Fostul consilier al guvernatorului BNR a fost la protestul din Piaţa Victoriei

”M-am dus special acolo să văd şi eu cu ochii mei ce se întâmplă, e în spiritul meu jurnalistic. Am fost prezent mereu la evenimente istorice importante. Nu mai sunt de mult consilierul guvernatorului BNR, sunt consultant. Nu este o funcţie onorifică, dintotdeauna consultanţii au fost plătiţi. Flerul meu istoric nu m-a înşelat niciodată, am ştiut precis că de data asta nu se va întâmpla nimic, nu va fi niciun eveniment (n.r. violent). Încă nu ştiu ce s-a întâmplat vineri seară. Nu am stat mult în piaţă, nu am fost să protestez, am fost să mă informez. Dacă mi-am făcut o impresie, e numai pentru mine. M-am dus acolo pentru că toată ziua am ascultat date contradictorii. Nu m-am întâlnit cu nimeni important, am întâlnit câţiva cunoscuţi.” a spus Adrian Vasilescu, la ”News Magazine” de la Antena 3, printr-o intervenţie telefonică, scrie DC News.