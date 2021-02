CFR Călători a redus cu 5% cheltuielile salariale în urma restructurării. O parte dintre angajaţi s-au pensionat la 51 - 52 de ani

Vârsta medie a angajaţilor CFR Călători a scăzut de la 53 la 49 de ani după restructurarea începută în 2020, iar obiectivul companiei este să ajungă în doi ani la o vârstă medie de 45 de ani. De la 13.014 angajaţi bugetaţi la începutul anului 2020, compania a ajuns la un număr de 11.830 de angajaţi efectiv în luna ianuarie 2021.

Dan M. Costescu, director general CFR Călători, spune că măsurile luate şi politica de angajări din 2020 a generat o reducere a cheltuielilor salariale în cadrul bugetului de la aproape 40% la doar 35% într-un an de zile. Însă îmbătrânirea personalului din calea ferată reprezintă una din cele mai mari provocări cu care se confruntă companiile din sector, în toată Europa, iar compania ia în calcul să lanseze în viitor şcoli de personal. Costescu arată că, fără măsuri luate anul trecut, ar fi însemnat ca CFR Călători să fie obligată să închidă câteva depouri şi să renunţe la unele trenuri.

”Am văzut această criză de personal acum 10-15 ani în vestul Europei la companiile cu care am lucrat şi am realizat atunci ca nici România nu va fi ocolită. Era doar o problemă de timp. Într-adevăr, undeva în 2016 vârsta medie a sărit de 50 de ani şi în lipsa unor măsuri, a crescut an de an. La CFR Călători, de exemplu, trecuse de 53 de ani în ianuarie 2020 când am preluat compania. La o primă vedere, lucrurile nu par extrem de grave, dar pentru anumite categorii profesionale, cum ar fi mecanicii de locomotivă, care au un regim special de muncă şi pot ieşi la pensie începând chiar cu 51-52 de ani, apropierea de aceste valori trebuia demult să fie un semnal de alarmă şi să constituie o prioritate.

Din păcate, semnale de alarmă au tras destui, dar ceva concret nu s-a prea întâmplat. Situaţia nu este mult diferită nici pentru conductori, casieri, revizori de vagoane sau alte categorii, pentru aceştia însă vârstele de pensionare sunt ceva mai mari, in funcţie de regimul lor de muncă”, a declarat Dan M. Costescu, pentru News.ro.

El precizează că, fără măsuri luate anul trecut, ar fi însemnat ca CFR Călători să fie obligată să închidă câteva depouri şi să renunţe la trenuri, ceea ce ar fi însemnat de fapt că nu şi-ar fi putut îndeplini obligaţia de serviciu public asumată în numele statului.

”Era, evident, o variantă inacceptabilă şi ne-am luat măsuri ca acest scenariu să nu se concretizeze”, a precizat Costescu.

Acesta afirmă că a demarat o strategie privind resursele umane la CFR Călători.

”Concret, am început în februarie 2020 cu evaluarea problemelor. Am constatat că datele despre colegii care urmau să se pensioneze erau disponibile doar pentru câteva luni, cel mult până la sfârşitul anului. Dacă pentru casieri de exemplu, aceasta nu era o mare problemă, pentru că pregătirea lor durează doar câteva luni, pentru mecanici, lipsa datelor ne crea mari dificultăţi pentru că formarea lor durează circa trei ani. În concluzie, am solicitat situaţia cu pensionabilii pe cinci ani şi din acest moment am putut într-adevăr să vorbim de o strategie.

Pe măsură ce datele au început să apară, evaluarea noastră a devenit mai precisă iar obiectivele şi măsurile s-au conturat şi ele. Continuând exemplul cu mecanicii, am constatat că în 5 ani, 550 îndeplinesc condiţiile de pensionare, cu un vârf in primii ani, de 210 şi respectiv 190, adică generaţiile numeroase născute în 1968-1970, dar în următorii trei ani, ieşirile s-ar reduce semnificativ la doar circa 68, 49 şi respectiv 33 de mecanici pe an. Am putut calcula din acel moment şi numărul de clase de mecanici de care este nevoie pentru a acoperi cu mecanici tineri deficitul, dar ţinând cont că aceştia au nevoie de 3 ani pentru a termina formarea, am putut estima, câţi mecanici de vârstă medie ar trebui să mai atragem până atunci din piaţă şi pentru că aceştia nu erau în număr suficient, am stabilit exact şi diferenţa rămasă care să fie acoperită prin prelungirea contractelor mecanicilor noştri ajunşi la vârsta de pensionare”, a spus Costescu.

El precizează că “mecanicul bătrân” este un mit care trebuie separat de CFR Călători.

”Prevederile legale le permit mecanicilor noştri să se pensioneze la 51-52 de ani dacă au stagiile de cotizare complete. Nu poţi să consideri un mecanic la 52 de ani batrân, mai ales dacă ne gandim că el poate dacă doreşte şi dacă examenul medical îi permite, să muncească până la 65 de ani. Am explicat în discuţiile dese avute cu colegii mei mecanici că rămânerea seniorilor în activitate este un câştig pentru toate părţile implicate: pentru stat, la care ei continuă să contribuie prin munca lor, pentru companie, care beneficiază în continuare de experienţa şi profesionalismul lor, pentru ei înşişi dacă preferă o viaţă activă şi, nu în ultimul rând, pentru mecanicii foarte tineri care au pe langă cine să crească şi de unde să se inspire”, a adăugat el.

Şeful CFR Călători afirmă că prin strategia de resurse umane a companiei vizează toate categoriile sau ramurile.

”Am dat exemplu aici mecanicii, dar situaţia este similară pentru toate categoriile din calea ferată. Toate direcţiile au lucrat la nevoile de şcolarizare a funcţiilor lor specifice pe următoarea perioadă. Vorbim aici de şefii de tren şi conductori, de casieri, revizorii tehnici de vagoane, electricieni şi lacatuşi şi, nu în ultimul rând, de ingineri, economişti şi jurişti care au absolvit de curând. Este un transfer de generaţii care se poate face frumos şi mai ales eficient dacă ne luăm măsurile de a controla noi procesul şi nu invers”, a mai spus el.

”Am plecat la preluarea mandatului, în ianuarie 2020 de la o vârstă medie de peste 53 de ani şi suntem acum, după un an, la o medie de circa 49 de ani. La total angajaţi am plecat de la 13.014 angajaţi bugetaţi la începutul anului 2020, la un număr de 11.830 de angajaţi efectiv în luna ianuarie 2021. Măsurile luate şi politica de angajări din 2020 ne-au permis să reducem şi ponderea cheltuielilor salariale în cadrul bugetului de la aproape 40% la doar 35% într-un singur an. Aceste măsuri de restructurare a arhitecturii de resurse umane s-au făcut fără a afecta continuitatea serviciului public asumat de CFR Călători şi fără afectarea climatului social al companiei”, a menţionat Costescu.

Acesta vorbeşte şi de obiectivele privind vârsta medie a angajaţilor CFR Călători.

”Ne-am propus să lansăm şcoli de personal pentru toate categoriile importante din activitatea de exploatare şi să facem propuneri pentru modificari legislative care sa permită companiei să şcolarizeze clasele pentru care instituţiile abilitate nu au capacitate suficientă. Pe scurt, dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, vom putea să ne atingem în doi ani obiectivul propus, vârsta medie de 45 de ani la CFR Călători. Şi bineînţeles, continuăm”, a spus Costescu.