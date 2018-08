Concluzia? Abandonarea proiectului Neptun Deep ar pune o presiune considerabilă asupra pieţei interne iar România se va transforma, dintr-un producător de gaze naturale, într-un importator net.

Christina Verchere este, de la 1 mai, noul director executiv al OMV-Petrom. A preluat ştafeta de la Mariana Gheorghe, cel mai longeviv manager român din fruntea unei companii atât de importante pentru securitatea energetică a ţării noastre.

Christina Verchere este primul director executiv străin din istoria Petromului şi aduce, în piaţa românească, o bogată experienţă acumulată de-a lungul a 20 de ani petrecuţi în British Petroleum.

Joi, 2 august, ea a prezentat raportul financiar al OMV-Petrom pentru primul trimestru. Compania a avut un profit net de 1.3 miliarde de lei, în creştere cu 6% faţă de 2017 T2, investiţiile au fost dublate, la 2.1 miliarde de lei (70% în upstream) şi compania a distribuit dividende în valoare de 1.1 miliarde de lei în condiţiile unui declin cu 6% al producţiei de gaze şi al creşterii costului de producţie cu 12%, la 11.8$/bep.

La finalul conferinţei, noul CEO al OMV-Petrom a făcut, pentru cititorii „Adevărul”, o incursiune în trecutul său educaţional şi profesional, a definit care sunt principiile sale de leadership, a vorbit despre proiectul Neptun Deep şi despre noile orizonturi ale Petromului.

Principalele declaraţii:

„Cred că digitalizarea poate să deschidă noi orizonturi, nu numai la Petrom, ci în întreaga industrie, deoarece este una bazată pe foarte multă informaţie şi poate îmbunătăţi calitatea afacerii”

„Da, Marea Neagră este o investiţie străină, dar să nu trecem peste componenta locală a Petromului. Este o companie românească, cu o participaţie însemnată a statului”

„Exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră va demara. Va contribui la securitatea energetică a României, va genera investiţii, va aduce la bugetul de stat venituri consistente şi are potenţialul de a pune România într-un rol cheie şi semnificativ în regiune”

„Ca să putem investi în Marea Neagră trebuie să înţelegem regimul fiscal şi să ştim că este stabil. Este vorba de o investiţie de miliarde de euro şi vrem să fim siguri că nu se va schimba”

„Trebuie să îi luăm în considerare şi pe consumatorii vulnerabili şi acesta a fost argumentul atunci când a fost introdus, în anul 2013, suplimentul de taxare pe care îl achităm de la acea vreme, pentru a ajuta consumatorul vulnerabil”

„ Nu vom alerga după barili cu orice preţ, nu vom alerga după producţie cu orice cost. Trebuie să fim eficienţi din punct de vedere financiar, mai ales atunci când putem asista la o prăbuşire a preţurilor, aşa cum am văzut în trecut”

Trebuie să fim eficienţi din punct de vedere financiar, mai ales atunci când putem asista la o prăbuşire a preţurilor, aşa cum am văzut în trecut” „Se numeşte disciplina capitalului: nu vom alerga după volume doar de dragul lor. Investiţia trebuie să fie foarte bună din punct de vedere financiar. Aceasta este baza a ceea ce avem de făcut şi cred că trebuie să menţinem fundaţia financiară să fie foarte puternică, robustă. Asta se întâmplă în industrie”

Christina Verchere: „Nu am avut nicio părere preconcepută când am sosit în România şi cred că a fost grozav!”

Adevărul: Aţi crescut în Marea Britanie, aţi locuit apoi în SUA, Japonia, în Canada şi Indonezia şi v-aţi construit o reputaţie puternică în cadrul BP. Ce v-a atras în industria de petrol şi gaze şi cum se vede acest domeniu din perspectiva unei femei?

Christina Verchere: Am debutat în această industrie după ce am absolvit studiile Universităţii din Aberdeen. Sunt licenţiată în economie iar Aberdeen este un oraş-hub pentru petrol şi gaze. Aşa am fost introdusă în această industrie, învăţând pentru licenţă despre sistemele fiscale în industria petrolului şi gazelor. Primul loc de muncă a fost la Amoco iar, ulterior, compania a fost achiziţionată de BP.

