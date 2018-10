Din 2019, se modifică plafonul impus pentru depunerea Declaraţiei Unice

Majorarea se datorează creşterii salariului minim pe economie de la 1.900 lei în prezent, la 2.050 lei, în cazul în care salariul minim va ajunge la 2.070 (aşa cum se vehiculează pentru a creşte netul cu 100 lei), plafonul pentru depunerea Declaraţiei Unice va fi 24.840 lei.

Plafonul de la care se datorează contribuţii de asigurări pentru toate tipurile de venituri extra salariale cumulate este de 12 salarii minime brute.

Creşterea salariului minim îi ajută pe cei care se încadrează acum în plafon, o parte dintre aceştia nemaifiind obligaţi să depună Declaraţia Unică anul viitor, dacă nu le cresc şi veniturile extrasalariale astfel încât să obţină peste 24.600 lei pe an.

Principiul este că această contribuţie pe care o calculez la venitul estimat se face pe salariul minim din anul respectiv. Deci pe 2018 la salariul minim din 2018 şi la anul pe salariul minim din 2019. Dacă se schimbă salariul minim în timpul anului, degeaba, declaraţia a fost depusă.

La anul o să piardă ceva din persoanele care erau acum peste plafon şi la anul nu mai sunt”, a declarat Alexandra Smedoiu, partener Deloitte, menţionând că beneficiile bugetare prin creşterea salariului minim este mare.

Marţi seara, Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, a declarat, la TVR 1, că salariul minim pe economie poate să fie majorat la 2.050 de lei, înainte de începutul anului viitor.

„Se face această analiză la Finanţe”, a spus Teodorovici.

La rândul ei, Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, a declarat miercuri că salariul minim ar putea creşte la 2070 lei.

"Este foarte posibil ca această creştere să fie 2070 de lei, ca să respectăm una dintre prevederile Programului de Guvernare care spune că trebuie să crească pe net cu 100 de lei în fiecare an salariul minim pe economie. Am primit în dezbaterea publică astfel de solicitări de morificare. În momentul în care vom scoate Hotărârea de Guvern din dezbaterea publică vom putea să anunţăm pe ce variantă mergem. Cu siguranţă nu este mai mică de 2050 de lei. Angajatorii care au citit programul de guvernare ştiu că trebuie să-şi ia măsuri pentru că în fiecare an acest salariu minim creşte cu 100 de lei pe net", a spus ministrul Muncii, la Digi24.