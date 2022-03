Euroins are un nou director general adjunct

Dragoş Oltenescu, Director General Adjunct al Euroins România, are peste 20 de ani de experienţă în management financiar şi un palmares profesional bogat în conducerea de proiecte ample precum transformarea afacerii, implementarea de strategii financiare şi managementul resursele şi procedurile interne la unele dintre cele mai importante instituţii bancare internaţionale cu prezenţă în România. El are o vastă experienţă de conducere în organizaţii mari, dar, de asemenea, şi-a adus contribuţia şi la dezvoltarea de start-up-uri fintech, cu accent pe produsele de plată digitală . Experienţa sa a fost acumulată în urma unei cariere impresionate în industria bancară şi fintech, consultanţă, asigurări, telecomunicaţii şi FMCG.

„Sunt extrem de onorat să-l am pe Dragoş în echipă. Cred că experienţa sa şi aderarea la valorile Euroins ne vor ajuta să ne atingem ţinta şi planurile de transformare ambiţioase pe care le avem. Vasta sa experienţă în managementul de top al afacerilor internaţionale este impresionantă şi ne va ajuta să fim mai rezistenţi şi să facem faţă provocărilor de pe piaţa locală de asigurări. Sunt încrezătoare că avându-l alături pe Dragoş, Euroins România va face paşi mari în a deveni o companie mai puternică şi mai îndrăzneaţă.”, a declarat Tanja Blatnik, Director General al Euroins România.

Dragoş Oltenescu şi-a început cariera în Price Waterhouse Coopers. S-a alăturat apoi Philip Morris, unde a dobândit şi expertiză internaţională în Elveţia ca Fiscal & Economic Affairs Senior, fiind responsabil pentru 15 ţări UE, după care s-a mutat în industria bancară, făcând parte din echipa de management a ABN AMRO Retail Bank. Înainte de a se alătura Euroins România, a deţinut funcţii de top management, cum ar fi CFO la Orange Money (parte a Grupului Orange) şi BNP Paribas Cardif, respectiv Head of Controlling la Erste Bank.

„Sunt încântat să mă alătur Euroins România şi să lucrez alături de Tanja Blatnik, precum şi de întreaga echipă din România, pentru a consolida poziţia companiei pe piaţă. Am fost atras de ambiţiosul plan de transformare şi sunt onorat să am ocazia să contribui la noua strategie. Euroins România face parte din unul din cele mai mari grupuri de asigurări, prezent în 14 ţări europene, care are un parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Ultimele schimbări în strategia companiei ne vor permite să facem paşi mari, să progresăm rapid, pe baza expertizei şi cunoştinţelor de care dispunem fiecare dintre noi. Sunt foarte încrezător că vom aborda fără probleme provocările care vor apare în anul 2022 cât şi mai departe, şi că vom atinge noi dimensiuni ale succesului.”, a declarat Dragoş Oltenescu, Director General Adjunct al Euroins România.

Compania a raportat pentru 2021 o cifră de afaceri de 2,2 miliarde de lei şi 163.000 de dosare de daună achitate, valoarea plăţilor fiind de 1,5 miliarde de lei. În doar un an, compania a avut majorări de capital de peste 500 de milioane de lei, o parte din aceste sume provenind de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD. De asemenea, în Q4 2021, Euroins România a reuşit să îşi îmbunătăţească semnificativ procedurile interne, astfel încât toate cererile de daună – fără fără victime umane – au fost plătite în mai puţin de şapte zile.