Desigur, cu acest background în domeniul economic, aveam la dispoziţie o paletă largă de sectoare unde puteam lucra. După 5-6 ani, la vremea aceea, am început să mă întreb dacă vreau să continui în aceastăindustrie. Şi am realizat că este una fascinantă! De-aceea am rămas în energie, deoarece contează, deoarece este fundamentală pentru oameni şi pentru calitatea vieţii lor. Îţi oferă foarte multe satisfacţii iar mie mi-a oferit un scop în viaţă. Apoi, lucrurile pe termen lung aduc cu ele o formă de sustenabilitate. A scos în evidenţă cunoştinţele mele în macroeconomie şi felul meu de a fi încă din copilărie. Mi s-a părut incredibil cât de competitivă poate fi această industrie.



Adevărul: Ce v-a determinat să acceptaţi să veniţi în România şi să vă alăturaţi Petromului?

Christina Verchere: Am primit această întrebare în luna februarie, când am venit prima dată aici, atunci când poziţia a fost vacantă. Sigur, rolul în companie m-a atras dar, apoi, am început să privesc mai atentă România şi să încerc să o înţeleg.

România are perspectiva de a exploata resursele de gaze din Marea Neagră, are o economie emergentă, ceea ce poate să-ţi aducă satisfacţie dacă ceea ce faci poate contribui la bunăstare şi, nu în cele din urmă, Petrom este o companie foarte importantă pentru ţară.

Am venit, apoi, în vizită, în România, de câteva ori şi m-am gândit că poate să devină casa mea. Ok, era vorba de un loc de muncă, dar, m-am întrebat, oare ar putea fi şi casa mea aici?



Adevărul: Care au fost primele impresii despre România?

Christina Verchere: Oamenii au fost foarte amabili, foarte deschişi ideii de a lucra cu un străin. La un moment dat, mama mea vizita Marea Britanie, are acolo doi nepoţi şi i-am spus, <<dar de ce nu vii la Bucureşti, cu mine?>>. Am venit împreună cu ea şi cu soţul ei, am vizitat Bucureşti şi mi s-a părut un oraş frumos. Nu am avut nicio părere preconcepută când am sosit în România şi cred că a fost grozav!

Christina Verchere: „Cred că digitalizarea poate să deschidă noi orizonturi, nu numai la Petrom, ci în întreaga industrie”

Adevărul: Aţi avut o misiune dificilă în a reclădi prezenţa BP-ului în Canada. Ne puteţi povesti mai multe despre această experienţă?

Christina Verchere: A fost o schimbare strategică fudamentală de la un model de afaceri bine stabilit către ceva nou, şi mă refer aici la exploatarea nisipurilor de petrol. A fost o schimbare de la un business operaţional la unul non-operaţional. Dar cel mai important a fost următorul lucru: să le arăţi oamenilor modul diferit în care poate să fie viitorul şi cum poţi să contribui în acest demers.

A fost foarte complex, atât din perspectiva investiţională, cât şi din cea a mediului. Exploatarea acestei resurse era foarte importantă pentru Canada, avea un potenţial foarte mare dar şi un grad de complexitate ridicat.

A fost o schimbare importantă de strategie în interiorul BP pentru că a trebuit să demonstrez de ce ar fi bună investiţia dar şi pentru că a fost vorba de o reaşezare a afacerii şi de a determina organizaţia să înţeleaga modul în care poate să contribuie la acest lucru.

Canada este un stat a cărui economie se bazează pe exploatarea resurselor naturale iar acestea au un grad ridicat de reglementare. Canadienii sunt producători de gaze naturale şi petrol de zeci şi zeci de ani şi sunt concentraţi foarte mult, totodată, pe protejarea mediului înconjurător.



Adevărul: Care este cea mai importantă lecţie de leadership pe care aţi învăţat-o în timpul experienţei dumneavoastră la BP?

