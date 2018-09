Cioloş: Incompetenţa în gestionarea pestei porcine scade puterea de cumpărare. Vom importa carne de porc şi creşterile salariale vor deveni legendă

Principalele declaraţii:

Este o criză ce se datorează incompetenţei guvernului PSD-ALDE.

Responsabilităţi directe a ceea ce se întâmplă are doamna prim-ministru, pentru că dânsa are sub control toate instituţiile care ar fi putut şi ar fi trebuit să ţină sub control această criză, domnul ministru Daea, în calitatea lui de ministru al Agriculturii, care vizează şi acest sector al creşterii porcinelor, şi evidente preşedintele ANSVSA, domnul Geronimo Brănescu.

E vorba de riscul de a distruge complet un sector în care s-a investit masiv în ultimii ani. Nu doar că această criză e gravă, pentru că vorbim de un virus pentru care nu există tratament şi nu poate fi tratat decât prin eliminarea animalelor bolnave, dar e amplificat de incompetenţa celor care ar trebui să ţină această criză sub control. Când acţionezi la timp, lucrurile pot fi ţinute sub control. Nu există scuze.

Rezultatele sunt dezastruoase nu doar pentru că avem ferme închise, ci şi oameni care şi-au pierdut locurile de muncă.

Un alt risc e cel de pierdere a încrederii populaţiei în cei care trebuie să ţină lucrurile sub control. Şi, mai grav, există riscul de pierdere a încrederii partenerilor externi vizavi de capacitatea României de a ţine sub control această criză. Riscăm să adăugăm lipsa de încredere într-un caz foarte concret, unde e vorba de incompetenţă.

Există riscul clar de reducere şi poate sistare pentru o perioadă de timp a exportului de carne de porc din România.

Dar riscăm nu doar să nu mai putem exporta carne de porc, şi deci să distrugem sectorul zootehnic de creştere a porcilor, dar şi să creştem importurile. Şi importul înseamnă creşterea preţurilor la raft, adică inflaţie, care se adaugă la cea existentă deja. Din cauza incompetenţei, va scădea puterea de cumpărare a românilor şi datorită faptului că importăm carne de porc. Orice poveşti cu creşteri de salarii şi pensii vor deveni legendă.

Cine face asta? Exact aceia care insistau pe nevoia de a susţine capitalul românesc şi de a se împotrivi capitalului străin care vine să ne cumpere ţara la bucată. Iată că din cauza incompetenţei exact capitalul românesc este afectat.

Fac un apel insistent la Guvern să iasă cât mai repede şi să anunţe fără echivoc faptul că există bani pentru a asigura despăgubirile. Ştiu că există un fond de intervenţie pentru situaţii de urgenţă unde ar trebui să existe resurse financiare. Acest fond ar trebui folosit în primul rând pentru a face despăgubirile pe cât posibil chiar pe loc sau într-un timp cât mai scurt după sacrificare.