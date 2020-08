Ce produse pot fi livrate prin curieri. Lista întocmită de Urgent Cargus

Astfel că, Urgent Cargus a lansat campania „Am / N-am expediat” prin care îşi propune să informeze consumatorii cu privire la obiectele care pot fi livrate utilizând serviciile de curierat, precum şi regulile importante ce trebuie urmărite pentru expedierea în deplină siguranţă a coletelor.

Pe lângă adoptarea măsurilor speciale de siguranţă, menite să asigure continuitate într-o perioadă în care tendinţa de migrare către cumpărăturile online a fost puternic stimulată de criza COVID-19, Urgent Cargus doreşte să le reamintească românilor, folosind educaţia prin divertisment, ce anume pot sau nu pot trimite celor dragi atunci când utilizează serviciile de curierat. Astfel, noua campanie reprezintă doar unul dintre eforturile continue ale Urgent Cargus de a-şi îmbunătăţi calitatea serviciilor, prin livrarea fiecărui colet rapid, eficient şi în siguranţă.

Clienţii pot apela cu încredere la Urgent Cargus pentru a trimite o gamă largă de produse: de la haine, produse cosmetice, echipamente IT&C, articole şi produse din sticlă, instrumente muzicale, până la tipărituri, piese auto sau articole sport.

Totodată, există şi câteva limitări pe care aceştia trebuie să le aibă în vedere în momentul în care doresc să efectueze o livrare: Urgent Cargus nu livrează metale şi pietre preţioase, teste de laborator, bunuri de valoare, tutun sau produse perisabile.

„Perioada aceasta fără precedent a venit cu provocări deosebite pentru mulţi dintre partenerii Urgent Cargus, precum şi pentru toţi colegii noştri. Ţinând cont de responsabilitatea pe care o avem faţă de afacerile acestora, destinatarii şi colegii noştri, considerăm că este important ca toată lumea să fie informată cu privire la modalităţile de ambalare şi bunurile care pot fi transportate” a declarat Ciprian Rozoleanu, Director Comercial Urgent Cargus.

Cu tactici de comunicare dezvoltate pe pagina de Facebook şi website-ul Urgent Cargus, campania este inspirată de jocul Am / N-am sau Never have I ever, unul dintre cele mai răspândite jocuri din lume, popular pe reţelele sociale şi canalele de YouTube ale celor mai urmăriţi vloggeri.

Este jocul care îi „constrânge” pe participanţi să răspundă sincer şi deschis chiar şi celor mai incomode întrebări adresate de către ceilalţi parteneri de joc. În acest context, campania se concentrează în jurul unei serii de poveşti amuzante, care prezintă scenarii haioase, extreme sau chiar absurde despre lucruri care au fost sau nu au fost trimise prin Urgent Cargus, deschizând astfel discuţia, care are o componentă educativă, despre obiectele care pot fi trimise prin serviciul de curierat al companiei.

„Prin această campanie venim în întâmpinarea nevoilor clienţilor noştri şi le transmitem informaţiile necesare pentru un transport sigur şi rapid într-un mod amuzant, uşor de înţeles şi, mai ales, captivant. Aşa ne-am îndreptat către ideea de joc, ghicitoare şi provocare şi am reuşit să adunăm toate elementele pe care le căutam pentru comunicarea acestei iniţiative, astfel încât mesajul să fie asimilat foarte uşor şi rapid” a adăugat Ciprian Rozoleanu, Director Comercial Urgent Cargus.

„Am / N-am expediat” a luat naştere în contextul în care volumul livrărilor a crescut exponenţial în această perioadă şi implicit au crescut şi solicitările de livrare a unor obiecte pentru care există proceduri speciale de transport. Astfel, Urgent Cargus transmite că transportul mărfurilor periculoase este reglementat cu scopul de a preveni, pe cât posibil, accidentele şi daunele cauzate oamenilor, mediului, mijloacelor de transport sau a bunurilor, iar ambalarea, măsurarea şi evaluarea corectă a valorii coletului devin etape necesare pentru livrarea în perfectă stare. Este vorba despre o responsabilitate comună pe care compania o împarte cu clienţii săi astfel încât să poată asigura calitatea şi eficienţa serviciilor de transport.