Christina Verchere: Să ascult! Cred foarte tare că soluţia este întotdeauna la mintea colectivă. Rolul unui lider este acela de a articula problema şi de a pune în valoare colectivul, dar cel mai important este să-i asculţi pe oameni. Aveam o expresie la BP: e bine să asculţi cele mai tăcute voci din încăpere. Oamenii trebuie să se simtă că sunt auziţi, deoarece au idei. Trebuie să-i asculţi, să aduni informaţia, să iei decizia şi să mergi mai departe. Cred că este cea mai bună combinaţie.



Adevărul: Este foarte interesant ce spuneţi pentru că mi se pare că noi, românii, pare că suntem mai obişnuiţi cu ideea de a avea un lider pe care să îl urmăm, să vină el cu ideile bune şi cu soluţia corectă…

Christina Verchere: Cred că este o combinaţie. Da, un lider ar trebui să seteze direcţia dar, cred că ascultându-i pe cei din jur, le arăţi cum pot să contribuie. Cred că leadership-ul a evoluat de la a da instrucţiuni la a da credit, iar asta s-a întâmplat în ultimii 20-30 de ani. Liderii aşează organizaţia pe acest principiu, de a-i autoriza pe cei din jur.

Unul din lucrurile în care cred este acela că un lider trebuie să fie capabil să le arate oamenilor ce este posibil pentru ei.

A fi lider nu înseamnă că arunci peste tine cu o pulbere fermecată, ai nevoie de timp ca să îţi dezvolţi anumite skill-uri pe care oamenii să le vadă şi să îşi dea seama ce este posibil şi pentru ei. Altfel, tu, ca lider, ai sta aşezat pe un piedestal iar oamenii ar crede că nu pot ajunge niciodată la acel nivel.



Adevărul: Ce experienţă profesională şi-a pus amprenta cel mai puternic pe stilul dumneavoastră de leadership?

Christina Verchere: După finalizarea studiilor în Economie am acumulat o experienţă importantă în zona economică şi financiară a BP. Apoi, am trecut în directoratul general şi am devenit responsabilă pentru activitatea de exploatare a zăcămintelor de gaze şi a modului în care funcţionau instalaţiile de gaze naturale. Oamenii din jurul meu aveau o experienţă petro-tehnică mult mai mare decât cea pe care o aveam eu. Atunci am învăţat că trebuie să ascult.

Trebuie să fii sincer cu oamenii, iar eu nu ştiam cum funcţionează o instalaţie de foraj, de exemplu. Dar ştiam ca ei cunosc foarte bine acest lucru, aşa că trebuia să-i ascult ca să ştiu cum să pun corect întrebările. Am început prin a conduce o echipă formată din 12 oameni, marea majoritate fiind analişti financiari. Apoi, am trecut la o echipă de 500 de oameni şi trebuia să conduc prin ei. De-aceea, a trebuit să învăţ să ascult.



Adevărul: Aţi fost implicată în numeroase proiecte de restructurare a activităţii de upstream. Consideraţi, astăzi, că asemenea proiecte întâmpină aceleaşi provocări? Cum vedeţi, astăzi, aceasta industrie, după atâţia ani?

Christina Verchere: În primul rând, atunci când vorbim despre restructurarea unei afaceri, trebuie să priveşti atent organizaţia. Sunt multe filosofii de a restructura. Dar ceea ce am învăţat este că trebuie să vezi gradul de răspundere, cum se iau deciziile, cum se setează responsabilităţile… Pot părea nişte teme aride, dar este extrem de important să îţi dai seama cine este responsabil şi pentru ce. Poţi avea un model de active geografic sau un model funcţional. BP a trecut printr-o restructurare a modelului funcţional, a unui mod coerent de a aloca resurse în cadrul unei organizaţii globale.

Mai este şi modelul de restructurare în care urmăreşti să creşti nivelul de eficienţă şi am văzut acest lucru în industrie.

