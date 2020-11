Autostrada Moldovei a intrat în linie dreaptă cu toate cele patru tronsoane. Anunţul ministrului Transporturilor

”Veştile bune pentru Moldova nu se opresc aici. Autostrada A 7 este în linie dreaptă cu cele patru tronsoane, anul viitor avem toate documentaţiile, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, finalizate şi scoatem la licitaţie cele patru tronsoane”, a adăugat ministrul.

Bode a precizat că se intenţionează finaţarea autostrăzii A 7 din Programul Naţional de Recuperare şi rezilienţă, ”cea ce ne dă încredere că până în 2026 vom recepţiona aceste tronsoane”. Ministrul Transporturilor anunţă şi că pentru autostrada A 13 Braşov - Bacău a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru realizarea documentaţiilor iar în cursul anului 2022 va fi scoasă la licitaţie realizarea acestui obiectiv de infrastructură. El susţine că tronsoanele de autostradă sunt ”complementare” şi nu „în competiţie unul cu celălalt”.

”Este cea mai bună veste pe care putem să o dăm românilor, moldovenilor, pentru că vorbim, practic, despre primul tronson de autostradă din regiunea Moldovei dat în trafic, cei 16 kilometri de autostradă, la profil de autostradă, din cei 31 de kilometri din centura Bacăului. Avem, aşadar, o mobilizare exemplară pentru că finalizăm acest tronson înainte de termenul contractual, ianuarie 2022”, a declarat, la rândul său, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, prezent în vizita pe centura ocolitoare a Bacăului.

Acesta a precizat că, în luna noiembrie a anului trecut, acest obiectiv de investiţii fusese realizat în proporţie de 27%, fiind finalizat în doar un an. ”Aş vrea să mai lămuresc un lucru, pentru că am fost acuzaţi că finanţăm acest obiectiv, că am alocat prea puţini bani în 2020. Vreau să vă spun că am plătit, până în acest moment într-un an de zile, 467 de milioane de lei în raport cu 126 cât au plătit cei dinaintea noastră. Aşadar, am plătit toate certificatele intermediare de plată şi vom plăti absolut până la ultimul leu tot ce avem de plată pentru acest obiectiv”, a adăugat Lucian Bode.

Orban: Vrem contracte cu constructori serioşi

Premierul Ludovic Orban afirmă, întrebat fiind cum va reuşi Guvernul să pună în aplicare programul pentru transporturi, având în vedere ritmul lent în care s-au construit autostrăzi în România până în prezent, că ”faptul că nu s-a putut înainte nu înseamnă că nu se poate”.

Orban a explicat că se va pune accent pe îmbunătăţirea procedurilor şi pe încheierea de contracte cu ”constructori serioşi”.

”Faptul că nu s-a putut înainte nu înseamnă că nu se poate. Foarte bine: prin obţinerea de resurse financiare, prin îmbunătăţirea tuturor procedurilor prin îmbunătăţirea managementului proiectelor şi, evident, prin contracte făcute cu constructori serioşi care să aibă capacitatea să îşi finalizeze lucrările în termenele prevăzute în contract sau mult mai repede”, a declarat Ludovic Orban vineri, pe centura ocolitoare a municipiului Bacău, întrebat fiind cum va reuşi Executivul să pună în aplicare planul de construire a autostrăzilor prevăzut în Programul de guvernare propus de PNL.

Premierul i-a felicitat pe constructorii care realizează centura ocolitoare a municipiului Bacău, întrucât aceştia au comunicat că acest tronson de drum cu profil de de autostradă va putea fi dat circulaţiei între 27 noiembrie şi 2 decembrie, deşi termenul limită de finalizare a lucrărilor este luna ianuarie a anului 2022.