Creşte cererea românilor pentru litoralul bulgăresc. Cu ce preţuri atractive vin vecinii de la sud

Ar mai trebui spus că e un semnal clar că nu vor mai fi până la finalul sezonului restricţii referitoare la intrarea în ţară, iar rezervările au explodat ca atare, declară Sebastian Constantinescu, director general Travel Planner.

Ce tarife practică hotelierii bulgari

În prezent, preţul mediu la un hotel de 4 stele pe litoralul bulgăresc este de 610 de euro, calculat din rândul hotelurilor de calitate, majoritatea amplasate pe plajă, în apropierea acesteia sau cu servicii pe plajă. Serviciile sunt all inclusive, pentru 2 adulţi si 1 copil.

Pentru un hotel de 5 stele, cu aceleaşi condiţii, tariful mediu per cameră este de 800 de euro.

Cel mai scump hotel este Reina del Mar din Obzor, cu 1.139 de euro de cameră per sejur, 5 nopţi, 2 adulţi şi un copil, ultra all inclusive. Este unul dintre cele mai promiţătoare proiecte hoteliere din Bulgaria, asemănător cluburilor turceşti, cu mâncare bună, camere mari şi spaţioase şi mult spaţiu în general.

Potrivit consultanţilor Travel Planner, cel mai bun raport calitate preţ este de 647 de euro per sejur la Evrika Beach în sud, respectiv de 685 de euro la Grifid Bolero în nord. Acestea sunt două dintre cele mai bune hoteluri pentru familiile cu copii de pe litoralul bulgăresc.

În medie, cu între 650 şi 750 de euro per sejur camera, o familie poate achiziţiona un pachet turistic de calitate, la un hotel bun, aproape de plajă, cu şezlonguri incluse în preţ şi servicii all inclusive sau ultra all inclusive. Însă pot apărea surprize plăcute şi la 500 de euro.

Iată o serie de tarife practicate de platformele online:

Preţ platforme online Recomandare clienţi Reina del Mar Obzor, 5* 1760 97% Hotel Melia Grand Hermitage, Nisipurile de Aur, 5* 787 84% Sol Nessevar Palace, Nessebar, 5* 2088 85% Hotel Evrika Beach, Sunny Beach, 4* 1677 30% Hotel Grifid Bolero, Nisipurile de Aur, 4* 818 94% Hotel Metropol, Nisipurile de Aur, 4* 833 94% Hotel Arabella, Nisipurile de Aur, 4* 870 93% Hotel Vistamar, Nisipurile de Aur, 4* 970 94% Hotel White Lagoon, Balcic, 4* 912 93% Hotel Miramar, Obzor 4* 1147 92% Hotel Viva, Nisipurile de Aur, 4* 920 93% Hotel Riu Palace, Sunny Beach, 4* 851 100% Hotel Riu Helios Paradise, 4* 969 96% Hotel Riu Helios Bay, Sunny Beach,4* 673 94% Hotel Park Hotel Golden, Nisipurile de Aur, 4* 491 77% Lti Dolce Vita, Nisipurile de Aur, 4* 583 89% Hotel Marina Grand Beach, Nisipurile de Aur, 4* 728 90% Hotel Primasol ralitsa aqua club, Albena, 4* 543 85%

Românii sunt, în continuare, dornici de a călători. Programele restaurantelor şi barurilor de pe litoralul bulgăresc sunt normale, acestea fiind deschise şi în interior. La 1 august, bulgarii au lansat un semnal clar de ridicare a restricţiilor, dată la care au eliminat prezentarea unei declaraţii pe proprie raspundere impusă românilor. Din acest motiv, nu ar trebui să ne aşteptăm nici la noi restricţii, nici la impunerea carantinei, în ceea ce priveşte destinaţia Bulgaria. De altfel, în prezent, principala grijă a românilor şi principalul factor de decizie în privinţa unei destinaţii este impunerea carantinei la intrare sau la întoarcerea în ţară.

Românii aleg în prezent hotelurile de calitate, de 4 şi 5 stele, de pe litoralul bulgăresc, unde se pot distanţa fizic. Involuntar, având în vedere creşterea numărului de rezervări, hotelurile au început să ajungă la 50-60% grad de ocupare, unele chiar până la 70-75%. Acestea reglează gradul de ocupare prin stop sales sau prin creşterea tarifelor şi micşorarea ofertelor speciale, deoarece nu vor să aibă un impact negativ asupra serviciilor.

„Ca o noutate, faţă de prima parte a pandemiei, turiştii români au început să meargă şi în sudul litoralului bulgăresc, unde sunt resorturi mari, de calitate ridicată. Ne aşteptăm în general ca această creştere mare să continue până în septembrie”, subliniază Sebastian Constantinescu.

Până la Sf. Maria, în mod normal cererea era pe creştere, apoi scădea la jumătate, săptămână de săptămână. Majoritatea turiştilor îşi rezervaseră deja vacanţele şi aşteptau să plece în concediu. În acest an, când mulţi turişti nu au rezervat încă, specialiştii Travel Planner aşteptându-se ca cererea să fie la un nivel mai ridicat faţă de anul trecut şi pentru a doua parte a lui august – început de septembrie.

O dată cu creşterea cererii au început să scadă reducerile. Cele de 40% sunt tot mai rare, dar se practică în continuare reduceri de până la 30%.

„Până la finele lunii iulie a fost o perioadă când turiştii veneau direct cu bagajele la agenţie. În prezent, după weekend-ul de Sf. Maria hotelurile au multe locuri libere, dar situaţia este foarte dinamică. Le recomand celor care vor să-şi facă rezervările, să le facă măcar cu o săptămână înainte”, adaugă Sebastian Constantinescu.

Iată care este topul Travel Planner al staţiunilor de pe litoralul bulgăresc, în funcţie de cerere. Subliniem că la ora actuală se caută izolarea şi calitatea.

1. Nisipurile de Aur

2. Sunny Beach

3. Obzor (se bucură de un succes foarte mare, acum aici fiind înregistrată e cea mai mare densitate de români deşi este mai mică ca staţiune. Au multe hoteluri de brand)

4. Albena (se menţine în topul preferinţelor dar din cauza unor politici mai defensive, au avut reduceri de tarife mai mici)

5. Resorturi izolate de pe tot litoralul bulgăresc.

În ultima vreme a crescut şi cererea pentru hotelurile adults only din Bulgaria, turiştii căutând alternative la structurile de cazare din România şi din Grecia.