Atunci când preţurile au suferit o scădere accelerată, cu toţii am constatat că există un mare grad de ineficienţă în acest domeniu şi că este momentul de a stimula productivitatea.

Cred că acest lucru s-a întâmplat odată cu resetarea preţului şi cred că ar trebui să privim cu atenţie în această industrie spre tehnologie, digitalizare… De fapt, ce vedem acum că se întâmplă în lume este aplicabil, poate şi mai tare, în industria petrolului şi gazelor, pentru a creşte eficienţa şi productivitatea.

Mă gândesc că unii oameni privesc cu frică, pentru că aceste schimbări vor atrage după sine reducerea numărului locurilor de muncă, dar eu privesc la faptul că vor uşura modul în care oamenii îşi desfăşoară activitatea.

Cred că digitalizarea poate să deschidă noi orizonturi, nu numai la Petrom, ci în întreaga industrie, deoarece este una bazată pe foarte multă informaţie şi poate îmbunătăţi calitatea afacerii.



Christina Verchere despre exploatarea gazelor din Marea Neagră: „Mi-ar plăcea să investim în România, dar nu cu orice cost!”

Adevărul: Cum vedeţi cooperarea cu Exxon, acum, că sunteţi noul director executiv al Petrom, o companie cu o prezenţă mult mai puternică şi îndelungată în regiune?

Christina Verchere: Cred că este o combinaţie foarte puternică, între global şi local. Sunt foarte puţine companii în lume care pot face exploatare de gaze naturale în ape la mare adâncime. Exxon este una dintre companiile de top. Este un partener foarte bun. Noi venim cu know kow-ul local, pentru că ştim cum funcţionează România.

Da, Marea Neagră este o investiţie străină, dar să nu trecem peste componenta locală a Petromului. Este o companie românească, cu o participaţie însemnată a statului. Cred că este un amestec foarte puternic.

Adevărul: Dacă privim modul în care au fost duse negocierile în Parlament, pare că există o prăpastie, pe de-o parte, între aşteptările iniţiale ale producătorilor şi forma iniţială a proiectului Legii Offshore şi ce conţine legea adoptată în final, de Parlament. Ce opţiuni aveţi în momentul de faţă pentru Marea Neagră?

Christina Verchere: Mai întâi, aş vrea să spun câteva lucruri despre Marea Neagră. Consider că, atât pentru România cât şi pentru OMV Petrom, este o oportunitate foarte mare. Din discuţiile pe care le-am avut cu oamenii, despre acest proiect, vor să vadă că exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră va demara. Va contribui la securitatea energetică a României, va genera investiţii, va aduce la bugetul de stat venituri consistente şi are potenţialul de a pune România într-un rol cheie şi semnificativ în regiune.

Până în prezent, s-au cheltuit 1.5 miliarde de dolari pentru a descoperi resursele. Acum, vrem să ne îndreptăm spre etapa în care să luăm decizia de investiţie.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de un climat fiscal predictibil, o piaţă a gazului liberalizată şi să ştim că infrastructura cheie de transport a gazelor naturale va fi construită. Trebuie să ştim că putem duce gazul natural din Marea Neagră în piaţă.

Ca să putem investi în Marea Neagră trebuie să înţelegem regimul fiscal şi să ştim că este stabil. Este vorba de o investiţie de miliarde de euro şi vrem să fim siguri că nu se va schimba. Deocamdată, Legea Offshore a setat cadrul de reglementare a activităţii. Ce s-a prezentat în final nu a adus clarificări în ceea ce priveşte stabilitatea fiscală şi am văzut o creştere a sumei de bani percepută de stat.

După cum aţi văzut şi dumneavoastră, Guvernul va veni cu o serie de clarificări pentru a rezolva aceste probleme şi aşteptăm rezultatul.



Adevărul: În aceste circumstanţe, consideraţi în continuare că proiectul Neptun Deep are viitor?

Chistina Verchere: Dacă termenii fiscali vor fi setaţi corect, predictibil, dacă piaţa gazelor naturale va fi liberalizată, da, de ce nu? Este o oportunitate de pe urma căreia România are de câştigat. Ar fi păcat să fie ratată!



