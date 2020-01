Cum va funcţiona roaming-ul în Marea Britanie, după Brexit

„Cu toate că Brexit-ul are loc, românii vor continua să beneficieze de roaming la tarife naţionale în Marea Britanie, precum şi de plafoanele tarifare aplicabile la nivel european pentru apelurile şi SMS-urile transmise din România către numerele de telefon din Marea Britanie, până, cel puţin, la 31 decembrie 2020. Acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Acordul Brexit) prevede o perioadă de tranziţie până la finalul anului, în care cele mai multe dintre reglementările europene continuă să se aplice în relaţiile dintre cele două părţi. Negocierile ulterioare dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie vor stabili ce se întâmplă după 31 decembrie 2020”, a declarat Eduard Lovin, vicepreşedintele ANCOM.

Comunicaţiile electronice în şi cu Marea Britanie în anul 2020

Acordul Brexit prevede o perioadă de tranziţie, până la data de 31 decembrie 2020, în care cea mai mare parte a legislaţiei europene continuă să se aplice în relaţia cu Marea Britanie. Sunt incluse în acest sens regulamentul european „Roam like at home” şi cel referitor la plafoanele tarifare pentru apelurile şi SMS-urile în interiorul Spaţiului Economic European (SEE, din care fac parte statele membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein).

În acest context, utilizatorii români care călătoresc ocazional în Marea Britanie vor beneficia, cel puţin până la 31 decembrie 2020, de roaming la tarife naţionale („Roam like at home”), deşi de la 1 februarie 2020 Marea Britanie nu mai este stat membru al Uniunii Europene.

Totodată, utilizatorii (persoane fizice) aflaţi pe teritoriul ţării noastre care transmit apeluri sau SMS-uri către numere de telefon din Marea Britanie vor beneficia, cel puţin până la 31 decembrie 2020, de plafoanele tarifare aplicabile în interiorul SEE (0,19 Euro/minut, fără TVA, şi 0,06 Euro/SMS, fără TVA).

Reamintim că plafoanele anterior menţionate se aplică doar apelurilor şi SMS-urilor care sunt tarifate în funcţie de consumul efectiv, nu şi celor incluse în abonamente/(extra)opţiuni.

Teritoriile britanice unde nu se aplică reglementările europene

Reglementările europene vizează, cel puţin până la 31 decembrie 2020, numai teritoriul propriu-zis, european, al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, respectiv pe cel al Gibraltarului.

Reglementările europene nu vizează:

teritoriile britanice de peste mări, în afara Gibraltarului: Anguilla, insulele Bermuda, teritoriul antarctic britanic, insulele Virgine Britanice, teritoriul britanic din Oceanul Indian, insulele Falkland, insulele Cayman, Montserrat, insulele Pitcairn, Henderson, Duci şi Oeno, Sfânta Elena (insulele Sfânta Elena, Ascension şi Tristan da Cunha), Akrotiri şi Dhekelia, Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud, insulele Turks şi Caicos

dependenţele coroanei britanice: insulele Anglo-Normande (Guernsey şi Jersey) şi insula Man

Alte informaţii utile

În prezent, orice furnizor poate stabili anumite condiţii de utilizare a serviciului de roaming în UE/SEE (politică de utilizare rezonabilă) pentru a preveni folosirea abuzivă sau anormală a acestui serviciu în alte scopuri decât cele pentru călătorii ocazionale în afara României, de exemplu în scopul de a preveni roaming-ul permanent în UE/SEE. Politica de utilizare rezonabilă definită de furnizori trebuie să respecte limitele prevăzute de reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene. După epuizarea beneficiilor naţionale incluse, se aplică tarifele din România. Mai precis, se aplică tarifele în afara propriei reţele pentru minute/SMS-uri, respectiv tarifele pentru consumul de date (MB/GB) la nivel naţional. Pe site-ul ANCOM, cu ajutorul Calculatorului de date, se poate afla volumul de date ce poate fi consumat în roaming fără costuri suplimentare, pe teritoriul UE/SEE, dacă se aplică o limită pentru utilizarea rezonabilă.

Operatorii mobili pot oferi, însă, şi planuri tarifare (abonamente ori cartele preplătite) fără acces la servicii în roaming. Acestea sunt destinate celor care nu doresc să utilizeze serviciile de telefonie sau date mobile atunci când călătoresc în afara României, preferând să beneficieze de mai multe resurse naţionale la preţuri avantajoase. Dacă doresc să călătorească în afara ţării, înainte de a alege o ofertă, fie că este vorba de o opţiune sau de un nou abonament, utilizatorii trebuie să verifice dacă aceasta include serviciul de roaming.