienţi că veniturile autorităţilor locale au suferit în această perioadă, şi de aceea vom aloca sume pentru a le aduce către sumele iniţiale”, a spus Florin Cîţu.

Potrivit acestuia, pentru PNL rămân prioritare sănătatea şi măsurile de protejare împotriva pandemiei.

”Ne asigurăm nu doar că va începe şcoala, dar că se va desfăşura în condiţii optime. Am alocat sume suplimentare în IMM Invest”, a adăugat el.

”Comisia Naţională de Prognoză a reestimat dinamica economiei în 2020. Contracţia e de 2,8%, faţă de 1,9%. Asta înseamnă că şi PIB-ul estimat iniţial a fost redus, deci există impact asupra veniturilor. De aici venim cu rectificarea bugetară, în acest context de înrăutăţire a dinamicii economiei în 2020”, a explicat ministrul de Finanţe.

El a declarat că deficitul bugetar e estimat să crească de la 6,7% din PIB la 8,6% din PIB.

”Acum să ne uităm de unde vine această creştere. Avem o scădere a veniturilor în buget faţă de estimat de aproape 31 miliarde lei, asta înseamnă 3 puncte procentuale. Deci din cele 5 puncte procentuale care se adaugă faţă de estimarea iniţială 3 puncte vin din faptul că economia trece prin perioadă de criză. Cheltuielile suplimentare sunt în jur de 2 puncte procentuale. Fără această criză am fi rămas la o estimare de 3,7% din PIB”, a spus el.

Ministrul de Finanţe a explicat că, în toată Europa, deficitele mai mari se datorează în principal scăderii veniturilor.

”În acelaşi timp, România a pornit cu un handicap, în spaţiul fiscal, după ce deficitul a fost de peste 4%, dar astă e dezmăţul făcut de PSD în ultimii ani. Toate aceste cifre vor fi făcute publice şi le veţi putea analiza. Rectificarea e o propunere. Ea va merge mâine în şedinţa de Guvern şi va fi aprobată. Ceea ce este mai important e că am reuşit în această perioadă să alocăm resurse limitate de care dispune Românie către sectoare”, a susţinut Cîţu.

El a spus că, în final, vrea să facă nişte ”consideraţii de ordin personal”.

”Ţin minte că la începutul perioadei de criză am spus foarte clar că România, în primul trimestru, nu va fi afectată de această criză de sănătate. Şi am avut dreptate, România a avut a doua cea mai mare creştere economică din primul trimestru. Al doilea lucru e IMM Invest, un program hulit de cei de la PSD, dar azi e cel mai de succes program din istorie care susţine IMM-urile din România.

Ce le veţi spune companiilor care au luat resurse de capital care au luat 13 miliarde lei? Nu ne oprim aici. Vom creşte plafonul cu 5 miliarde. Tot în ianuarie spuneam că şi inflaţia şi dobânzile vor scădea. Aşa s-a întâmplat.

Am spus că economia României e lovită de aceeaşi magnitutine, dar vom face tot posibilul să diminuăm efectele. România va fi printre puţinele ţări din UE care va evita recesiunea tehnică. Am zis că vom creşte pensiile. Le-am crescut cu cea mai mare sumă pe care am avut-o la punctul de pensie, din istorie. Ştiţi că dl Ciolacu, PSD, spuneau că nu vom creşte pensiile şi alocaţiile. Le-am crescut. Ar trebuie să veniţi să vă cereţi scuze românilor”, a afirmat Florin Cîţu.