Crimele de la Caracal. Camera de Comerţ şi Industrie se retrage din organizaţia condusă de Alexandru Cumpănaşu

„Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) îşi exprimă deplina compasiune pentru drama trăită de familia domnului Alexandru Cumpănaşu, în contextul evenimentelor recente şi transmite sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Camera de Comerţ şi Industrie a României nu s-a implicat niciodată în domeniul politic sau administrativ de stat, fiind o instituţie apolitică, activitatea instituţiei noastre rezumându-se numai la a susţine necondiţionat mediul de afaceri.

Nu este rolul camerelor de comerţ şi CCIR nu va cere niciodată demiterea unor şefi de instituţii militare din România.

În acest sens, Camera de Comerţ şi Industrie a României îşi exprimă dezacordul pentru faptul că domnul Cumpănaşu angajează numele instituţiei în diverse declaraţii publice fără acordul CCIR.

Drept urmare, Camera de Comerţ şi Industrie din România îşi anunţă retragerea din Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR)”, arată un comunicat al CCIR.

Cumpănaşu: Reacţia este una lamentabilă

Ieşirea Camerei de Comerţ şi Industrie din CNMR nu este o pierdere, pentru că în acest moment au venit în organizaţie patronatele din industria de apărare şi multe alte federaţii patronale, a declarat Alexandru Cumpănaşu, care susţine că a avut acordul reprezentatului CCIR în acţiunile sale.

„În calitate de preşedinte al CNMR nu am dorit nici o secundă să implic coaliţia în acest război pe care mi l-am asumat ca fiind cu mafia din sistem şi cu un sistem ticălos care a omorât nişte copii. La solicitarea colegilor mei din coaliţie, ei sunt cei care au crezut, am făcut acest demers şi am rugat pe fiecare să confirme, în cadrul grupului prin care coordonăm coaliţia împreună, dacă vor sau nu vor să fie trecuţi pe această listă. Reprezentatul Camerei de Comerţ şi Industrie în cadrul CNMR, domnul Mihai Ivaşcu, şi dacă va fi nevoie voi publica poza de pe Wahtsapp cu acordul domniei sale, şi –a dat acest acord în scris pe grupul de Whatsapp. Reacţia Camerei de Comerţ şi Industrie este una lamentabilă şi nu face decât să protejeze interesele unor nemernici.

Legăturile dintre Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie şi Traian Băsescu şi Serviciile Militare sau STS sunt bine cunoscute. Eu înţeleg aceste lucruri dar până la un punct. Nu este nici o pierdere plecarea Camerei de Comerţ şi Industrie pentru că în acest moment au venit alături de CNMR patronatele din industria de apărare şi multe alte federaţii patronale.

Camera de Comerţ şi Industrie ar fi trebuit să gândească în primul rând cum să se implice ca să salveze vieţi, nicidecum cum să apere nişte golani, nişte nemernici, iar în ceea ce priveşte aspectele legate de politică nu am solicitat şi nu am avut nici o abordare de această natură în toate aceste zile, dar vă pot explica prin legăturile securistice şi de interese ale unora din această cameră cu STS şi cu alte servicii şi cu Traian Băsescu a cărui fiică lucrează la Camera de Comerţ şi Industrie şi care a încercat să protejeze pe şeful STS să explice această decizie. Vă repet, reprezentantul CCIR în CNMR şi-a dat acordul scris dacă va fi nevoie şi vor îndrăzni să comenteze voi publica poza de pe grupul de conducere a Coaliţiei”, a spus Cumpănaşu.

Alexandru Cumpănaşu este preşedinte al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României şi unchi al Alexandrei Măceşanu. Duminică, Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR) al cărei preşedinte este Alexandru Cumpănaşu i-a cerut preşedintelui Klaus Iohannis să îl demită de urgenţă a directorului STS, Sorinel Vasilca, pentru „neclarităţile, bâlbâielile în salvarea tinerei ucise la Caracal”. Alexandru Cumpănaşu a anunţat că va depune luni plângeri penale faţă de toţi cei responsabili pentru modul în care s-a acţionat la Caracal.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: