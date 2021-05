Comisia Europeană, prognoză puţin mai optimistă pentru România: Scumpiri de până la 3% şi o creştere economică de peste 5%

Aceasta reprezintă o îmbunătăţire semnificativă a perspectivelor de creştere în comparaţie cu previziunile economice din iarna anului 2021 pe care Comisia le-a prezentat în februarie. Ratele de creştere vor continua să varieze la nivelul UE, însă economiile tuturor statelor membre ar trebui să revină la nivelurile de dinainte de criză până la sfârşitul anului 2022.

Astfel, pentru România Comisia Europeană estimează o creştere economică de 5,1% în acest an şi de 4,9% anul viitor, o inflaţie de 2,9% în acest an şi de 2,7% în 2021 şi o rată a şomajului de 5,2% în acest an şi de 4,8% anul viitor.

Creşterea economică se reia pe măsură ce ratele de vaccinare cresc, iar măsurile de limitare a răspândirii bolii se relaxează

Pandemia de coronavirus reprezintă un şoc de proporţii istorice pentru economiile Europei. Economia UE s-a contractat cu 6,1 %, iar economia zonei euro cu 6,6 % în 2020. Deşi, în general, întreprinderile şi consumatorii s-au adaptat pentru a face faţă mai bine măsurilor de izolare, unele sectoare, cum ar fi turismul şi serviciile prestate în persoană, continuă să sufere.

Redresarea economiei Europei, care a început vara trecută, a stagnat în al patrulea trimestru al anului 2020 şi în primul trimestru al anului 2021, întrucât au fost introduse noi măsuri de sănătate publică pentru a limita creşterea numărului de cazuri de COVID-19. Se preconizează că economiile UE şi ale zonei euro se vor redresa puternic pe măsură ce ratele de vaccinare cresc, iar restricţiile sunt relaxate. Această creştere va fi determinată de consumul privat, de investiţii şi de creşterea cererii de exporturi ale UE din partea unei economii mondiale consolidate.

Se preconizează că investiţiile publice, ca procent din PIB, vor atinge cel mai înalt nivel din ultimii zece ani în 2022. Acest lucru va fi susţinut de Mecanismul de redresare şi rezilienţă (RRF), instrumentul-cheie aflat în centrul NextGenerationEU.

Pieţele forţei de muncă se îmbunătăţesc într-un ritm lent

Condiţiile de pe piaţa forţei de muncă se îmbunătăţesc încet după impactul iniţial al pandemiei. Ocuparea forţei de muncă a crescut în a doua jumătate a anului 2020, iar ratele şomajului au scăzut faţă de nivelurile lor maxime în majoritatea statelor membre.

Schemele de sprijin public, inclusiv cele sprijinite de UE prin instrumentul SURE, au împiedicat creşterea dramatică a ratelor şomajului. Cu toate acestea, pieţele forţei de muncă vor avea nevoie de timp pentru a se redresa pe deplin, deoarece există posibilitatea ca programul de lucru să crească înainte ca întreprinderile să fie nevoite să angajeze mai mulţi lucrători.

În UE, rata şomajului este estimată la 7,6 % în 2021 şi la 7 % în 2022. În zona euro, rata şomajului este estimată la 8,4 % în 2021 şi la 7,8 % în 2022. Aceste rate rămân mai ridicate decât nivelurile din perioada anterioară crizei.

Inflaţia

Inflaţia a crescut puternic la începutul acestui an, ca urmare a creşterii preţurilor la energie şi a unei serii de factori temporari şi tehnici, cum ar fi ajustarea anuală a ponderilor acordate bunurilor şi serviciilor în coşul de consum utilizat pentru calcularea inflaţiei. Inversarea unei reduceri a TVA-ului şi introducerea unei taxe pe emisiile de carbon în Germania au avut, de asemenea, un efect semnificativ.

Inflaţia va varia semnificativ în cursul acestui an, deoarece preţurile estimate ale energiei şi variaţiile ratelor TVA generează fluctuaţii semnificative ale nivelului preţurilor în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

În UE, inflaţia se va situa, conform previziunilor, la 1,9 % în 2021 şi la 1,5 % în 2022. În zona euro, inflaţia se va situa, conform previziunilor, la 1,7 % în 2021 şi la 1,3 % în 2021.

Datoria publică va atinge un nivel maxim în 2021

Sprijinul public pentru gospodării şi întreprinderi a jucat un rol vital în atenuarea impactului pandemiei asupra economiei, dar a condus la creşterea nivelului datoriei statelor membre.

Se preconizează că deficitul public general agregat va creşte cu aproximativ jumătate de punct procentual până la 7,5 % din PIB în UE în acest an şi cu aproximativ trei sferturi dintr-un punct procentual, ajungând la 8 % din PIB în zona euro. Se preconizează că toate statele membre, cu excepţia Danemarcei şi a Luxemburgului, vor înregistra un deficit de peste 3 % din PIB.

Cu toate acestea, până în 2022, se preconizează că deficitul bugetar agregat va ajunge la jumătate, până la puţin sub 4 %, atât în UE, cât şi în zona euro. Se preconizează că numărul statelor membre cu un deficit de peste 3 % din PIB va scădea semnificativ.

În UE, se preconizează că ponderea datoriei publice în PIB va atinge un nivel maxim de 94 % în acest an, înainte de a scădea uşor la 93 % în 2022. Se preconizează că ponderea datoriei în PIB în zona euro va urma aceeaşi tendinţă, urmând să crească la 102 % în acest an şi apoi să scadă uşor la 101 % în 2022.