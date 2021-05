Drulă: Podul suspendat de la Brăila nu va ramâne „muzeu”. A fost deblocată construcţia drumurilor de legătură

Potrivit acestuia, primii 6 km fuseseră autorizaţi pe data de 4 martie.

„La început de mandat spuneam că, din cauza întârzierilor din trecut, exista riscul ca Podul de la Brăila să rămână muzeu. Începuse construcţia podului, dar drumurile de legătură nu fuseseră începute în acelaşi timp şi nu aveau nici măcar autorizaţie de construire. Am mai spus şi că ne vom lupta ca să NU se întâmple acest scenariu nefericit. Azi am făcut un mare pas către evitarea scenariului „muzeu”, prin emiterea autorizaţiei de construire pentru cei 15km de drum nou, care fac parte din această investiţie, pe baza documentaţiei tehnice la care a lucrat constructorul în aceste luni”, a scris Cătălin Drulă pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Transporturilor transmite că, la sfârşitul anului viitor, podul se va deschide împreună cu 10 km din drumurile de legătură, respectiv relaţia Brăila-DN22 (Smârdan-Măcin), astfel încât podul să poată fi deschis traficului din prima zi.

El a afirmat că a primit promisiunea din partea constructorului că podul nu va rămâne „muzeu”.

„Acum aşteptăm ca firma de construcţii să se apuce în forţă de lucrările la drumurile de legătură”, a precizat ministrul.

Între timp, săptămâna trecută, a început ridicarea platformei de lucru a Podului suspendat de la Brăila. Operaţiunea va dura două luni şi jumătate, urmând să fie ridicate cele două cabluri principale de oţel peste pod,

care vor susţine tablierul.

Cablurile cântăresc împreună circa 6.700 de tone, iar fiecare dintre ele are o lungime de 2 km. Podul de la Brăila va avea o deschidere centrală de 1.120 de m şi o lungime totală de 2 km.

Podul suspendat peste Dunăre va fi al treilea pod din Europa

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Deasupra Dunării va fi o porţiune de 2 kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu 4 giratorii şi 1 nod rutier. Până la km 7+940 va avea 2 benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu 2 intersecţii.

De o parte şi de alta vor fi construite două viaducte de acces, fiecare în lungime de 110 metri. Podul suspendat va avea o înălţime de cel puţin 38 metri de la nivelul maxim de inundaţie al Dunării. Lăţimea totală a podului suspendat va fi de 31,70 metri.

Calea pe pod va avea 22,00 metri, fiind alcătuită din 4 benzi de circulaţie de 3,50 m lăţime fiecare, 4 benzi de încadrare de câte 0,5 m lăţime, două acostamente de 1,50 m lăţime şi o zonă mediană cu lăţimea de 3,00 metri. Acestora li se adaugă, de o parte şi de alta, 2 benzi adiţionale pentru trafic pietonal, biciclete şi întreţinere, trotuarele având lăţimi de câte 2,80 metri fiecare.

Podul suspendat va fi poziţionat pe drumul principal Brăila-Jijila, între km 4+596,10 şi km 6+570,52, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (măsurat de la Sulina).