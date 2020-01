Fifor, despre Prima Casă: Încă un program distrus de guvernarea PNL

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu a spus că nu ştie dacă va mai fie nevoie de programul Prima Casă şi că va lua cât de curând o decizie în acest sens.

„Deja plafoanele pentru 2020 sunt acolo, ne uităm la el dacă face beneficii în societate aşa cum este el structurat astăzi, este un program care a apărut când economia avea nevoie de susţinere, astăzi economia nu este în criză, deci nu ştim dacă mai e nevoie în această formă. Chiar dacă plafoanele la garanţie au scăzut, creditele au crescut în continuare, se vede o tranziţie către alte tipuri de credite, se pare că acest program nu este cel care susţine singur această piaţă. Vom lua o măsură cu acest program cât de curând”, a spus Cîţu.

La finalul anului trecut, Guvernul a decis să păstreze Programul Prima Casă, însă suma alocată va reprezenta doar 10% din bugetul alocat Programului Guvernamental în 2019.

Guvernul a decis că Programul Prima Casă din 2020 va beneficia de doar 200 milioane lei. În acest an, plafonul alocat a fost de 2 miliarde lei.

Cum valoarea garanţiilor se ridică la 200 milioane lei, înseamnă că băncile pot acorda credite ipotecare în valoare de 400 milioane lei, dat fiind că garanţia statului reprezintă jumătate din valoarea unui credit.

Interesul pentru Program este în scădere. Potrivit datelor BNR, deşi împrumuturile ipotecare standard au crescut cu 12% în ultimul an, segmentul alocat Programului Prima Casă a scăzut cu 34%.

Prima Casă a devenit un program social, cu reguli mai stricte, iar cu acest plafon alocat se vor putea finanţa aproximativ 2.100 de credite, dacă ne raportăm la valoarea medie a garanţiei acordate anul trecut (94.000 lei, potrivit FNGCIMM).

Prin noul proiect Guvernul urmăreşte acordarea unui credit doar persoanelor cu venituri mici, deoarece la data solicitării creditului garantat, veniturile nete lunare ale beneficiarului individual sau ale beneficiarului împreuna cu soţul sau soţia, după caz, nu pot depăşi valoarea de 4.500 lei.

Suma creşte doar in cazul in care familia are unul sau mai mulţi copii, astfel ca la data solicitării creditului garantat veniturile nete lunare ale familiei nu vor depăşi valoarea de 7.000 lei.

Programul “O familie, o casă” va păstra avansul minim de 5 % din preţul de achiziţie al locuinţei sau din valoarea costului de construire a locuinţei.