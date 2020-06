Economist: Reducerea deficitului va necesita creşteri de taxe

„Problema de fond care apare acum este această sustenabilitate a finanţelor publice. Am văzut cum cărţile s-au dat pe faţă la sfârşitul anului trecut, a fost un moment bun în care practic deficitul bugetar a fost pus pe masă aşa cum era el, fără cheltuieli care erau amânate şi aşa mai departe. Asta a însemnat că am plecat dintr-un punct foarte prost, am avut un deficit de -4,3% din PIB anul trecut, cel mai mare din Europa, iar acum cu această criză el se va duce undeva către 9%. Datoria publică va creşte şi ea. Problema este că pentru a corecta acest dezechilibru masiv va fi nevoie de timp. Nu poţi să o faci într-un an sau doi, aici vorbim probabil de trei către patru ani. Să aduci un deficit de la 9% din PIB către 3% este nevoie de doi-trei ani minimum. Va depinde ce se va întâmpla la anul pentru că în acest an Codul fiscal nu s-a modificat şi este foarte bine că s-a întâmplat aşa - am fi adâncit criza dacă am (fi) schimbat Codul fiscal. Dar e o problemă la anul: ce facem ca să reducem deficitul, pentru că fără o creştere a taxelor probabil nu se va putea face atât de repede. Creşti taxele, o să afecteze creşterea economică. Sunt nişte puncte foarte sensibile care vor trebuie văzute cum se vor aborda, depinde foarte mult şi de rezultatul alegerilor din iarnă. Bineînţeles, de politica pe care o va urma partidul care va avea cele mai multe voturi”, a declarat Laurian Lungu, în cadrul unui seminar organizat de Asociaţia Administratorilor Independenţi, potrivit bursa.ro.

Lungu este de părere că potenţialul de creştere economică al României rămâne totuşi ridicat. El mai spune că majorarea cu 40% a pensiilor nu se putea face nici înainte de criză, însă din motive electorale s-a evitat asumarea acestui fapt la nivelul clasei politice.

„Cred că potenţialul de creştere economică rămâne foarte ridicat la noi. Ceea ce avem nevoie este o coerenţă mai mare în politicile economice şi să fie practic nişte politici economice care să aibă o abordare pe termen mediu şi lung. Pentru toată lumea era clar de exemplu, mă rog, pentru cei pe care-i cunosc eu, că această creştere cu 40% a pensiilor nu va putea fi realizată. Nici dacă nu era criză nu putea fi realizată. Ori, vedem că iar, dintr-un motiv necunoscut, autorităţile au evitat să-şi asume acest lucru. Să iasă şi să spună: nu se poate face. De ce? Pentru că este un joc politic. Ori aceste lucruri ar trebui să dispară pentru că economia este cea care suferă. Şi ăsta este doar un exemplu, ar mai fi multe altele”, a explicat economistul.