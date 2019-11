Edenred România şi-a reluat integral operaţiunile după un recent atac malware

Atacul malware avansat a fost identificat rapid şi nu a avut nicio capacitate de propagare, potrivit companiei. Aceasta susţine că reluarea rapidă a operaţiunilor Edenred a fost posibilă datorită măsurilor de precauţie declanşate imediat după atac, inclusiv deconectarea sistemelor, pentru a proteja operaţiunile şi clienţii.

„Pe baza unei analize amănunţite, susţinute de experţi tehnici şi investigatori externi, în prezent nu există nicio dovadă care să sugereze că date personale de orice fel ar fi fost furate sau accesate, sau că ar fi avut loc vreo contaminare sau propagare către clienţii Edenred”, anunţă compania.

„În acest moment, toate serviciile, sistemele şi aplicaţiile Edenred România sunt operaţionale. Toate echipele noastre au fost mobilizate şi au rămas în contact permanent cu clienţii, beneficiarii şi partenerii comercianţi. Le-am propus partenerilor noştri soluţii alternative pentru asigurarea continuităţii serviciilor şi am fost impresionată de solidaritatea şi înţelegerea lor. Aceasta confirmă puterea relaţiilor pe care le-am construit în timp şi încrederea pe care am câştigat-o în cei 20 de ani de prezenţă în România”, spune Dana Sîntejudean, General Manager of Edenred România.