BVBescu: Cea mai mare bancă din România, detronată de o companie care aproape a dublat banii investorilor

Agroland Business Systems, societate care s-a listat la începutul lunii martie, intra direct în Top 5, bucurându-se de atenţia a mai mult de jumătate dintre investitori.

Clasamentul a fost realizat în luna mai 2021 de site-ul bvbescu.ro, cu ocazia evenimentului The Power Table - Cum arata rezultatele financiare pe Trimestrul I şi cum investim.

După rezultatele excelente publicate în ultimele trimestre si oferirea unui dividend excepţional din profitul obţinut din vazarea diviziei Steel, Teraplast S.A., cel mai mare producător român de materiale de construcţii, urca 7 pozitţi şi ajunge pe primul loc al clasamentului BVBescu Retail Pulse Chart. Societatea din Bistrita-Nasaud a atras atentia a 7 din 10 investitori.

Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, coboara pe locul 3, reusind sa atraga atentia asupra a 58% dintre investitori. Aceasta confirma trendul in scadere al interesului investitorilor de retail pentru societatile din zona financiara. BRD, cealalta banca mare listata la BVB, coboara 4 pozitii pana pe locul 16, in timp ce Patria Bank iese din Top 40. Dintre cele 5 SIF-uri, doar SIF Banat Crisana se mai afla intre primele 40 de pozitii, in timp ce Fondul Proprietatea stationeaza pe locul 15.

In schimb, dupa listarile reusite de la inceputul anului, companiile din piata AeRO se afla in luminile reflectoarelor. AeRO este sectorul cel mai bine reprezentat in Top 10, cu 3 companii: Agroland Business Systems, Norofert S.A. si iHunt Technologies Import-Export S.A. Alte 4 companii listate de curand pe piata AeRO reusesc sa patrunda in clasamentul BVBescu Retail Pulse Chart – Holde Agri Invest (locul 17), Firebyte Games (locul 25), Star Residence Invest (locul 30) si Raiko Transilvania (locul 34). Importriva curentului, Safetech Innovations coboara 8 pozitii pana pe locul 11, dupa ce la editia trecuta debutase direct in Top 3!

Pe fondul controverselor legate de respingerea auditului financiar, producatorul de seminte ecologice Norfert S.A., urca 14 locuri pe radarul investitorilor de retail si patrunde in Top 5, fiind si cea mai importanta urcare a editiei. Alaturi de Norofert S.A., in Top 10 intra si Purcari Wineries, (locul 6) si Medlife S.A. (locul 9).

De partea cealalta, Transgaz S.A. are cea mai mare pierdere de viteza, coborand 20 de pozitii pana pe locul 27, parasind Top 10. Aflata pe locul 2 la ultima editie, Bittnet Systems S.A. coboara 8 locuri pana pe 10, pe fondul rezultatelor financiare care nu au reusit sa capteze interesul investitorilor.

Iata care sunt companiile care ocupa primele 10 pozitii din punctul de vedere al interesului investitorilor de retail, in luna mai:

Poz Ant. Ev. Societate Domeniu Procent 1 8 ^ TRP - Teraplast S.A. Industrie 67.74% 2 4 ^ SNN - Nucleareletrica S.A. Energie 58.87% 3 1 v TLV - Banca Transilvania Banci/Financiar 58.06% 4 AG – Agroland Business Systems Agricultura 56.45% 5 19 ^ NRF – Norofert S.A. Agricultura 50.81% 6 18 ^ WINE - Purcari Wineries FMGC 49.19% 7 10 ^ HUNT - IHunt Technologies Import - Export S.A. Energie 47.58% 8 5 v SNP - OMV Petrom S.A. Energie 47.58% 9 11 ^ M - Medlife S.A. Sanatate 46.77% 10 2 v BNET - Bittnet Systems S.A. Servicii / IT 44.35%

BVBescu Retail Pulse Chart este un indicator care arata interesul investitorilor de retail fata de companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti si este realizat pe baza unui chestionar completat de catre investitorii din comunitatea BVBescu.ro.