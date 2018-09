Comisia Europeană: bugetele naţionale pierd 150 de miliarde de euro pe an, din care 50 de miliarde umflă buzunarele infractorilor

„Deficit de încasare a TVA-ului" reprezintă diferenţa dintre veniturile din TVA preconizate şi suma colectată efectiv. Deşi statele membre au depus eforturi considerabile pentru a îmbunătăţi colectarea TVA-ului, din cifre reiese că sunt necesare o reformă a sistemului TVA actual al UE şi o mai bună cooperare la nivelul Uniunii, astfel încât statele membre să poată utiliza la maximum veniturile din TVA în bugetele lor.

În termeni nominali, deficitul de încasare a TVA-ului a scăzut cu 10,5 miliarde de euro, ajungând la 147,1 miliarde de euro în 2016, adică la 12,3% din veniturile totale din TVA faţă de 13,2% în anul precedent. Performanţele individuale ale statelor membre variază încă în mod semnificativ. Deficitul de încasare a TVA-ului a scăzut în 22 de state membre, Bulgaria, Letonia, Cipru şi Olanda înregistrând performanţe foarte bune, şi anume o scădere de peste cinci puncte procentuale a pierderilor din TVA fiecare. Cu toate acestea, deficitul de încasare a TVA-ului a crescut în şase state membre, respectiv România, Finlanda, Marea Britanie, Irlanda, Estonia şi Franţa.

"Statele membre au îmbunătăţit colectarea TVA-ului pe întreg teritoriul UE, ceea ce este lăudabil şi trebuie recunoscut. Este însă inacceptabil ca bugetele naţionale să piardă 150 de miliarde de euro pe an, mai ales atunci când 50 de miliarde din această sumă umflă buzunarele infractorilor, ale celor care comit fraude şi probabil chiar ale teroriştilor. Această situaţie se va îmbunătăţi substanţial numai prin reforma în domeniul TVA pe care am propus-o cu un an în urmă. Invit statele membre să avanseze în direcţia sistemului definitiv de TVA înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2019" , a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă.