De ce sunt carburanţii atât de scumpi în România. Cine face jocurile în piaţă

El a precizat că pe piaţa carburanţilor sunt câţiva actori mari, din care unul are jumătate din piaţă şi stabileşte preţurile, iar actorii mai mici îl urmează.

„Nu este o investigaţie în care să aplicăm sancţiuni, ci prin care vrem să înţelegem funcţionarea pieţei şi totul se învârte în jurul faptului că avem o structură care nu e predispusă la concurenţă.

Avem câţiva actori mari, dar unul dintre ei are jumătate din piaţă, deci nu este o structură de piaţă echilibrată în care sunt mai mulţi jucători cu ponderi relativ egale care se concurează, ci un jucător foarte mare, care stabileşte preţurile, şi unii mai mici care îl urmează şi atunci toată ideea este cum putem face să îmbunătăţim această structură a pieţei. Minuni n-o să fie, n-o să putem desface ceea ce s-a făcut la momentul privatizării”.

"Nu bunăvoinţa, nu dragostea faţă de consumatori opreşte creşterea preţului, ci faptul că nu te lasă piaţa. La petrol nu suntem în situaţia asta, pentru că nu avem o structură concurenţială. O structură mai echilibrată a pieţei ar trebui să ducă la o reducere a preţurilor, dar nu este nimic ce se va întâmpla de azi pe mâine", a subliniat Chiriţoiu, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă românii plătesc mai mult decât ar trebui pentru carburanţi, preşedintele Concurenţei a afirmat că e greu de spus cât ar trebui să plătească românii.

„Cert este că suntem puţin peste media europeană la preţul fără taxe. La preţul cu taxe suntem printre cei mai ieftini, să nu uităm asta, să nu creăm o panică în rândul oamenilor că suntem o ţară săracă, care plăteşte mai mult decât ţările bogate. Nu, plătim mai puţin decât ţările bogate, dar poate că am putea plăti şi mai puţin".

Lider pe piaţa distribuţiei de carburanţi este OMV Petrom, urmat de Rompetrol, Lukoil, MOL, SOCAR şi Gazprom.

Carburanţii din România s-au scumpit peste media UE

Preţurile carburanţilor, fără taxele incluse, au ajuns în România în prezent peste media Uniunii Europene şi mai mari decât în 15 state ale uniunii, printre care Austria, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Bulgaria sau Ungaria, arată datele Comisiei Europene.

Preţul a 1.000 de litri de benzină este în România, fără taxe, 501,88 euro, în timp ce în Slovenia este 444,71 euro, în Marea Britanie 470,86 euro, în Bulgaria 472,36 euro, în Ungaria 481,33 euro, în Austria 488,31 euro şi în Finlanda 490,26 euro, arată datele Oil Bulletin.

Media UE este 497,05 euro.

Preţuri mai mari la benzină (tot pentru 1.000 de litri) sunt în Grecia – 503,92 euro, Polonia – 503,94 euro, Franţa – 509,77 euro sau Spania – 549,03 euro. Cel mai mare preţ fără taxe este în Danemarca, de 609,89 euro.

În privinţa preţului cu taxele incluse, România ocupă o poziţie mai favorabilă, având al cincilea cel mai redus preţ din UE, de 1.108,99 euro/1.000 litri la benzină şi al şaselea cel mai redus preţ la motorină, cu 1.192,33 euro/1.000 de litri.

Media UE la benzină este 1.350 euro şi 1.324 euro la 1.000 de litri. Cea mai scumpă benzină este în Olanda, 1.589 euro, iar cea mai scumpă motorină este în Suedia, cu 1.518,94 euro la 1.000 de litri.

