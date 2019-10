Eugen Teodorovici, replici ca la uşa cortului către Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal

Pe parcursul conferinţei, ministrul Finanţelor a întrerupt în nenumărate rânduri discursul preşedintelui Consiliului Fiscal, în timp ce acesta îşi exprima poziţia critică cu privire la politica fiscal-bugetară.

Redăm mai jos o parte din schimbul de replici dintre cei doi, cu precizarea că pe alocuri replicile lui Eugen Teodorovici sunt ininteligibile, din cauză că nu vorbea la microfon,

Eugen Teodorovici: Aţi devenit foarte vocal de când sunteţi la Consiliul Fiscal.

Daniel Dăianu: Sincer, am avut rezerve să vin la acest eveniment, la insistenţa organizatorilor şi de la un gând că o ţară nu poate să stea în loc şi nu stă în loc de runde de alegeri. Am avut rezerve pentru că propaganda este inevitabilă. Nu este firesc ca afirmaţia făcută de domnul Eugen Teodorovici: «precedenţii miniştri de Finanţe au fost contabili», iar domnia sa…

Teodorovici îl întrerupe pe Dăianu.

Dăianu: Această manieră de a vorbi nu vă onorează. Vă rog să mă lăsaţi să vorbesc, fără intervenţii. Puteţi să aveţi o replică după.

...

Dăianu: Bugetul public avizat prin investiţii publice în infrastructură eu nu spun că este o fantezie, dar nu îţi asigură infrastructura de bază. Infrastructura de bază se construieşte prin resurse publice, iar resursele publice înseamnă buget. PPP-urile (parteneriatele public private, n.r.) atât de mult comentate reclamă tot garanţii de stat. Deci afectează datoria publică. Nu există investitor privat care să nu ceară garanţii, într-o formă sau alta. Sectorul privat poate dezvolta proiecte de infrastructură, dar cere sprijin de la stat

Teodorovici îl întrerupe pe Dăianu, încercând să îi explice că PPP presupune asumarea riscului de către investitor.

Dăianu: Mă lăsaţi să vorbesc? Puteţi să comentaţi. Bine, bine! Domnule Teodorovici vă rog foarte mult să respectaţi oamenii. Puteţi să aveţi replică după aceea. (...) Vă rog frumos să vă abţineţi. Puteţi să notaţi. (...). Aşa cum ştiţi să jigniţi, vă rog frumos să vă abţineţi!

Teodorovici: Cine v-a jignit, domnule?

Dăianu: Aţi jignit oamenii în general. Domnule Teodorovici vă rog să tăceţi din gură acum. Există un cod de conduită...

...

Dăianu: Ceea ce nu se poate tăgădui este că în România oamenii merită să obţină mai mult, şi la pensii şi la salarii. Dacă luăm pensiile, într-adevăr suntem foarte jos în raport cu media UE. Necazul la noi este că în momentul în care se evocă această situaţie, se uită că resursele lipsesc. Noua lege a pensiilor nu este rezultatul efortului unui singur guvern. Să ne aducem aminte, a început acum un deceniu. Guvernele s-au perindat şi au încercat să facă ceva în ceea ce priveşte reaşezarea salariilor şi a pensiilor. Ce a ieşit în momentul de faţă nu este lipsit...

Dăianu este întrerupt.

Dăianu: Impactul noii legi a pensiilor, care înseamnă punct de pensie şi recalculare, având în vedere că deficitul pe care noi îl estimăm în momentul de faţă pentru execuţia bugetară este foarte greu dacă se poate încadra în 3%, această presiune asupra bugetului în următorii ani te poate duce la mai mult decât o dublare a deficitului dacă nu faci corecţii sau dacă nu ai creşteri de venituri.

Teodorovici: Corecţii...

Dăianu: Am spus: corecţii înseamnă să ai venituri fiscale superioare, veniturile fiscale. Îmi permiteţi să vorbesc? Nu transformaţi. Eu răspund oamenilor. Ascultaţi-mă. Vă rog să mă lăsaţi să... Aţi citit opinia consiliului fiscal?

