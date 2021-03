Ford Craiova a produs 1,5 milioane de motoare EcoBoost, începând din 2012

Potrivit companiei, motorul EcoBoost 1 litru cu numărul 1.500.000 produs la Craiova va echipa un model Ford Puma ST Line fabricat pentru un client din Craiova, transmite Agerpres

Motorul de un litru EcoBoost a fost proiectat la centrele tehnice Ford din Dunton (Marea Britanie) şi Merkenich (Germania), iar din 2012, acesta se construieşte la fabricile Ford din Craiova şi Koln (Germania).

"Lansarea motorului de un litru EcoBoost a reprezentat o adevărată revoluţie în industria auto. Sunt foarte mândru că primul motor a ieşit de pe linia de producţie în timpul mandatului meu în funcţia de director al Uzinei de Motoare Craiova", a declarat Ian Pearson, preşedintele Ford România.

Motor EcoBoost de un litru a adunat numeroase premii de la lansarea sa pe piaţă în 2012, inclusiv 11 premii internaţionale la competiţia IEPOTY (International Engine and Powertrain of the Year), fiind recunoscut pentru eficienţa consumului de carburant şi performanţele sale calitative.

"Atingerea pragului de 1,5 milioane de motoare EcoBoost produse la Fabrica din Craiova reprezintă cu adevărat un moment extraordinar pentru noi, un moment de mândrie pentru întreaga echipă a Uzinei de Motoare. În prezent, lucrăm în 3-4 schimburi pentru a susţine producţia zilnică de peste 1700 de motoare. La fiecare 42 de secunde, un motor este asamblat pe liniile noastre de producţie de la Craiova", a declarat Nicolae Gavrilă, Directorul Uzinei de Motoare Ford Craiova.

Motorul EcoBoost de un litru este primul motor cu trei cilindri din lume care dispune de tehnologia de dezactivare a primului cilindru, oprind automat unul dintre cilindrii motorului în situaţiile în care acesta nu necesită putere maximă, ca de exemplu coborârea în pantă sau la viteze de croazieră. Sistemul poate decupla sau recupla un cilindru în 14 milisecunde.

În anul 2020, mai mult de jumătate din autoturismele Ford vândute la nivel european au fost echipate cu acest motor.

Ford Craiova are în acest moment peste 6000 de angajaţi care lucrează atât pentru producţia de vehicule cât şi pentru cea de motoare. Aproximativ 1100 dintre aceştia lucrează doar la uzina de motoare în 3 şi 4 schimburi pentru a face faţă cererii actuale de pe piaţă.

De la preluarea din martie 2008, Ford a investit peste 1,5 miliarde de euro pentru a transforma uzina din Craiova într-o fabrică de ultimă generaţie. Din această sumă, aproximativ 300 de milioane de euro au fost investiţi doar în modernizarea Secţiei de Producţie Motoare.