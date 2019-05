Dragnea îl atacă pe Isărescu: BNR are nişte comentatori foarte buni şi foarte isteţi

„Nu comentez, că eu nu sunt comentatorul BNR. Ştiu că BNR are nişte comentatori foarte buni şi foarte isteţi. În general, nu vreau să comentez previziunile vreunei instituţii. S-a dovedit până acum, din fericire pentru români, că ceea ce am prognozat noi în programul de guvernare s-a confirmat în realitate. Ceea ce spuneai ei, de exemplu, Comisia Europeană spunea că o să avem o creştere economică de 3,3%. Uitaţi că avuserăm 5,1! În fiecare an ni se spunea că o să fie rău. Realitatea programului de guvernare arată că românii o duc mai bine şi creşterea economică e mai mare”, a răspuns Liviu Dragnea, întrebat ce părere are de previziunile băncii centrale conform cărora rata inflaţiei va ajunge la 4,2% în 2019.

El a mai precizat: „Noi nu putem micşora preţurile, nu există măsura administrativă să micşorezi preţurile. Putem să temporizăm ROBOR, care nu mai e ROBOR, este un alt indice şi va genera dobânzi mai mici la credite, pe de altă parte preţurile la energie şi gaze să fie plafonate”.

