Cum afectează Brexit conturile Revolut

Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. Acest lucru va marca începutul unei perioade de tranziţie, în care viitoarea relaţie între Marea Britanie şi UE va fi negociată.

Cum sunt afectaţi utilizatorii Revolut

Pe scurt, pentru utilizatorii Revolut din România nimic nu se va schimba, deocamdată.

Acordul de tranziţie agreat între Marea Britanie şi Uniunea Europeană înseamnă că prestatorii de servicii financiare îşi vor derula activitatea în mod obişnuit în anul 2020.

Totodată, Revolut poate continua să ofere servicii clienţilor europeni prin „paşaportarea” licenţei din Marea Britanie în Spaţiul Economic European (SEE).

Aceasta înseamnă că, după Brexit, utilizatorii au în continuare acces la contul Revolut dacă sunt rezidenţi în SEE. Fondurile din cont vor fi protejate de o bancă europeană de rangul 1.

Ca urmare a mutării la noua entitate europeană, Revolut va lansa noi termeni şi condiţii şi va da un preaviz prin e-mail şi aplicaţie.

Dacă utilizatorii sunt rezidenţi în SEE şi au trimis permisul de conducere în timpul procesului de verificare, aceştia vor trebui să trimită paşaportul sau documentul de identitate naţional, deoarece, din cauza legilor locale, entitatea europeană nu poate accepta în mod legal un permis de conducere ca formă validă de identificare.

Drept urmare, Revolut va continua să opereze conturile de la entitatea reglementată din Marea Britanie pentru moment. Drepturile clienţilor rămân neschimbate.

Scenarii pentru Brexit

În următoarele luni, Marea Britanie şi Europa vor negocia viitoarea lor relaţie comercială. Acest lucru va afecta multe industrii diferite, inclusiv serviciile financiare.

Există încă multă incertitudine cu privire la cum va arăta o relaţie comercială viitoare. Totuşi, iată ce ştim până acum:

Perioada de tranziţie va dura până la cel puţin 31 decembrie 2020.

Dacă Marea Britanie şi Europa nu ajung la un acord până la 30 iunie 2020, ar putea accepta să extindă perioada de tranziţie după sfârşitul anului 2020.

Dacă Marea Britanie şi Europa nu ajung la un acord până la 30 iunie 2020 şi nu acceptă extinderea perioadei de tranziţie, există şanse ca acestea să revină la regulile comerciale „implicite” după 31 decembrie 2020. Printre altele, acest lucru ar putea însemna sfârşitul licenţelor de „paşaportare” pentru servicii financiare între Marea Britanie şi Europa.

Ce se întâmplă în viitor

Anterior, în 2019, Revolut a înfiinţat o nouă entitate europeană reglementată (numită Revolut Payments UAB) pentru a se pregăti pentru un Brexit fără acord. Deoarece această entitate are sediul în Europa, ea are capacitatea de a acorda licenţe de „paşaportare” în SEE.

Dacă Marea Britanie şi Europa nu pot conveni o tranzacţie comercială viitoare (sau sunt de acord cu o tranzacţie care nu garantează companiilor de servicii financiare capacitatea de a acorda licenţe de paşaport între Marea Britanie şi Europa), atunci Revolut este pregătită să mute clienţii din SEE către această nouă entitate europeană. Acest lucru înseamnă că utilizatorii vor putea folosi în continuare Revolut.