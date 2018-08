Ce se întâmplă cu muncitorii români din Marea Britanie după Brexit

Stând în biroul său din centrul Bucureştiului, lângă o masă plină cu formulare de aplicare completate şi documente fiscale pentru foştii şi actualii lucrători, Barbacaru explică dificultăţile întâmpinate de companiile precum a sa, care de ani de zile au ajutat să livreze către fermele britanice muncitori de care au nevoie ca să-şi culeagă recoltele.

„Acum trei ani am ocupat aproape 5.000 de locuri de muncă. În acest an vom umple, probabil, 3.000, 3.500”, spune el. „În iunie am cheltuit aproximativ 2.000 de dolari pe anunţuri Facebook [pentru recrutare]. Anul trecut nu trebuia să cheltuim pe nimic”, adaugă Barbacaru.

Se luptă să recruteze necesarul

Fermele britanice s-au bazat mult timp pe Europa de Est pentru munca sezonieră, iar în ultimii ani muncitorii au venit în mod covârşitor din state membre mai noi ale UE, cum ar fi România şi Bulgaria. Cu toate acestea, din cauza Brexit, a lirei slăbite şi a economiilor puternice din alte părţi ale continentului, fermele din Marea Britanie sunt acum perspective mai puţin atrăgătoare, iar recrutorii se luptă să-şi recruteze necesarul şi, în acelaşi timp, sunt nevoiţi să-şi crească taxele.

„Anul acesta va fi un proces de învăţare pentru unele ferme”, spune Barbacaru, veteran al industriei de 20 de ani, a cărui companie a început să se concentreze mai mult pe recrutarea de locuri de muncă calificate, cum ar fi sudori şi măcelari.

Ca să-şi susţină punctul de vedere, scoate un e-mail pe care l-a primit mai devreme în acea zi de la o fermă din Scoţia, care caută 50-100 de persoane care să înceapă imediat să muncească „Multe ferme sunt obişnuite să meargă la muncitorii lor şi să le spună: «Am nevoie de 30, 40 de persoane, cine are prieteni interesaţi?» Şi într-o săptămână ar apărea 30 sau 40 de persoane. Acest lucru nu se mai întâmplă acum. Nu mai există lucrători aici, şomajul este foarte scăzut. Anul trecut probabil că au simţit că este mai greu, în acest an chiar mai mult, şi va fi chiar mai greu şi mai greu în viitor”, spune el.

Deficit major de forţă de muncă

În iunie, organizaţia de comerţ britanic de fructe de vară (BSF) a anunţat că membrii săi aveau un deficit de 10-15% de forţă de muncă, iar acesta era de aşteptat să fie mai mare de 30% până în toamnă. Între timp, într-un sondaj realizat de Uniunea Naţională a Fermierilor, fermele de horticultură din Marea Britanie au raportat o scădere cu 12,5% a lucrătorilor sezonieri în 2017.

În România rata şomajului este la cel mai scăzut nivel într-un sfert de secol, iar economia a crescut cu 7% în 2017, cea mai rapidă rată din UE. Rata şomajului din Bulgaria, învecinată, a scăzut, de asemenea, în mod constant în ultimii ani.

Oamenii nu mai caută Marea Britanie

Şi în timp ce mulţi est-europeni continuă să plece de acasă pentru a se ocupa de o muncă sezonieră, din ce în ce mai mulţi merg în altă parte pe continent, unde salariile sunt adesea mai mari. „În trecut nu am avut oameni care să întrebe despre locurile de muncă din Germania, era întotdeauna: «Putem merge în Anglia?». Acum, probabil, 30% din apelurile telefonice sunt pentru a merge în altă parte”, spune Barbacaru, subliniind impactul deprecierii lirei, care a scăzut la un prag minim al ultimilor 31 de ani, în urma votului Brexit, şi nu a reuşit să se redreseze în mod semnificativ.

Alte firme de recrutare încearcă, de asemenea, să găsească oameni. „Cererea pe care o avem este că noi ar trebui să recrutăm peste 4.000 de oameni anul acesta. Este puţin probabil să atingem acea ţintă, aşa că fermele vor fi foarte tensionate”, spune Douglas Amesz, care, împreună cu soţia sa româncă, conduce AG Recruitment and Management, care recrutează foarte mult în România şi Bulgaria. „Majoritatea fermelor din Marea Britanie sunt înţelegătoare, dar tensiunile cresc, iar frustrările oamenilor se umflă”, spune el.

Impactul Brexit

Amesz spune că a fost o lovitură psihologică a Brexit. „Au fost create ezitare şi îndoială, ceea ce a făcut ca oamenii să se uite în altă parte. Anterior am fost pe un pic de piedestal. Brexit ne-a dat jos de pe acest piedestal”, spune el.

„Am auzit de la mulţi oameni despre impactul Brexit”, spune Cătălin Pascanu, directorul Albatross, o agenţie de turism din Bucureşti, care aduce lucrători sezonieri din România în Marea Britanie, care lucrează cu o firmă de recrutare. „Autorităţile din Marea Britanie nu au consultat organizaţiile din horticultură sau agricultură, organizaţii care, din nefericire, văd acum acest impact”, mai spune el.

Cu mai puţini potenţiali lucrători care vin la ei, recrutorii sunt forţaţi să privească mai departe pentru a găsi oameni dispuşi să meargă temporar în Marea Britanie. „Acum trei ani am avut doar un birou în România şi unul în Bulgaria şi am fost mereu uimit de cât de departe oamenii ar călători să vină să ne vadă, venind 400 de kilometri pentru a ne vizita biroul”, spune Amesz. „De atunci, cu Brexit, trebuie ca noi să călătorim în fiecare colţ al ţării pentru a ne întâlni cu oamenii. Acum avem patru birouri în România şi două în Bulgaria. Trebuie să ieşim să găsim oameni şi să vindem ideea plecării în Regatul Unit şi de a lucra la o fermă acolo”, adaugă el.

Costurile asociate procesului s-au triplat, spune el, „dacă nu chiar de patru ori mai mari”. Şi în timp ce în urmă cu 10 ani cei mai mulţi recrutau studenţi care vorbesc engleza, nu este cazul astăzi. „Astăzi nu recrutăm niciun student, ei [recruţii] nu vorbesc limba engleză şi nu sunt educaţi”, spune el.

Cu toate acestea, în România există încă mulţi care doresc să călătorească în Regatul Unit pentru a face o muncă sezonieră. „Prefer să merg în Anglia”, spune Alex Avram, de 20 de ani, din oraşul Oradea, pe graniţa de vest a Ungariei.

Avram, care nu vorbeşte engleza, îşi propune să plece luna viitoare, odată ce va găsi o companie de recrutare şi o fermă în care are încredere. Viitorii săi socri au făcut o muncă similară în Marea Britanie anul trecut şi intenţionează să meargă din nou în acest an, iar Avram nu este îngrijorat de problemele legate de Brexit. „Nu am mai fost în străinătate înainte, aşa că sunt precaut, vreau doar să mă asigur că mă vor plăti”, spune el.

Cu toate acestea, pentru fermierii britanici care speră că anul acesta şi cel din urmă ar fi fost excepţii şi că muncitorii sezonieri din Europa de Est vor reveni înapoi, recrutorul Amesz are un mesaj ferm. „Nu este o problemă care va dispărea. A fost dificil anul trecut, este mult mai dificil anul acesta, iar anul viitor va fi din nou mai greu”, spune el.