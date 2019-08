Black Friday-ul bicicletelor: Cum poţi obţine disconturi de 23% până la 60% pentru un vehicul pe două roţi

Pegas dă startul unei campanii de discounturi la biciclete tocmai vara, în plin sezon, deoarece doreşte să iniţieze o campanie de conştientizare a importanţei mersului pe două roţi. Trendul setat de Pegas continuă şi anul acesta cu reduceri pe măsură şi discunturi generale la produsele din portofoliu.

Pegas te aşteaptă cu o reducere generală de 23% la toate bicicletele şi accesoriile, dar fiecare categorie în parte va avea unul sau mai multe produse vedetă astfel încât poţi găsi bicicleta visurilor tale cu un discount de până la 60%.

Gama Pegas de anul acesta conţine modele de bicicletă pentru oricine vrea să meargă pe două roţi sau doreşte să îşi cumpere o bicicletă la un preţ atractiv.

Astfel, dacă vrei să-ţi iei o bicicletă pliabilă, vei găsi modelul Practic Retro cu o reducere de 42% sau modelul Teoretic cu discount de 40%. Tot pentru oraş, bicicleta Clasic 2S are discount de 30%, în timp ce bicicletele tematice Strada Iconic vor avea o reducere de 44%. Pentru munte, am pregătit o reducere de 36% la modelul Drumuri Grele, iar dacă vrei să mergi departe, Pegas Călător are reducere de 31%.

Ca o comparaţie cu campania similară de reduceri de anul trecut, Pegas a suplimentat considerabil stocurile de produse pentru a beneficia de ofertă cât mai mulţi oameni.

”Campania ”Fă-ţi curaj cu Pegas” este destinată tuturor celor care consideră mersul pe două roţi ca o alternativă la un oraş sufocat sau la ameliorarea transportului în general. De asemenea, campania este destinată celor care doresc să meargă pe bicicletă şi le trebuie un mic imbold pentru a o face. Aici vine în ajutor gama Pegas de biciclete, care este o gamă completă, adaptată pentru toate vârstele. Chiar dacă unii ştiu să meargă pe două roţi sau alţii sunt la început, la Pegas vor găsi bicicleta potrivită indiferent de locul unde vor vrea să pedaleze.” - Ciprian Frunzeanu, manager design.

”Continuăm tradiţia campaniei de 23 august fiindcă considerăm că un Black Friday al bicicletelor în mijlocul verii este un motiv excelent să urmezi motto-ul ”Fă-ţi curaj cu Pegas”. Unii merg mai bine pe bicicletă, alţii merg doar în oraş, altora le place muntele. La Pegas se va găsi un model numai bun pentru toţi. ”Fă-ţi curaj cu Pegas” este pentru oricine. Oricine vrea să înverţe mersul pe bicicletă sau oricine vrea să meargă mai departe cu bicicleta. Este o atitudine şi o manieră în acelaşi timp. Atât timp cât oamenii petrec mai mult timp în şa, campania noastră îşi atinge obiectivul.” - Adrian Stanciu, CEO Pegas.

Pegas este reprezentat pe piaţa din România cu o reţea 10 magazine proprii în Bucureşti, Cluj, Braşov, Constanţa şi Timişoara la care se adaugă o platformă naţională de parteneri.

Pegas este cel mai provocator proiect românesc legat de transportul alternativ. Este un proiect despre construirea identităţii, culturii şi civilizaţiei unei naţiuni făcând apel la rădăcini, dar inovând într-o perspectivă competitivă.

Astăzi, Pegas conţine în egală măsură pasiunea pentru biciclete, cea pentru identitate urbană şi dorinţa de a construi un brand puternic românesc. Pe lângă nostalgie, Pegas investeşte în cercetare şi dezvoltare de produse noi cu design funcţional.

