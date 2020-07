Chinezii vor construi Centura Zalăului. CNAIR a semnat contractul

CNAIR a anunţat că vineri, 31 iulie 2020, a semnat contractul având ca obiect „Proiectare şi execuţie Varianta de ocolire a municipiului Zalău între DN 1F, km 79+625 - DJ 191C” cu ofertantul declarat câştigător Asocierea SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - S.C. GOOD PROD S.R.L.

Valoarea contratului este de 185.538.106,56 Lei fără TVA.

Traseul are o lungime de 5,535 km.

Sursa de finanţare: fonduri europene nerambursabile.

Durata contractului este 6 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de execuţie a lucrărilor, iar perioada de garanţie a lucrărilor este de 84 de luni.

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru construcţia Variantei de ocolire a Municipiului Zalău între DN 1F, km 79+625 şi DJ 191C, în lungime de 5,535 km, care include proiectarea şi execuţia a 5 viaducte şi 2 poduri, precum şi a intersecţiilor giratorii cu DN1F şi cu DJ 191C.

Controversele din jurul companiei chineze

Numele companiei SinoHydro este legat de acuzaţii de corupţie şi de lucrări neconforme în alte ţări.

Sinohydro este o companie chineză de stat, a cărei conducere este numită de liderii comunişti de la Beijing, scrie Europa Liberă.

Compania a câştigat numeroase contracte în Africa, America Centrală şi Asia, dar şi în ţări din Europa, precum Serbia. Totuşi contractul privind o autostradă care leagă Serbia de Ungaria nu a fost finalizat.

În Macedonia, derularea unui contract între Sinohydro şi guvernul local a dus la căderea Guvernului şi acuzarea de acte grave de corupţie a premierului Nikola Gruevsky (în 2015). Este vorba despre două autostrăzi, pentru care s-au stabilit în 2012 contractele şi care nu sunt gata nici astăzi.

În anul 2013, Banca Mondială a pus compania SinoHydro pe lista neagră, a celor care nu pot participa la proiectele pe care le finanţează, pentru încălcarea condiţiilor de integritate - fraudă cu evaluarea lucrărilor şi fapte de corupţie.

De exemplu, compania a mituit evaluatori pentru construirea unui baraj în Senegal şi o firmă de consultanţă pentru obţinerea unui contract în Zimbabwe.

Un contract câştigat de Sinohydro în Ghana a fost criticat la scară internaţională.

În Ecuador, Sinohydro a construit un baraj la poalele unui vulcan, în schimbul petrolului. Majoritatea oficialilor ecuadorieni implicaţi în proiect sunt fie în închisoare, fie inculpaţi pentru luare de mită.

Sinohydro în România

Sinohydro şi-a deschis sucursală în România în noiembrie 2018, lună în care a participat şi la licitaţia pentru construcţia autostrăzii Ploieşti-Braşov, în tandem cu o altă firmă chineză, Power China Roadbridge Group Co LTD. Sinohydro este înregistrată în România cu 0 (zero) angajaţi.

Potrivit Europa Liberă, Sinohydro are deja contracte în România. Compania derulează lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor din Vrancea, printr-un contract de peste 70 milioane de lei.

În februarie 2018, Sinohydro a mai câştigat un contract CNAIR, pentru o parte din centura Bucureşti.