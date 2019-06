Ce spune ministrul Finanţelor despre impozitarea IT-iştilor

Afirmaţia sa vine în contextul în care liderul PNL Ludovic Orban a declarat sâmbătă că nu i se pare normal ca angajaţii din domeniul IT să fie scutiţi de plata impozitului pe venit.

„Nu am avut o reacţie pe subiectul IT. E un subiect discutat de oameni care nu înţeleg. A fost o măsură bună (facilitatea, n.r.) şi cred că cifrele sunt mai mult decât convingătoare. Industria IT are o pondere importantă pentru tot ce înseamnă PIB”, a spus Teodorovici.

Mai mult, el a precizat că vrea să extindă facilitatea şi la alte industrii. „Dorinţa la Finanţe este să extindem şi pe alte industrii. Am avut discuţii cu asociaţii, patronate, de fapt, din industria textilă, prelucrătoare şi alte asemenea domenii pentru care România trebuie să aplice astfel de măsuri pentru a stimula creşterea acestora. România are un istoric pe aceste ramuri, am văzut că astfel de măsură a dus la rezultate foare bune şi atunci cred că este abordarea corectă”, a precizat ministrul Finanţelor.

