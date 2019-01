Corina Creţu: Nu ştiu care este situaţia bugetară a României. Am făcut tot ce am putut pentru ca România să nu piardă fonduri europene

"Nu ştiu care este situaţia bugetară a României. Acesta este un domeniu de care răspunde vicepreşedintele Valdis Dombrovskis, împreună cu comisarul european Moscovici. Eu am răspuns în ceea ce priveşte partea legată de fondurile europene. Am spus de la început că România a fost în pericol de a pierde 830 de milioane de euro la începutul anului, exact acum un an, după învestirea Guvernului actual. Am discutat acest lucru cu Guvernul României şi am spus că până la 31 decembrie 2018 România trebuie să declare cereri de plată care să acopere aceste 830 de milioane de euro prin proiecte. Deci, eu, practic, am făcut un plan de acţiune prin care am modificat programele operaţionale regionale potrivit soluţiilor indentificate de specialiştii noştri, împreună cu autorităţile române, iar în decembrie 640 de milioane de euro au fost depuse între 15 şi 31 decembrie, pe lângă 300 de milioane de euro salvate de-a lungul anului", a spus Corina Creţu, întrebat de jurnalişti despre acuzaţiile PNL potrivit cărora ea ar fi ajutat PSD să obţină un deficit de sub 3%.

Corina Creţu a menţionat că toate schimbările au fost făcute cu supervizarea serviciilor legale ale Comisiei Europene, în acord cu regulamentele de implementare a fondurilor structurale şi de investiţii.

"Este de datoria mea ca, şi comisar european, să ajut toate statele membre, inclusiv România, să nu piardă bani şi acest lucru l-am făcut. Chiar nu înţeleg acuzaţiile la adresa mea şi care este legătura cu mine. În ceea ce priveşte bugetul, v-am spus. Nu ştiu dacă s-a depăşit sau nu 3%. Ştiu că era în pericol de a se depăşi deficitul bugetar de 3%. Dar, în ceea ce priveşte fondurile, am făcut într-adevăr tot ce a stat în putinţă, tot ce a fost omeneşte posibil ca România să nu piardă bani şi am reuşit acest lucru", a afirmat Corina Creţu.

Ea a precizat că suma de 830 de milioane de euro este acoperită de proiecte. Urmează ca experţii să verifice dacă sunt eligibile sau nu. Proiectele sunt certificate de autorităţile de certificare din România.