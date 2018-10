Fosta şefă a NN Pensii a câştigat procesul cu ASF, care a sancţionat-o după avertismentele privind naţionalizarea Pilonului II

Decizia instanţei:

„Admite acţiunea, în parte. Anulează Decizia de sancţionare nr. 541/14.04.2017 emisă de pârâtă, actele care au stat la baza emiterii sale, precum şi toate actele subsecvente, inclusiv Decizia nr. 1090/04.08.2017 de soluţionare a plângerii prealabile. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 1.000 de Euro (în lei, la cursul BNR din data efectuării plăţii), cu titlu de daune morale. Respinge petitul având ca obiect restituirea amenzii contravenţionale, ca fiind formulat împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată, azi, 16.10.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei”.

Decizia nu este publicată încă pe portalul instanţelor, însă informaţia a fost transmisă „Adevărul” de avocatul Ralucăi Ţintoiu.

În cele din urmă, fosta şefă a NN Pensii a decis să meargă în instanţă împotriva deciziei ASF.

ASF, acuzată că a acţionat ilegal, la presiuni politice

În cererea de anulare a sancţiunii, avocatul Ralucăi Ţintoiu a criticat următoarele: lipsa convocării unei şedinte a Consiliului ASF conform regulamentelor care reglementează activitatea acestui for; nejustificarea cazului temeinic, care permite ca în mod excepţional, prin derogare de la regulă, o şedinţă extraordinară să fie convocată; lipsa cvorumului necesar luării unei decizii ASF. Avocatul a susţinut că legea stabilea un cvorum de jumătate plus unu din membrii Consiliului ASF, care are 9 membri. Ar fi trebuit, a spus acesta, ca decizia să fi fost luată de 6 membri ai Consiliului ASF, acest cvorum de 6 membri fiind stipulat şi în procedura internă operaţională privind organizarea şi funcţionarea şedinţelor Consiliului ASF; lipsa controlului prealabil; nemotivarea acestei decizii atât în fapt, cât şi în drept.

"Pe 11 aprilie, într-o zi de marţi, a circulat mailul respectiv (n.a scrisoarea de informare a NN pensii). Pe 12 aprilie are loc o şedinţă ordinară a ASF, în cadrul căreia se discută fără să fie pe ordinea de zi şi mailul respectiv. Concluzia este că nu se ia nicio măsură pentru că nu e nimic de făcut în legătură cu faptul că NN a trimis un mail. Acest lucru rezultă din declaraţia publică făcută de Mişu Negriţoiu, la momentul respectiv preşedinte al ASF. Pe 12 aprilie seara, are loc o intervenţie în care preşedintele Coaliţiei de Guvernare domnul Liviu Dragnea stabileşte că ceea ce a făcut această companie olandeză este inacceptabil si ca ASF trebuie să acţioneze pentru a fi un exemplu. În aceeaşi seara de 12 aprilie, dna Ţintoiu primeşte o invitaţie de a se prezenta a doua zi la ASF, nu pentru audieri, ci pentru discuţii.", a spus avocatul Cosmin Vasile.

Head-hunter, martor pentru Raluca Ţintoiu: Nu am întâlnit vreo companie care să nu aibă printre valori pe una legată de etică

Tot la ultmul termen a fost audiat şi Mircea Ţiplea, consultant senior în cadrul AMROP România, adus ca martor de avocatul Cosmin Vasile, cel care o apără pe Raluca Ţintoiu în acest dosar.

„Sunt head hunter, adică mă ocup cu recrutarea de poziţii de conducere pentru AMROP, o organizaţie globală de recrutare, prezentă în 15 ţări. În România este prezentă de 20 de ani. AMROP este lider pe acest segment de piaţă şi este între primii 10 la nivel mondial. În cadrul AMROP am poziţia de consultant senior, ceea ce înseamnă că în numele clienţilor recrutez poziţii de conducere/management. Am cunoscut-o pe Raluca Ţintoiu în momentul în care, după sancţionarea acesteia de ASF, am fost angajaţi de către NN pentru a recruta un înlocuitor pe postul ocupat anterior de reclamantă, ocazie cu care am dialogat şi cu aceasta. Nu am nici un interes în prezenta cauză şi nu am avut nicio relaţie cu pârâta (n.a ASF)", a spus consultantul.

Întrebat care este motivul pentru care a fost solicitat ca martor în acest proces, Ţintea Marius a precizat:

„Mi s-a cerut să depun mărturie asupra impactului pe care o astfel de decizie îl are în şansele găsirii altui loc de muncă. În practica de recrutare există un proces foarte important denumit verificarea referinţelor. În această etapă sunt realizate atât verificări din referinţe publice (de la informaţii apărute pe Google până la date apărute pe portalul instanţelor de judecată), cât şi referinţe private, ocazie cu care se intervievează foşti colaboratori ai celor selectaţi în lista scurtă, adică pe lista potenţialilor selectaţi pentru un anumit job, pentru a afla informaţii cu privire la competenţele profesionale şi valorile morale ale acestora. De regulă, nu includem pe lista scurtă persoanele cu un risc reputaţional. Ca o paranteză pe care aş dori să o fac cu privire la ce s-a considerat esenţial în recrutare pe parcursul istoriei acesteia, menţionez că dacă în anii '60-'70 accentul se punea pe calificări, în perioada anilor '80-'90 accentul se punea pe încredere, în prezent esenţială este considerată reputaţia. Menţionez că reputaţia, fiind un concept nu foarte uşor de definit, se consideră că are la bază percepţia. Legea nescrisă după care se ghidează organizaţiile este 'percepţia este realitatea'. Reputaţia unui lider are un impact asupra organizaţiei însăşi, asupra angajaţilor şi clienţilor. Dacă reclamanta ar dori să acceseze un post într-o industrie reglementată, adică într-o industrie în care numirea dumneaei face obiectul unei aprobări din partea unei instituţii de reglementare, este foarte puţin probabil ca un angajator să rişte să o angajeze ţinând cont de sancţiunea ce i-a fost aplicată. În ipoteza în care ar participa la un concurs pentru ocuparea unui post de conducere într-o industrie care nu e reglementată, de asemenea pot apărea probleme, deoarece majoritatea companiilor se ghidează după un set de valori pe care-l fac public atât în cadrul acestora cât şi faţă de partenerii de afaceri, de respectarea cărora depinde reputaţia. În toată activitatea mea nu am întâlnit vreo companie care să nu aibă printre valori pe una legată de etică sau moralitate.", a declarat consultantul chemat ca martor în apărarea fostei şefe NN Pensii”, a declarat acesta.

