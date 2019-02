Bani de la stat pentru românii care cultivă usturoi. Cum se pot obţine fondurile

„Începând cu acest an demarăm un program similar (cu programul „Tomata”, n.r.) pentru susţinerea producţiei de usturoi românesc. Este un program care se va derula sub forma unei scheme de ajutor de minimis, gândită pentru o perioadă de trei ani, respectiv 2019-2021, iar bugetul alocat pentru primul an este de două milioane de euro”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 4.650 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 1.000 euro/ha, fără a depăşi valoarea maximă de 15.000 euro/trei exerciţii financiare/beneficiar.

Cine poate beneficia

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/ întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de usturoi.

Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor care exploatează culturi de usturoi, respectiv:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producţiei de usturoi;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016;

c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de usturoi, beneficiarii care solicită ajutoare de minimis trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere usturoi, anul........, beneficiar numărul ……………., Direcţia pentru agricultură a judeţului……………./Municipiului Bucureşti”;

b) să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp, de pe suprafaţă;

c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere.

d) să facă dovada producţiei realizateprin documente justificative.

Valorificarea producţiei se face în perioada 1 iulie - 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere.

Ce documente sunt necesare

Beneficiarii depun o cerere de înscriere în program până la data de 15 mai, inclusiv, prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi, conform modelului, însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

c) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

d) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

e) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului;

Documentele prevăzute la punctele a) şi b) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