Adevărul: După cum bine ştiţi, anul trecut, în România, am avut o dezbatere aprinsă despre posibilele efecte ale liberalizării. Unii politicieni au considerat că liberalizarea va conduce spre o creştere accelerată a preţului pe care o parte din societate, cea cu mijloace financiare foarte reduse, nu o va putea suporta…

Christina Verchere: Aş dori să împărtăşesc, aici, câteva idei. Credem în liberalizarea pieţei gazelor naturale, pentru ca preţul să fie stabilit în funcţie de cerere şi ofertă. România deja a pornit pe acest drum. Dar credem că trebuie să îi luăm în considerare şi pe consumatorii vulnerabili şi acesta a fost argumentul atunci când a fost introdus, în anul 2013, suplimentul de taxare pe care îl achităm de la acea vreme pentru a ajuta consumatorul vulnerabil.



Christina Verchere: ”România va deveni importator net dacă nu va scoate la suprafaţă noi resurse”

Adevărul: Să înţeleg că nu sunteţi pregătită, în momentul de faţă, să faceţi o recomandare pozitivă managementului de la Viena pentru ca Petrom să rămână ancorat în acest proiect?

Christina Verchere: Fără o clarificare din partea Guvernului asupra stabilităţii cadrului fiscal ar fi prematur. Aşteptăm aceste clarificări.



Adevărul: Ţinând cont, pe de-o parte, de nevoia Petromului de a-şi înlocui rezervele de gaze şi de a-şi împrospăta producţia şi pe de altă parte, de impredictibilitatea cadrului fiscal, aţi face acest pariu riscant, în aceste condiţii, pe exploatarea gazelor din Marea Neagră?

Christina Verchere: În industrie, în ultimii ani, am putut observa o schimbare cheie: sectorul s-a îndreptat dinspre volum spre valoare. Nu vom alerga după barili cu orice preţ, nu vom alerga după producţie cu orice cost. Trebuie să fim eficienţi din punct de vedere financiar, mai ales atunci când putem asista la o prăbuşire a preţurilor, aşa cum am văzut în trecut. Se numeşte disciplina capitalului: nu vom alerga după volume doar de dragul lor. Investiţia trebuie să fie foarte bună din punct de vedere financiar. Aceasta este baza a ceea ce avem de făcut şi cred că trebuie să menţinem fundaţia financiară să fie foarte puternică, robustă. Asta se întâmplă în industrie.

Şi ştiţi ce este interesant? Pe măsură ce creşte preţul la nivel mondial, o mulţime de analize se concentrează în jurul acestei întrebări: ce se va întâmpla cu disciplina capitalului? Şi veţi vedea că toate companiile vor spune să vă ţineţi bine de disciplina capitalului şi de disciplina costurilor. Asta determină o companie să fie robustă financiar şi să fie longevivă. Nu suntem doar maşini de făcut profit, pentru că noi creăm locuri de muncă, plătim taxe şi suntem parte din comunitate.





Adevărul: Care va fi impactul asupra preţei interne dacă proiectul Neptul Deep va eşua?

Christina Verchere: Noi vom continua să ne uităm la alte oportunităţi în România şi la alte pieţe din regiune. Vom face investiţii în explorarea onshore. Astăzi, avem zăcăminte foarte vechi, în ţară se fac exploatări de peste 100 de ani. Cred că trebuie să recunoaştem în final că avem de-a face cu un declin al producţiei şi că România va deveni importator net dacă nu va scoate la suprafaţă noi resurse.

Pentru Petrom, strategia este să ne uităm, de-asemenea, pe pieţe din afara României şi să ne regionalizăm afacerea în trei direcţii cheie pe care le analizăm. Sincer, mi-ar plăcea să investim în România, dar nu cu orice cost. Nu este logic, nu este o afacere bună, dar mi-ar plăcea ca investiţia să fie în România.



Adevărul: Ne puteţi spune care sunt cele 3 direcţii din strategie?

