CEO Revolut, născut în Rusia, cu tată ucrainean, dublează fiecare donaţie în contul Crucii Roşii Ucraina: Ucrainenii şi ruşii sunt rude

„Când eram copil, noţiunea de război între Rusia şi Ucraina era de neconceput. Nu doar pentru că războiul şi pierderea de vieţi nevinovate sunt întotdeauna greşite, ci şi pentru că pentru mine, ucrainenii şi ruşii sunt rude.

Ştiu asta pentru că, atunci când Vladyslav şi cu mine am fondat Revolut la Londra, nu a contat de unde venim. Am simţit că eram doi fraţi cu un scop şi o viziune mare.

Şi astăzi, încă mai are.

Pentru că, deşi am venit din Rusia şi acum sunt cetăţean britanic, prin descendenţă sunt şi ucraineană. Tatăl meu este ucrainean. Am familie şi prieteni în toată Ucraina - oameni de care îmi pasă foarte mult şi pentru care sunt extrem de îngrijorat.

Deci, pentru mine, ca şi pentru mulţi, ideea unui război între Rusia şi Ucraina nu este doar înfiorătoare, este aproape imposibil de crezut. Tot recent, ca săptămâna trecută, eram încă convins că se va ajunge la o soluţie diplomatică şi am privit cu deplină neîncredere şi tristeţe violenţa din săptămâna trecută”, scrie Nik Storovsky.

În opinia acestuia, ceea ce contează însă cu adevărat nu este legat doar de gânduri şi griji, cât mai ales de acţiuni. „Am făcut posibil ca milioane de clienţi noştri să doneze instantaneu pentru apelul Crucii Roşii Ucraina.



Vineri, am deschis donaţii instantanee, fără taxe pentru clienţii noştri din Marea Britanie, Lituania, Irlanda, Polonia, Elveţia, Portugalia, Austria, Bulgaria şi Singapore. Clienţii noştri au donat peste 1 milion de lire sterline în 24 de ore. De atunci, am adăugat încă 17 ţări europene pe această listă, cu şi mai multe în întreaga lume. De asemenea, ne-am asigurat că persoanele care doreau să trimită bani la bănci din Ucraina pot face în continuare acest lucru şi am renunţat la taxele de transfer asociate.

(...) astăzi, în solidaritate cu poporul ucrainean, anunţ că fiecare donaţie făcută la apelul Crucii Roşii Ucraina va fi egalată de Revolut. Pentru fiecare liră, euro sau zloty sau franc donat de un client Revolut la contestaţie, Revolut va dona din nou acelaşi lucru, începând de astăzi, în următoarele 7 zile, până la 1,5 milioane de lire sterline”, încheie Nik Storonsky.