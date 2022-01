Franciza Mail Boxes Etc, soluţia potrivită românilor din diaspora cu apetit antreprenorial

Lansată în România în 2019, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor companiilor mici şi medii dar şi persoanelor fizice, MBE România îşi propune să dubleze numărul agenţiilor în 2022 şi să atingă o cifră de afaceri de 10 milioane de euro, în primii zece ani.

În 2021, reţeaua MBE în România a crescut la 5 agenţii, două în Bucureşti şi câte una în Cluj, Bacău şi Negreşti-Oaş, în ciuda contextului economic provocator. Omul de afaceri Adrian Minea, master-francizorul Mail Boxes Etc. în România, spune că MBE are ca obiectiv local dezvoltarea a încă cel puţin 5 agenţii până la finalul anului viitor.

”MBE este soluţia potrivită pentru acei români care vor să demareze propria afacere dar nu dispun de un capital mare sau vor să înveţe să facă business şi să devină antreprenori, fără riscurile inerente oricărui început în afaceri. MBE oferă viitorului francizat asistenţă şi suport nu doar din perspectiva amenajării spaţiului ci şi a realizării unui plan de business viabil. Marea noastră bucurie a fost să descoperim că există români plecaţi la muncă în străinătate care au ales să se întoarcă definitiv în România pentru că au descoperit MBE România. MBE România are toate premisele pentru succes, aşa cum este în toată lumea, mai ales în contextul în care tot mai mulţi oameni caută idei şi soluţii pentru a se dezvolta pe cont propriu”, a declarat Adrian Minea, master-francizorul MBE România, antreprenor de peste 30 de ani.

Înapoi în România, după 21 de ani, au investit în MBE la Cluj

Olivia şi Vasile Spătăcean sunt doi români din Mediaş, plecaţi să muncească în străinătate acum 21 de ani, care au revenit definitiv în România, devenind antreprenori. Cei doi soţi au ales să se alăture reţelei MBE România şi să deschidă prima agenţie MBE la Cluj-Napoca.

”Am plecat în străinătate în anul 2000, cu gândul să muncim 1-2 ani, timp în care să strângem bani pentru a ne întoarce în ţară cu finanţele necesare pentru a face ceva pe cont propriu. În ultimii 20 de ani, ne-am făcut, în fiecare an, planul de a ne întoarce acasă, însă abia în 2021 am găsit afacerea care ni se potriveşte şi în care nu eşti nevoit să o iei de la zero, de unul singur. Acum, prin MBE România am reuşit să ne îndeplinim acest vis, iar faptul că avem suportul necesar ca antreprenori din partea Francizorului, contează foarte mult pentru noi”, au povestit cei doi soţi. Drumul în străinătate a însemnat o viză de lucru de câteva luni în Germania, muncă şi dezvoltare profesională timp de 15 ani în Spania. ”Din 2015 până anul trecut, am lucrat în Republica Panama, un stat din America Centrală, unde am fost detaşaţi de compania spaniolă la care lucram pentru a dezvolta business-ul. În Panama, ne-am intersectat pentru prima oară cu conceptul One-Stop-Shop dezvoltat de Mail Boxes Etc. şi tot acolo am înţeles forţa pe care MBE o are la nivel global, prin reţea, logistică şi clienţi la nivel internaţional”, a povestit Vasile Spătăcean.

În 2021, familia Spătăcean s-a întors în România, în urma unui complex favorabil de factori: se termina contractul în Panama, a început pandemia şi au aflat că MBE a intrat şi în România.

”Cunoscând foarte bine conceptul, am decis să ne alăturăm reţelei din România. Am ales să deschidem o agenţie în Cluj, datorită oportunităţilor de dezvoltare economică pe care le are municipiul Cluj Napoca dar şi a specificului MBE şi a viziunii noastre. Ne-am propus să deschidem un business prin care să ajutăm oameni şi companii care au nevoie nu doar de servicii ci şi de suport iar planul nostru este să nu ne oprim la o singură agenţie. Pentru prima agenţie, obiectivul este de a ajunge pe break-even în primele şase luni şi pe profit în primul an de funcţionare”, a adăugat Olivia Spătăcean.

