Cei mai puternici, bogaţi şi cunoscuţi lideri ai lumii revin la Forumul Economic Mondial de la Davos. Vaccinarea şi testarea pentru Covid-19 este obligatorie

Iar ediţia din acest an, care are loc în perioada 22-26 mai, în loc de ianuarie, are o perspectivă foarte diferită. Între participanţi se vor afla peste 50 de lideri de state şi de guverne, între 300 de reprezentanţi guvernamentali.

Pentru început, participanţii trebuie să fie vaccinaţi împotriva Covid-19. De asemenea, ei trebuie să fie testaţi atât înainte, cât şi după sosirea lor în oraş, pentru a participa la evenimentul de cinci zile.

Potrivit organizatorilor, aproape 2.500 de persoane sunt aşteptate să participe la evenimentul de la Davos, faţă de cei 3.000 de participanţi din ianuarie 2020.

Participanţii sunt consideraţi complet vaccinaţi dacă au primit două doze, plus o a treia injecţie de rapel, din toate vaccinurile principale dezvoltate pentru combaterea Covid, inclusiv CoronaVac din China, produs de Sinovac. Vaccinul rusesc Sputnik nu se numără printre vaccinurile recunoscute.

Lista participanţilor din acest an nu include niciun oficial sau companie guvernamentală rusă, având în vedere decizia Kremlinului de a invada Ucraina vecină în februarie.

Asaltul Rusiei în Ucraina va domina, fără îndoială, multe dintre conversaţiile care vor avea loc în staţiunea din Alpii elveţieni, în timp ce liderii de afaceri şi politicienii vor discuta despre cum să se ocupe de o nouă ordine mondială de securitate, preţurile mai mari la alimente şi inevitabila reconstrucţie a Ucrainei.

”Davos trebuie să fie suficient de mare pentru a menţine ambele agende în centrul atenţiei: un război în Europa, dar şi o criză economică globală”, a declarat Lord Mark Malloch-Brown, preşedintele Open Society Foundations şi participant la Davos, pentru CNBC.

În plus, schimbările climatice şi pandemia de coronavirus (încă în desfăşurare) vor alcătui unele dintre subiectele de discuţie.

Dar va mai exista o schimbare izbitoare la ediţia de anul acesta a Davos: vremea. Orarul tradiţional de iarnă din Davos înseamnă că este de obicei plasat pe fundalul unor munţi acoperiţi de zăpadă şi temperaturi de până la minus 20 de grade Celsius. Dar ediţia din acest an este de aşteptat să aibă loc în principal în perioade însorite şi temperaturi de primăvară, care ar putea fi de peste 20 de grade Celsius.