Teodorovici: Am citit-o.

Dăianu: Dacă aţi citit-o, mai citiţi-o o dată. Această presiune este foarte mare. În opinia mea şi a Consiliului Fiscal.

Teodorovici îl întrerupe pe Dăianu.

Dăianu: Sunteţi incorigibil şi e păcat.

Teodorovici: Doamne ajută!

Dăianu: Nu „Doamne ajută”, pentru că aveţi un mandat de ministru.

Presiunile sunt foarte mari pe bguet, aplicarea acestei legi reclamă o regândire a calendarului. Cu cât spaţiul fiscal poate fi crescut, adică să crească veniturile fiscale, iar veniturile fiscale nu înseamnă neapărat taxe şi impozite, înseamnă să colectezi mai bine. Într-o ţară în care nu se declară toate veniturile şi averile, într-o ţară în care există foarte multe excepţii, într-o ţară în care nu există transparenţă, într-o ţară în care din varii motive, inclusiv influenţa unor grupuri de interese, s-a blocat reforma ANAF-ului care avea sens. De ce a reuşit în Bulgaria şi Polonia, unde au fost aduse venituri bugetare suplimentare de peste 3% din PIB? Acolo la noi s-a blocat. Nu numai că s-a renunţat la reforma ANAF-ului, s-au diminuat în continuare taxe şi impozite care au mâncat din veniturile bugetului. Toate acestea trebuie să fie remediate. Totodată, că şi domnul ministrul Eugen Teodorovici a vorbit de restructurarea aparatului de stat. Vă întreb: este firesc ca în primării peste tot în ţară să se umfle personalul? Am ajuns de fapt să angajăm în primării şi în administraţia locală când există penurie de forţă de muncă. Sigur că un medic e un medic, poate să lucreze la privat sau la public, dar e un medic şi trebuia să atenuăm emigraţia, trebuia să creştem salarii, pentru că pierdem din stocul de... Ceea ce a spus domnul: este nevoie de restructurarea aparatului de stat. Eu nu mă hazardez să folosesc cifre aici. Ce pot să vă spun din simulările noastre: aplicarea legii pensiilor în forma dată şi care este susţinută de toată clasa politică reclamă o regândire a calendarului şi această regândire depinde de creşterea spaţiului fiscal.

Moderator: Renunţarea la cota unică ar fi o soluţie?

Dăianu: Nu este singura măsură care se poate lua la un moment dat când România vine cu spatele la zid.

Teodorovici: Eu mă şi gândesc dacă să mai dau vreo replică, dacă începe din nou domnul Dăianu să povestească ne apucă şi moţiunea, trece şi moţiune, tot. Nu ştiu dacă vorbiţi în nume personal sau în numele Consiliului Fiscal. Eu am citit opinia. Că am alt punct de vedere e destul de corect. Aţi făcut o referire că noi ne închidem la 3% pentru că nu facem destule investiţii. Domnul Dăianu, dacă îmi daţi o singură factură neachitată în 2018, 2019 până la final o să vedem, adică neachitată ca să pot să mă închid eu pe deficit, dom’le, plec eu din funcţie. Dar dacă nu este aşa, plecaţi dumneavostră din noua funcţia de la Consiliul Fiscal? Ştiu foarte bine de ce aveţi acest discurs. Sau mai bine şi colegii de la BNR ştiu foarte bine frustrările care motivează această poziţie. Eu cu predecesorul dumneavoastră coleg am avut o relaţie foarte ok. Domnul Dăianu, PPP-ul e PPP, curat, transferul riscului în braţele investitorului.

Dăianu: Nu este.

Teodorovici: Nu este? Eu zic că este.

Dăianu: Daţi-mi exemple de PPP, domnul Teodorovici. Nu mai vorbiţi, domnule.

Teodorovici: Bine. Ia uite cine vorbea de educaţie mai devreme. Vedeţi cum îşi dau fiecare în petec? Vedeţi cât de repede avem frustrări de genul ăsta? Dumneavostră profesorul şi eu elevul. Măcar să fie aşa.