Primul francizat MBE în Bucureşti

La cei 32 ani, Artur Jalbă este un antreprenor care priveşte viaţa diferit şi pentru care ”Nu” înseamnă „a găsi o cale mai bună”. Fan al conceptului de franciză, după câţiva ani în care a lucrat ca ”Brand Manager” pentru mai mulţi retaileri din zona de tehnologie, a decis să-şi testeze abilităţile de antreprenor, prin intermediul unei francize Mega Image Shop&GO. Alături de ceilalţi doi parteneri, a ajuns în câteva luni să administreze 2 magazine Shop&GO şi a început să studieze noi oportunităţi pentru a dezvolta un business în domeniul serviciilor. Arthur Jalbă este al doilea român care a accesat franciza MBE în România şi a deschis prima agenţie din cele două funcţionale în Bucureşti.

”Un prieten care ştia că vreau să mă dezvolt şi era în contact cu MBE pentru nişte colete speciale, mi-a spus despre această afacere. Iniţial, nu ştiam despre ce este vorba şi nu înţelegeam cum funcţionează conceptul MBE. Ce m-a convins a fost că pot oferi foarte multe servicii, ceea ce mă protejează din perspectiva veniturilor chiar luând în calcul riscul unei crize. Un alt aspect decisiv pentru mine în accesarea francizei MBE a fost posibilitatea de automatizare şi integrarea cu magazinele online, ceea ce îmi asigură un flux operaţional uşor de gestionat şi posibilitatea de a fi pro-activ cu fiecare colet şi client în parte prin opţiuni de track&trace avansate. Este foarte important faptul că prin franciză, ai acces la know-how-ul necesar, altfel decât dacă începi un business de la zero şi faptul că în MBE ai libertatea de a te dezvolta, prin comparaţie cu alte francize. Anul viitor, îmi propun să includ în lista serviciilor şi opţiunea de transporturi speciale – pentru industrii precum automotive sau medical”, explică Artur Jalbă.

După 7 luni în care a învăţat şi s-a familiarizat cu conceptul MBE, Arthur a deschis prima agenţie MBE în centrul Capitalei şi spune că, deocamdată, majoritatea celor care apelează la serviciile agenţiei sunt străini – expaţi care cunosc conceptul din ţările de unde provin. ”Pentru mine, MBE România înseamnă oportunitatea de a învăţa să devin antreprenor în timp ce muncesc şi câştig bani dar şi ocazia de a ajuta oameni şi companii care au nevoie de servicii specifice pe care doar MBE le oferă. În viitorul apropiat, ne propunem să accesăm casele de licitaţii, cărora le oferim servicii de ambalare profesională şi livrare către clientul final precum şi firme de cercetare care livrează probe biologice peste tot în lume”, spune tânărul antreprenor.

Mail Boxes Etc. oferă servicii integrate de ambalare şi curierat, logistică şi fulfillment, poştă şi management poştal, secretariat şi customer service, atât pentru companii, cât şi pentru persoane fizice. Totodată, compania prestează şi servicii de graphic design, print şi de marketing, oferind pachete personalizate în funcţie de nevoile şi preferinţele fiecărui client. Astfel, într-o agenţie MBE se găsesc trei domenii principale de business în acelaşi loc: ambalare şi curierat, grafic design şi print, micrologostică şi fulfillment cărora, datorită terminaţiei ETC, le pot fi adăugate numeroase alte servicii personalizabile, în funcţie de nevoile clienţilor.

Adrian Minea, master-francizorul MBE în România, are o experienţă antreprenorială de peste 30 de ani. Omul de afaceri deţine Bipmobile, companie de transport internaţional de mărfuri, cu o cifră de afaceri anuală de peste 15 milioane de euro.