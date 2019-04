De la „Rai“ şi „Grădina lui Ion'“ la „Faliment“ şi „Iad SRL“. Topul denumirilor trăsnite ale firmelor româneşti

Tu ai face afaceri cu o firmă cu denumirea "Simplu şi eficient SRL" sau cu "Sigur că da SRL"? La prima vedere, premizele par a fi pozitive. Lucrurile par a fi ceva mai complicate, din această perspectivă, dacă vrei să faci afaceri cu "Vodoo Solutions" sau mai ales cu "Ultimul Neuron SRL".

Soluţia este să le verifici datele financiare, să vezi dacă nu au probleme cu furnizorii, dispute comerciale etc. Verificarea temeinică a afacerii este valabilă, bineînţeles, în cazul tuturor companiilor, inclusiv a celor care poartă denumiri precum "Toate Bune SRL”’.

Asta pentru că, dincolo de faţadă, în spate se pot ascunde balauri (vezi cazul Balaurul SRL), zmei (Zmeul Zmeilor SRL) sau, de ce nu un Făt-Frumos (Fat Frumos SRL). Din denumire, pare că investitorii şi-au asumat un rol bine definit în comunitatea de business însă, ca de obicei, aparenţele pot să înşele. Făt-Frumos poate fi, până la urmă, un balaur şi să îţi creeze probleme mai ceva ca varanii (Varanul SRL) sau cormoranii (Cormoran SRL).

Ideea e că, dacă vrei afaceri sigure, trebuie să apelezi la serviciile de business information, ca să nu cazi în "Prăpastia SRL" sau să ajungi în "Faliment SRL" şi, pe cale de consecinţă în "Iad SRL".

"Românii sunt extrem de inventivi atunci când vine vorba de a-şi denumi afacerea. Cei mai mulţi aspiră la business-uri serioase, motiv pentru care vor să-şi asigure, încă din denumire, aspiraţiile profesionale. Aşa s-a ajuns ca peste 22.000 de firme să includă denumirea de TRANS, IMPEX (17702), CONSTRUCT (17582), CONSULTING (11339), GROUP/GRUP (10443), INVEST (9210), EURO (7322), TOP (peste 5122), INTERNATIONAL/INTERNAŢIONAL (5084) sau BUSINESS (4714). După cifra de afaceri, lideri sunt companiile care includ în numele lor TRANS (42,4 miliarde lei), IMPEX (29,2 miliarde lei) şi TRADING (27,9 miliarde lei)", arată analiza KeysFin, bazată pe date statistice ONRC.

Potrivit acesteia, se pare că nu există antreprenor care să nu aspire la ideea de a-şi trece în denumirea firmei un "internaţional", un "business", "impex", "management" sau "consulting".

Pe lista celor mai populare denumiri de firmă se mai află Star, Tech, Management, Media, Expert, Concept şi Logistic.

Dincolo de aceste nume "serioase", în business-ul românesc, imaginaţia zburdă fără limite, iar multe companii au denumiri care au legătură, printre altele, de la zodiile antreprenorilor (BERBEC SRL, TAURUS, SAGITARIUS CAPRICORNE), la oraşe (PARIS – 75 de firme, VEGAS (40), MIAMI, chiar şi BABILON).

Atributele asociate business-ului sunt, de asemenea, la mare căutare în mediul de business. În România există peste 900 de firme care includ "Universal", iar alte câteva mii au în denumire CONVENABIL, SPLENDID, FAVORIT, TALISMAN, ELIXIR, FORTUNA, PRO ACTIV, TRANSCEND, STRICT NECESAR, SOLEMN, SIMBOLIC, SINCER, UTIL sau UNIC.

Sunt peste 400 de firme care poartă denumirea VIP, 36 care includ "WOW" şi alte câteva denumite "ZEN" SAU "STRES". Stress-ul este o problemă reală în business, care necesită o abordare serioasă.

"Oare cum o fi să faci afaceri cu o firmă denumită Faliment? Probabil include un plus de adrenalină. Cert este că există o mulţime de denumiri cel puţin surprinzătoare, de la culori (ALBASTRU ROŞU SRL, BLUE, RED DOT) la animale (CORMORAN, VARAN, VIPERA, UNICORN, VRĂBIUŢA, WOLF), flori precum Magnolia, Crinul şi Crizantema sau inspirate din show-bizz - VANDAME SRL, MADONNA SRL, ELVIS SRL, METALLICA SRL, CIC-CEAK CONSTRUCT SRL etc. Calitatea serviciilor în business este, bineînţeles, esenţială, şi cum poate fi mai bine scoasă în evidenţă decât din denumiri precum DIAMANT BETON sau BRILIANT. Trebuie menţionată, bineînţeles, şi SO BIG SRL", arată analiza KeysFin.

Optimismul este un atribut caracteristic românilor. Credem în viitor, în ideea de prosperitate, de profit, iar mulţi dintre oamenii de afaceri au ţinut să includă inclusiv în denumirea firmelor acest aspect pozitiv. Avem firme care sunt numite VIITOR, PROFIT, SUCCES, PROFITABIL sau chiar BIGBANG sau PULSAR, probabil pe ideea unui tun spectaculos în business. Bineînţeles, denumirea de TUN este prezentă pe cartea de vizită a multor companii.

“Toate aceste denumiri ţin de dorinţa antreprenorilor de a-şi impresiona clienţii. E un mod de reclamă, care să creeze ideea că în spate se află un capital solid şi nu o firmă de apartament, cum sunt peste 90% dintre companii. Tot la acest capitol sunt incluse şi denumirile precum owner, CEO, manager, business developer, CFO, project manager, asistent manager etc.”, spun analiştii de la KeysFin.

Există, bineînţeles, şi exemple de business-uri cu nume ancorate puternic în filonul naţional. Avem peste 170 de firme cu numele MIORIŢA şi alte câteva sute cu denumiri precum PRÂSLEA, COSÂNZEANA, BALTAGUL etc. MOLDOVA, TRANSILVANIA, BANAT, OLTENIA se află, de asemenea, pe lista denumirilor de firme.

Analiza KeysFin privind denumirile firmelor a luat în calcul cele aproximativ 636.000 de firme înregistrate şi active la nivelul anului 2017.

