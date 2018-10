Corina Creţu: Bugetul UE este foarte „emoţional“. Avem zero toleranţă pentru fraudă sau corupţie

„În funcţia de comisar pentru politică regională, sunt responsabilă pentru 276 de regiuni din 29 de ţări. Nu a fost un exerciţiu uşor să definim noul buget. Cadrul Financiar Multianual (CFM) este foarte emoţional. Dar de data asta a fost mult mai mult de atât, deoarece am avut Brexit – ceea ce înseamnă că am pierdut al doilea cel mai mare contribuitor – şi noi provocări, precum migraţie, securitate transfrontalieră, apărare. Cred că am făcut o treabă bună propunând un pachet pentru o politică de coeziune modernă, simplă, flexibilă, care acoperă toate regiunile. Am reuşit să păstrăm un plic care este destul de mare pentru a continua finanţarea regiunilor mai sărace – mai mult de 705 merge către regiuni mai sărace - şi de asemenea şi a celot bogate. Acestea sunt politicile care arată cele mai tangibile rezultate în viaţa cetăţenilor”, a declarat Creţu.

Ea a spus că cel mai important a fost să facă politica de coeziune mult mai flexibilă.

Creţu a declarat că există încă diferenţe între regiuni, deoarece în regiunile care folosesc fonduri de coeziune de multă vreme, au fost rezolvate probleme cu infrastructura, precum autostrăzi, ca în Spania sau în Portugalia, spre exemplu. În schimb, există multe nevoi în Europa de Est, atrage atenţia comisarul european.

„În regiunile bogate, investim cel mai mult în inovaţia şi în cercetare. Desigur, în Europa de Est au încă nevoi privind gestionarea deşeurilor, gestionarea apei, infrastructura şi, desigur, crearea de locuri de muncă”, a spus Creţu.

„Zero toleranţă pentru fraudă sau corupţie”

Ea a menţionat că este foarte important să menţinem aceste politici pentru toate regiunile, deoarece nu avem nevoie de noi diviziuni în UE.

Cu toate acestea, Corina Creţu a precizat că în următoarea perioadă va avea loc o evaluare intermediară pentru a vedea unde vor fi alocaţi banii în ultimii trei ani. „Avem zero toleranţă pentru fraudă sau corupţie. În acelaşi timp există o discuţie privind legătura dintre statul de drept şi bugetul UE, dar nu este inclus în acest pachet. Ar putea fi inclus într-o reglementare (care ar trebui adoptată de Parlamentul European, n.r.), Comisia lucrează la o modalitate prin care să nu lase spaţiu pentru abuzuri”, a mai spus Creţu.