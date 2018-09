Cine este Richard Wilkinson, noul director financiar al grupului CTP

Richard Wilkinson va fi direct implicat în elaborarea strategiei financiare a grupului, pentru a sprijini şi îmbunătăţi performanţa CTP în plan internaţional şi pentru a consolida direcţiile de creştere implementate de celelalte departamente ale companiei. Richard Wilkinson va reprezenta CTP în negocierile cu băncile de investiţii în vederea obţinerii facilităţilor de credit, cu investitorii şi cu partenerii de afaceri. În calitate de CFO, va susţine dezvoltarea continuă şi accelerată a CTP şi atingerea ţintelor stabilite, printre care se numără mărirea portofoliului internaţional la 10 milioane metri pătraţi până în 2020, cu un ritm estimat de creştere de 1 milion m2 pe an. Un alt deziderat este şi majorarea numărului de clienţi ai companiei.

Richard Wilkinson a urmat cursurile London School of Economics, a treia universitate de profil economic din lume, şi are o experienţă profesională vastă, marcată de cei aproape 30 de ani petrecuţi la Erste Group, în Viena, unde a ocupat diferite funcţii de conducere, care au culminat cu preluarea poziţiei de Şef al diviziei comerciale de real estate în anul 2011. Din această funcţie a condus Erste Group către poziţia de lider în Europa Centrală şi de Est, pe acest segment.

„ Îmi doresc să ajut la atingerea ţintelor de creştere ale companiei, iar primul pas va fi implementarea unor sisteme noi în departamentele de IT şi contabilitate. În al doilea rând, voi îmbunătăţi şi aprofunda bazele de finanţare necesare dezvoltării CTP în cele mai bune condiţii”, spune Richard Wilkinson, CFO al CTP.

Potrivit lui Richard Wilkinson, în ceea ce priveşte tendinţele din ţările în care CTP este activ, Republica Cehă şi Slovacia rămân favorite pentru activităţile de producţie şi depozitare ale companiilor din ţări cu economii dezvoltate, ca Germania şi Austria. România şi Ungaria se concentrează pe segmentul de servicii. România este în plin proces de consolidare a infrastructurii: de la construirea de noi drumuri, la îmbunătăţirea celor existente.

“În timp ce Republica Cehă are un proces relativ complicat de obţinere a avizelor de construcţie, România este actualmente mai deschisă noilor proiecte şi investiţiilor, iar acest lucru este reflectat şi în descreşterea ratei şomajului, de la an la an, precum şi în majorarea PIB-ului, a cărui evoluţie estimăm că va fi mai bună în comparaţie cu alte ţări din regiune”, punctează Wilkinson.