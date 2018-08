Dăianu: E nevoie de câteva cicluri electorale cu abordare corectă pentru rezolvarea problemelor economice ale României

„Ca probleme structurale sunt de notat în principal exodul masiv de forţă de muncă, care încordează piaţa muncii şi generează presiuni de creştere a salariilor. O altă mare problemă priveşte nivelul foarte scăzut al veniturilor bugetare, cu cele fiscale la sub 26% din PIB. Pe de altă parte, România are o infrastructură mult sub cerinţe, o mare parte a populaţiei într-un mediu rural, în largă măsură pre-modern. Aceasta creează dificultăţi serioase în a satisfice cerinţe ale unei economii moderne”, a afirmat Dăianu.

Întrebat cum pot fi depăşite aceste probleme, Daniel Dăianu a spus că „slăbiciunile structurale, care ne diminuează robusteţea, nu pot fi surmontate rapid".





„Se impune o abordare corectă şi tenacitate de-a lungul câtorva cicluri electorale. Cu reforme care să amelioreze educaţia şi sănătatea publică, cu cheltuire bună a banului public, cu absorbţie de fonduri europene care să mărească competitivitatea economiei şi creşterea potenţială. România poate surmonta din decalajele de dezvoltare într-un viitor cu relevanţă pentru generaţia de mijloc, nu mai vorbesc de tineri”, a explicat economistul.

În opinia acestuia, aderarea la zona euro implică robusteţea economiei, instituţii mai performanţe şi echilibre macro cât mai solide. „Ar fi ridicol să gândim că se poate intra în ERM2, nu mai vorbim de zona euro, cu deficit bugetar structural de 3% din PIB. Este bine să avem o bancă de dezvoltare care să mobilizeze fonduri (să folosească şi bani europeni) pentru proiecte de dezvoltare, pentru construcţia de avantaje competitive. Şi politici industriale inteligente pot încuraja noi avantaje competitive; pieţele singure nu egalizează condiţiile economice în Uniune. Este nevoie de un stat antreprenorial în sens bun. Fără crearea de avantaje competitive, fără companii autohtone mai robuste şi inovative, va fi extrem de greu să depăşim ceea ce este numită “capcana venitului mediu”. România trebuie să aibă un aparat de producţie cât mai avantajos amplasat în lanţurile de producţie europene, unde se produce valoare mai înaltă; numai astfel cetăţenii români, cei care muncesc în România, vor putea câştiga mai bine, mai aproape de cum este în ţări dezvoltate europene”, spune Dăianu.

Pe termen imediat România are de protejat echilibrele macro, menţinerea deficitului bugetar sub 3% în acest an şi reducerea acestuia în anii următori.

„Trebuie să fim realişti, să nu împovărăm bugetul în plus astfel încât consolidarea finanţelor publice să devină o ţintă îndepărtată. A “planifica” corecţii în funcţie de ciclul electoral poate fi extrem de păgubos pentru economie. Să ne gândim ce ar fi dacă Fed (banca centrală a SUA) ar continua creşterile de raţă de politica monetară în 2018 şi 2019, măsuri protecţioniste s-ar intensifica în lume (şi în Europa) şi condiţii pentru o “furtună perfectă” s-ar materializa…Cum ne-ar prinde? De aceea, mai ales în vremuri periculoase, calculele trebuie să ţină cont de riscuri de tot felul. Trebuie să absorbim cât mai mult şi bine/eficient fonduri europene, care să ne ajute să finanţăm economia, inclusiv deficitele externe, să îi mărim competitivitatea. Deşi, aici aş menţiona că fondurile europene nu trebuie să creeze o dependenţă structurală privind acoperirea deficitelor externe. Trebuie să aplicăm cât mai bine principii sănătoase de guvernanţă publică”, spune fostul ministru de Finanţe.