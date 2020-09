FMI avertizează: Unele economii vor avea nevoie de mulţi ani pentru a reveni pe creştere

De la debutul crizei sanitare, Fondul a furnizat o finanţare totală în valoare de aproximativ 90 miliarde de dolari pentru 79 de ţări, dintre care 20 sunt din America Latină.

FMI continuă să lucreze cu statele membre pentru a identifica modalităţile prin care să fie ţinută sub control pandemia şi a limita impactul său economic, a declarat primul adjunct al directorului general al FMI, Geoffrey Okamoto, la un eveniment online organizat de Center for Strategic and International Studies.

"Încercăm să ne păstrăm resursele financiare. Vorbim despre o revenire la creştere care va avea nevoie de mai mulţi ani iar pe parcusul acestei perioade multe ţări vor avea nevoie, probabil, de asistenţă", a spus Okamoto.

Economiile din America Latină şi Caraibe sunt cel mai afectate de pandemie, raportând aproximativ 8,4 milioane de cazuri de infecţie cu coronavirus şi peste 314.000 de decese, ambele cifre fiind cele mai mari înregistrate de o regiune a lumii.

Okamoto a spus că oficialii FMI poartă discuţii cu economiile din Grupul G20 cu privire la prelungirea unui moratoriu temporar al serviciului plăţilor datoriilor pentru ţările cu venituri reduse. Această iniţiativă, aprobată de G20 în luna aprilie, expiră la finele acestui an însă experţii şi oficialii guvernamentali din multe ţări sunt în favoarea prelungirii în 2021, o decizie în acest sens fiind aşteptată în săptămânile sau lunile următoare.

Problema sustenabilităţii datoriilor este pe primul loc pe lista preocupărilor oficialilor FMI, a precizat Okamoto, adăugând că multe ţări din America Latină aveau probleme cu datoriile şi înainte de coronavirus, iar pandemia a agravat aceste presiuni. Okamoto a subliniat că Iniţiativa pentru Suspendarea Serviciului Datoriei (DSSI) a dat mai mult timp FMI pentru a evalua situaţia datoriilor pentru aceste ţări. "Durează mai mult decât ne-am aşteptat şi de acea va modifica puţin dinamica a aceea ce credem că este sustenabil pe termen lung", a spus oficialul FMI.

SUA, cel mai mare acţionar de la Fondul Monetar Internaţional, a semnalat că este dispusă să contribuie la programele FMI destinate sprijinirii ţărilor sărace, dar până acum nu a furnizat fonduri pentru aceste programe.