Christina Verchere: Desigur, prima este Marea Neagră. Apoi, Marea Caspică şi Marea Mediterană. Acolo vom căuta noi oportunităţi.



Adevărul: Legat de infrastructură, la Marea Neagră mai sunt 3 conducte: Tranzit 1, 2 şi 3. Sunt acestea o opţiune pentru Petrom?

Christina Verchere: Scopul nostru este să satisfacem cererea internă, deoarece este piaţa cea mai apropiată. Este cel mai eficient şi din punct de vedere al costurilor, pentru că nu trebuie să deplasezi cantitatea de gaz în afara ţării.

Dacă vedem că pe piaţa internă va exista o creştere a cererii, acest lucru ar fi extraordinar. Cu toate acestea, va exista un surplus care va fi exportat iar acest lucru ar transforma România într-un jucător cheie în regiune.

Diversitatea rutelor este importantă pentru pieţele pe care le vom alege şi care vor plăti pentru gazul natural exportat în schimbul unui preţ care se va transforma în venituri pentru statul român. În final, piaţa românească este prima opţiune, dar va exista şi nevoia de a exporta, prin RO/HU, BRUA sau spre nord sau sud.

Adevărul: Procesul de regionalizare al Petrom este compatibil cu noi posibile modalităţi de restructurare al business-ului?

Christina Verchere: Regionalizarea se va concentra în jurul upstream-ului şi, privind la ce este posibil, va fi complementar cu ceea ce facem acum. O restructurare fundamentală nu văd în momentul de faţă. Vrem să găsim active şi resurse care să se potrivească în logica portofoliului nostru şi la pregătirea pe care o avem noi.



Adevărul: Cum intenţionează Petrom să supravieţuiască acestei competiţii cu energia regenerabilă?

Christina Verchere: Industria, acum, are o rezervă mult mai mare de resurse decât cea pe care ne-o imaginam, influenţată şi de revoluţia gazelor de şist din SUA care a adus energie mai ieftină şi petrol şi gaze naturale pe piaţă. Altfel, ne-am fi îndreptat spre frontiere mari, precum zona Arcticului. Cererea pentru energie continuă să crească, iar asta e clar, mai mult pentru gazul natural decât pentru petrol. Vedem, acum, mari posibilităţi de furnizare pentru piaţă. Fluctuaţiile de preţ vor continua dar, în final, industria va fi mult mai competitivă dar mai puţin protejată în ceea ce priveşte preţul.

Adevărul: Şi, atunci, care va fi cheie?

Christina Verchere: Costurile competitivităţii! În acelaşi timp, avem parte de o nouă competiţie pe piaţă: regenerabilele. Sunt mult mai eficiente din punct de vedere al costurilor, sunt viabile tehnic, beneficiază de subvenţii din partea guvernelor în funcţie de politicile pe care le aplică pentru protecţia mediului iar acest lucru ia din cota noastră de piaţă. Vom fi ca oricare altă industrie şi trebuie să concurăm pentru cota noastră de piaţă. Lumea vrea un produs eficient şi cât se poate de curat. Este o provocare iar noi trebuie să fim competitivi! Într-o lume a petrolului şi a gazelor veţi vedea că din ce în ce mai multe companii se reprofilează spre gaz.

Revenind la Petrom, trebuie să spun că transformarea din ultimii ani a acestei companii este o poveste remarcabilă şi arată cât de puternică este. Este o companie care poate trece şi peste această transformare, deoarece a mai făcut-o în trecut iar asta îmi dă încredere. Schimbarea e dificilă şi nu trebuie să ne temem.



Adevărul: Şi ce rol va juca în acest context centrala de la Brazi?

Christina Verchere: Merită mulţumiri echipa care a reuşit să construiască acest proiect. A investit mult şi a creat o afacere cu o marjă puternică pentru a ne asigura că furnizăm electricitate pentru piaţa românească şi nu numai. Cred că va trebui să urmărim pe lanţul de valoare ce alte proiecte am mai putea face şi ce pieţe de nişă am mai putea crea.