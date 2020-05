Măsuri fără precedent: Elevii vor avea transport gratuit. Interzis la deconectări de la apă, gaze

Raluca Turcan:

Astăzi Guvernul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă pentru prelugnirea unor măsuri de sprijin pentru oameni şi companii după perioada stării de urgenţă. Se vor aplica pentru o perioadă limitată şi doar în unele domenii pentru care se vor menţine restricţii. Acestea vor merge în paralel cu măsurile active de relansare a economiei şi de sprijin ţintit pentru categoriile vulnerabile.

Pentru protecţie socială, Guvernul a decis prelungirea şomajului tehnic până la data de 1 iunie 2020 cu posibilitatea menţinerii acestei forme de sprijin în domeniile care vor fi în continuare restricţionate în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice. Vorbim despre angajaţi cu contracte individuale de muncă, dar şi despre profesii liberale, PFA şi alte categorii. Intenţia noastră este să acordăm această formă de spijin şi, în paralel, începând cu 1 iunie, să venim cu măsuri active, care pe partea de angajaţi să includă inclusiv suportarea uneri părţi din salariu pentru cei care se întorc din şomaj tehnic sau care intră pe piaţa muncii.

Va mai fi prelungită măsura de acordare de zile libere plătite pentru părinţi pe perioada suspendării cursurilor anului şcolar, adică până pe 12 iunie 2020.

Companiile şi instituţiile publice cu mai mult de 50 de angajaţi vor avea obligaţia de a stabili programe individualizate de muncă astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră de la începerea şi terminarea programului, pe o perioadă de 3 ore. În locurile unde există aglomerări foarte mari, încercăm să creem o departajare a fluxurilor de oameni, pentru a proteja sănătatea lor.

Am prelungit până la 31 mai 2020 acordarea unor drepturi de asistenţă socială pentru cei care se află în plată: concedii şi indemnizaţii pentru creşterea copilului, pentru îngrijirea copilului cu handicap sau pentru acomodarea în cazul încredinţării copilului pentru adopţie.

În domeniul sănătăţii se vor aloca sume suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină şi persoanelor infectate cu Covid.

Consultaţiile medicale acordate de medicii de familie şi în ambulatoriul de specialitate vor putea fi acordate în cotinuare la distanţă. Se vor putea deconta serviciile fără folosirea cardului de sănătate.

În educaţie astăzi am făcut un pas extrem de important pe o problemă despre care au vorbit guverne la rând, dar pe care niciun guvern nu a realizat-o. Vorbim despre transportul gratuit pentru elevi. Astăzi prin Ordonanţa de urgenţă am decis ca operatorii de transport să asigure transportul gratuit al elevilor sub sancţiunea încetării contractelor, fie de delegare a serviciului public de transport sau chiar a retragerii licenţei de traseu în cazul transportului interjudeţean. În felul acesta sute de mii de copii care până acum erau văduviţi de un drept fundamental, şi anume de educaţie gratuită de calitate, dar şi de siguranţă a vieţii personale, au primit o mână de ajutor.

Licenţele au fost prelungite, consiliile judeţene preiau aceste licenţe sau contractele de servicii publice cu operatorii de transport şi au obligaţia să pună această condiţie ca aceştia să realizeze transportul gratuit.

Asociaţiile şi fundaţiile care achiziţionează medicamente, echipamente de protecţie sau alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare să fie scutite de TVA, în condiţiile în care bunurile sunt utilizate în combaterea COVID-19 sau când sunt donate unor entităţi care le folosesc în aceste scopuri. Măsura este limitată în timp până la 1 septembrie 2020.

În domeniul cultural am instituit posibilitatea refolosirii biletelor deja achiziţionate şi transformarea acestora pentru acelaşi spectacol amânat pentru altă dată sau în cazul în care nu mai este posibilă amânarea spectacolelor pe bază de vouchere pentru alte evenimente culturale organizate de către cei care au vândut aceste bilete. Dacă pe parcursul unui an de zile aceste bilete nu au putut fi folosite, atunci se va realiza o returnare a banilor pentru cei care le-au achiziţionat. Pentru veniturile impozabile obţinute de către cei care activează în industria de evenimente, acestea vor fi plătite la momentul realizării veniturilor.

Am prelungit termenul de eliberare a certificatelor de situaţie de urgenţă până la data de 31 mai.



Va fi prelungită până la data de 15 iunie 2020 posibilitatea de eliberare a solicitărilor pentru amânarea ratelor celor care se află în imposiblitatea plăţii.

Pe perioada stării de alertă se interzic deconectările consumatorilor de la reţeaua de gaz, electricitate, apă, canal şi salubritate.

Virgil Popescu:

Certificatele de situaţie de urgenţă se vor elibera luând în calcul ca referinţă şi luna mai. 15 iunie este termenul final pentru eliberarea certificatelor pentru situaţii de urgenţă.

Astăzi am adoptat o ordonanţă foarte importantă. Creem posibilitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în energie electrică de a putea, începând cu a doua perioadă a anului, 1 iulie 2020 până la 31 decembrie 2020, să reglementeze preţul astfel încât acesta să scadă.

Sunt foarte optimist că vom avea o scădere de preţ de cel puţin 1-2% pe tarifele reglementate.

În urma unor procese aflate în instanţă, anumite ordine ale Autorităţii au fost suspendate şi era nevoie de o intervenţie legislativă astfel încât calendarul de dereglementare pe care l-am negociat cu Comisia Europeană – de la 1 ianuarie 2021 liberalizarea preţului la energie electrică – să poată fi implementat.

Vom stimula investiţiile noi în producţia de energie electrică. Una din bariere era obligativitatea tuturor de a vinde prin piaţa centralizată, prin piaţa OPCOM. Niciun investitor mare, serios nu putea să vină să investeasc miliarde de euro în România şi să nu-şi poată finanţa investiţia bancar cu contracte de vânzare anticipată. Am adoptat noi articole la legea energiei electrice şi a gazelor care permite derogare pentru investiţiile noi care vor fi puse în funcţiune după data de 1 iulie 2020.