Ce s-ar întâmpla dacă Raluca Ţintoiu ar câştiga în instanţă? Riscul unei dificultăţi la angajare tot ar rămâne, mai ales pe piaţa din România unde actorii care depind de un reglementator nu ar dori 'să se pună rău' cu acesta. Acesta a fost momentul în care judecătorul l-a întrerupt pe consultantul în head-hunting, întrebându-l ce s-ar întâmpla 'în măsura în care, speculând, hotărarea din acest dosar i-ar fi favorabilă reclamantei'. Ar mai subzista vreunul dintre aceste riscuri sau tot ar mai rămâne ceva?

"Pragmatic vorbind, ceva tot va rămâne. Chiar şi în măsura în care actul de sancţionare ar fi anulat, tot ar rămâne riscul unei dificultăţi în angajare, cu atât mai mult în privinţa pieţei din România, unde actorii care depind de un reglementator nu ar dori 'să se pună rău' cu acesta. Însă, pentru majoritatea angajatorilor, o decizie care ar absolvi-o de sancţiune ar rezolva şi chestiunea reputaţională.", a răspuns consultantul.

Pentru ce fel de job şi poziţie ar fi calificată Raluca Ţintoiu, raportat la CV-ul acesteia?„Judecând prin raportare la CV-ul doamnei Ţintoiu, din perspectiva noastră, aceasta ar fi fost calificată să ocupe o funcţie de director general în cadrul unei organizaţii de talie mare în domeniul financiar sau în cadrul unei industrii în care domeniul financiar ar fi fost important.", a răspuns apoi consultantul la întrebarea adresată de avocatul fostei şefe NN pensii.

Ofensiva avocatei ASF: Aceasta a pus sub semnul întrebării competenţele şi mărturia martorului

Acesta a fost momentul în care avocata ASF, Raluca-Andreea Niculescu-Gorpin, a prezentat mai multe înscrisuri către judecător, punând în discuţie competenţa şi mărturia consultantului.

"Am făcut exact ce a spus consultantul. Am căutat pe Google, am căutat pe portalul instanţelor de judecată, aflând despre acesta nişte informaţii pe care cu permisiunea dvoastră aş dori să le prezentăm pentru a le valida sau invalida", a spus avocata ASF.

Aceasta a solicitat detalii de CV, despre dosarele contravenţionale pe care le are pe portalul instanţelor şi activitatea sa la firma Edy Holdings din Amsterdam.

"- Menţionez că am fost sancţionat contravenţional pentru depăşiri de viteză, dacă îmi aduc bine aminte, în 3 rânduri, am contestat sancţiunile în instanţă, în două situaţii am câştigat, iar într-un caz am pierdut.

- În perioada 2010-2012 am ocupat o poziţie de director în Edy Holdings Amsterdam, atribuţiile mele fiind non-executive în domeniul de investiţii. Sunt economist de profesie, până în 2009 am activat în cadrul unor companii multinaţionale, cariera culminând cu aceea de director financiar al companiei Coca-Cola România şi Moldova.

- După 2009, preocupările mele personale au fost în domeniul fondurilor de investiţii şi al antreprenoriatului, fiind acţionar singur sau cu partenera mea în companii din mai multe industrii: agricultură, logistică, ospitalitate şi consultanţă de afaceri (incluzând aici recrutarea de personal). Compania care deţine licenţa AMROP în România este deţinută de partenera mea. Din 2015, ocup o funcţie executivă în cadrul aceastei companii.", a răspuns Ţiplea.

Avocata ASF a precizat apoi că nu vede unde este experienţa de 18 ani în recrutare, solicitându-i acestuia explicaţii.

"Experienţa mea de 18 ani se referă la domeniul mai larg al managementului, iar nu la cel al recrutării de personal. Din poziţiile de management ocupate de-a lungul timpului, am avut mereu responsabilităţi pe domeniul de recrutare de personal. Din postura de consultant, fac acest lucru începând din 2015", a spus Ţiplea.

Avocata ASF a întrebat dacă ştie ca Raluca Ţintoiu să fi aplicat la vreun job similar după sancţiune.

"Nu am cunoştinţă dacă, după aplicarea sancţiunii, reclamanta a candidat pentru ocuparea unui post similar. Din câte cunosc, în prezent, reclamanta ocupă o poziţie la nivelul biroului central al NN, dar nu cunosc amănunte. Nu pot să precizez cu adevărat dacă ocuparea postului prezent afectează reputaţia reclamantei, întrucât nu cunosc amănunte despre acest post, însă presupun că mutarea ei pe un post în afara României s-a făcut tocmai în vederea evitării reputaţiei negative pe care dumneaei a căpătat-o în România. Percepţia mea este că alegând nu să-i întrerupă contractul de muncă al reclamantei, ci să-i ofere acesteia un alt post, NN a fost solidar cu aceasta.", a spus consultantul.