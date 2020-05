Cîţu, optimist: Cifrele pe luna aprilie sunt mai bune decât ne aşteptam

„Este adevărat că m-am uitat la cifrele pentru luna aprilie. Sunt mai bune decât ne aşteptam, încasările sunt mai mari decât în 2019, dar, în acelaşi timp, deficitul estimat pentru acest an este dublu. Deci, pe de o parte, avem o situaţie mai bună la încasări decât ne-am aştepta, dar în acelaşi timp situaţia nu este roz, pentru că cheltuielile au crescut foarte mult. Şi acum vă spun: nu doar plata pensiilor şi salariilor, nu doar aceste capitole din execuţia bugetară depind de execuţia bugetară. Toate cheltuielile. Şi trebuie să urmărim în fiecare lună execuţia bugetară şi suntem atenţi şi pe partea de cheltuieli să nu dezechilibrăm situaţia financiară. Până acum, cu toate piedicile puse de aceşti oameni în Parlament şi cu tot felul de bombe pe care le-au aruncat în spaţiul public, am reuşit să plătim toate pensiile, salariile, ajutoarele sociale - chiar dacă au crescut cheltuielie şi şomajul tehnic - la timp. Unele chiar mai devreme", a afirmat Cîţu, la Realitatea Plus, potrivit Agerpres.

Ministrul a subliniat că Executivul actual a reuşit să se împrumute la dobânzi mai scăzute cu un punct procentual decât o făcea Guvernul PSD.

„Am reuşit să ne împrumutăm - şi asta este o performanţă pentru un guvern în criză, un guvern care a primit lovituri şi din partea agenţiilor de rating care acţionează la noi prociclic, se pare - am reuşit să ne împrumutăm mai ieftin cu un punct procentual decât se împrumuta Guvernul PSD în perioadă de creştere economică. Deci, am reuşit să reducem şi costurile pentru România, am reuşit şi să ne împrumutăm şi nu ne-am atins nici de buffer, pentru că vrem să fim siguri că nu vom avea o situaţie cu probleme cu plata”, a arătat Cîţu.

El a dat asigurări că în continuare se va „merge pe aceeaşi strategie” şi se va trece la susţinerea sectoarelor din economie care au cel mai mare randament.

„O să fim precauţi în administrarea finanţelor publice şi vom direcţiona, începând cu partea a doua, banii publici către acele sectoare din economie unde avem cel mai mare randament. Începem să susţinem economia unde avem cel mai mare randament. În prima parte a crizei banii publici au fost direcţionaţi către toate sectoarele din economie pentru că majoritatea au fost afectate de criză. Trecem la faza a doua, unde banii sunt direcţionaţi acolo unde vor avea cel mai mare randament”, a explicat acesta.

Întrebat despre majorarea pensiilor, Florin Cîţu a atras atenţia asupra faptului că o creştere bruscă a cheltuielilor ar putea dezechilibra puternic finanţele României.

„În privinţa pensiilor, declaraţia a fost «2 sau 3 scenarii». Nu am vrut să vă dau exact scenariul cu care venim. Dar scenariile întotdeauna arată şi riscurile aferente fiecărui scenariu, pentru că trebuie să ştim - şi în spaţiul public au fost vehiculate foarte multe scenarii în ceea ce priveşte creşterea economică din România, deficitul bugetar. Suntem atenţionaţi de agenţiile de rating, de banca centrală, de tot felul de instituţii internaţionale, de Comisia Europeană. Toate au venit cu diferite scenarii - şi sunt unele unde suntem toţi de acord - că economia va avea anul ăsta o scădere, dar va avea o revenire la fel de puternică. Deci va fi o revenire în V. Aici toată lumea este de acord. În acelaşi timp, suntem atenţionaţi că o creştere bruscă a cheltuielilor - şi nu este vorba doar de pensii, ci este vorba în general de creştere bruscă a cheltuielilor, dar include creşterea pensiilor - ar dezechilibra puternic şi cu implicaţii pe termen lung finanţele României şi noi suntem foarte atenţi”, a arătat ministrul.

Cîţu a spus din nou că se va face o reevaluare a cheltuielilor bugetare la jumătatea anului şi apoi se va lua decizia optimă „pentru acest moment prin care trecem astăzi, acest moment al istoriei în care avem de administrat o criză dublă - una de sănătate şi una economică”.

„Preşedintele a ieşit acum câteva săptămâni şi a spus ceva foarte corect şi acest lucru îl facem: reevaluarea cheltuielilor bugetare. Vom face acest lucru la jumătatea anului, când vom avea o imagine corectă asupra modului în care am administrat prima parte a anului, asupra execuţiei bugetare, când foarte multe dintre măsurile pe care le-am luat ar fi avut un impact în economie o lună-două. Şi atunci vom lua decizia, vă spun eu, decizia optimă pentru acest moment prin care trecem astăzi, acest moment al istoriei în care avem de administrat o criză dublă: una de sănătate şi una economică. Vom lua cea mai bună decizie pentru cetăţeni, dar şi pentru finanţele publice. Aici nu este vorba doar despre pensii, este vorba despre toate cheltuielile. Trebuie să fim atenţi pentru că este foarte uşor să promiţi pe hârtie”, a adăugat şeful de la Finanţe.