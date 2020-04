Costul cu sănătatea pentru un angajat revenit la muncă va ajunge la 100 de euro lunar

Preşedintele CNIPMMR i-a transmis ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloş, propunerea venită din partea antreprenorilor ca voucherele de consum să poată fi oferite şi pentru acoperirea costurilor privind asigurarea sănătăţii muncii pentru angajaţii societăţilor comerciale mici.

„Voucherele de consum - aici sunt câteva intervenţii (propuneri din partea antreprenorilor, n.r.) pe care le-am citit, ca aceste vouchere să fie oferite şi pentru reconversia profesională, să fie oferite şi pentru costuri privind sănătatea şi securitatea în muncă, pentru că reamintesc faptul că o să ne întoarcem la muncă sub alte condiţii, şi atunci mai ales întreprinderile foarte mici au nevoie ca aceste costuri să le fie acoperite de undeva, ei practic nu au posibilitatea (să le acopere ele însele, n.r.). Din calculele noastre, ale Consiliului IMM-urilor, am văzut că per angajat costurile lunare ajung undeva la 100 de euro pentru ceea ce înseamnă toate aceste măsuri de securitate şi sănătate în muncă. Deci dacă ai 10 angajaţi, te costă 1.000 de euro pe lună, şi atunci poate aceste vouchere pot fi folosite şi spre această direcţie. Cineva a făcut sugestia ca şi la noi voucherele să fie folosite pentru activităţi bio, aşa cum a sugerat şi Sven (directorul general al Sodexo România, Sven Marinus, n.r.)”, a declarat Florin Jianu.

Pe de altă parte, preşedintele CNIPMMR i-a sugerat ministrului Fondurilor Europene realizarea unui fond naţional de tip equity, destinat blocării preluării companiilor româneşti care au probleme economice de către fonduri de investiţii.

„Poate mai identificăm fonduri şi realizăm şi un fond de tip equity. Ne uităm şi la ce au făcut alte ţări: Germania, Spania sau Italia au făcut nişte fonduri naţionale pentru prevenţia preluărilor ostile ale companiilor, pentru că multe dintre companiile strategice sau non-strategice în această perioadă îşi pierd competitivitatea şi să nu riscăm să fie preluate de diverse alte tipuri de fonduri”, i-a transmis Florin Jianu ministrului Fondurilor Europene.